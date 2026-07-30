Robo.ai Lantik Bekas Presiden INTERPOL, T.Y.T. Dr. Ahmed Naser Al-Raisi sebagai Pengerusi Anak Syarikatnya Alif Holding

Beribu pejabat di Abu Dhabi, Kumpulan itu memberi perkhidmatan kepada pelanggan kerajaan, sektor awam dan perusahaan di seluruh Timur Tengah serta pasaran global

ABU DHABI, UAE, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ("Syarikat") hari ini mengumumkan pelantikan T.Y.T. Dr. Ahmed Naser Al-Raisi, bekas Presiden INTERPOL, sebagai Pengerusi anak syarikat yang dicadangkan, Alif Holding, sebuah kumpulan teknologi perindustrian pintar yang beribu pejabat di Abu Dhabi ("Kumpulan"), berkuat kuasa serta-merta. Pelantikan itu memperkukuh lagi tadbir urus korporat Kumpulan serta pengawasan keselamatan dan pematuhannya.

H.E. Dr. Ahmed Naser Al-Raisi (PRNewsfoto/Alif Holding,Robo.ai Inc.)

Di bawah slogan "Building Intelligent Industries" (Membina Industri Pintar), Alif Holding distrukturkan berasaskan dua platform bersepadu — perisian pintar dan peralatan pintar — serta membangunkan, mengintegrasikan dan menghasilkan sistem AI di UAE. Perniagaannya tertumpu kepada projek kerajaan dan sektor awam serta bidang misi penting, merangkumi tenaga, minyak dan gas, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, perlombongan, pengangkutan, bandar pintar dan infrastruktur kritikal, dengan sistem yang direkayasa untuk memenuhi piawaian keselamatan, kebolehpercayaan dan kesinambungan yang diperlukan bagi pelaksanaan bertaraf kerajaan. Dengan komitmen terhadap neutraliti teknologi dan seni bina terbuka serta berteraskan pembuatan "Made in UAE" (Buatan UAE), Kumpulan amat sejajar dengan Strategi Negara UAE untuk Kecerdasan Buatan 2031; ia akan berpangkalan di UAE, memberi perkhidmatan kepada rantau Majlis Kerjasama Teluk (GCC) dan menjangkau pasaran global.

T.Y.T. Dr. Al-Raisi membawa pengalaman lebih empat dekad dalam transformasi digital perkhidmatan awam dan tadbir urus keselamatan digital global, dengan kepakaran merangkumi pematuhan data pada peringkat nasional, pengurusan risiko digital rentas sempadan serta pembangunan rangka kerja keselamatan AI bertaraf kedaulatan. Beliau berkhidmat sebagai Presiden INTERPOL dari 2021 hingga 2025, menjadi Presiden pertama dari Timur Tengah dalam sejarah organisasi itu yang menjangkau satu abad, dan kini berkhidmat sebagai Pengerusi Neurovia AI, sebuah anak syarikat Robo.ai. Latar belakang beliau amat sejajar dengan tumpuan Kumpulan terhadap kerajaan dan infrastruktur kritikal.

Sebagai Pengerusi, T.Y.T. Dr. Al-Raisi akan mempengerusikan lembaga pengarah Alif Holding, dengan tumpuan kepada tadbir urus korporat serta pengawasan keselamatan dan pematuhan Kumpulan. Dalam kapasiti ini, beliau akan memberikan panduan pada peringkat lembaga mengenai strategi jangka panjang, rangka kerja tadbir urus serta piawaian risiko dan pematuhan Kumpulan.

"Kecerdasan buatan semakin menjadi sebahagian daripada infrastruktur kritikal setiap negara, dan ia mesti dibangunkan mengikut piawaian yang diperlukan oleh kerajaan dan pengendali infrastruktur kritikal," kata T.Y.T. Dr. Al-Raisi. "Hala tuju Alif Holding sejajar dengan agenda nasional UAE 2031 — menjalankan kejuruteraan dan pembuatan di UAE, memberi perkhidmatan kepada UAE dan rantau ini serta menjangkau pasaran global. Saya berharap dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengarah dan pasukan pengurusan untuk membangunkan sebuah kumpulan yang berteraskan kepercayaan, keselamatan dan pembangunan perindustrian yang bertanggungjawab."

Latar Belakang Alif Holding

Alif Holding ialah sebuah kumpulan teknologi perindustrian pintar di bawah Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) yang beribu pejabat di Abu Dhabi. Distrukturkan berasaskan platform perisian pintar dan peralatan pintar, ia memberi perkhidmatan kepada pelanggan kerajaan, infrastruktur kritikal dan perindustrian, dengan membangunkan, mengintegrasikan dan menghasilkan sistem AI di UAE untuk digunakan dalam sektor tenaga, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, bandar pintar serta sektor infrastruktur kritikal lain. Hala tujunya sejajar dengan agenda pembangunan nasional UAE 2031, manakala jejak operasinya meluas dari Abu Dhabi ke seluruh Timur Tengah dan pasaran global.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah sebuah syarikat teknologi yang berdedikasi untuk membangunkan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Misinya adalah untuk mengintegrasikan terminal pintar menerusi perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar bagi membangunkan sistem pengendalian kecerdasan buatan bersepadu dan ekosistem yang diperkasakan teknologi rantaian blok untuk merintis masa hadapan yang pintar.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta A.S. 1995. Kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara material; maklumat lanjut disertakan dalam pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S., termasuk laporan tahunannya dalam Borang 20-F dan laporan dalam Borang 6-K. Kecuali sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini.

Hubungan Media

Komunikasi Korporat Alif Holding

E-mel: [email protected]

Laman Web: www.alifholding.ai

Komunikasi Korporat Robo.ai Inc.

E-mel: [email protected]

Laman Web: www.roboai.group

SOURCE Robo.ai Inc.; Alif Holding