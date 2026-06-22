Robo.ai umumkan cadangan pengambilalihan QC Capital, platform pegangan teknologi dan pembangunan usaha niaga dipacu AI

ABU DHABI, UAE, 22 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO), syarikat berpangkalan di UAE yang tersenarai di Nasdaq, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian untuk memperoleh 100% pegangan ekuiti QC Capital Limited ("Quantum Core" atau "QC Capital"). Di bawah perjanjian tersebut, nilai keseluruhan transaksi yang dicadangkan adalah sebanyak US$60 juta, yang akan dibayar menerusi penerbitan baharu saham biasa Kelas B Robo.ai. Saham pertimbangan tersebut tertakluk kepada jadual peletakhakan dan pelepasan berperingkat sehingga lapan tahun. Transaksi itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 30 hari bekerja, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan lazim dan keperluan berkaitan yang lain.

(PRNewsfoto/QC Capital Limited,Robo.ai)

Cadangan pengambilalihan ini merupakan langkah strategik dalam usaha Robo.ai membangunkan platform rangkaian robotik kecerdasan buatan global. QC Capital ialah platform pegangan teknologi dan pembangunan usaha niaga yang dipacu AI dengan keupayaan dalam pembangunan teknologi, pembangunan usaha niaga dan pelaburan industri. Melalui integrasi QC Capital yang dicadangkan, serta memanfaatkan pengalaman Robo.ai dalam pengambilalihan syarikat pemprosesan dan pemampatan data visual AI, Neurovia AI, Robo.ai menjangkakan peningkatan keupayaan dalam pengenalpastian syarikat teknologi berpotensi, peruntukan modal, inkubasi usaha niaga, penggabungan dan pengambilalihan rentas sempadan, operasi selepas pelaburan dan pengkomersialan global.

Di bawah perjanjian pengambilalihan tersebut, pertimbangan transaksi distrukturkan agar selaras dengan sasaran prestasi jangka panjang. Saham yang diterbitkan sebagai pertimbangan akan dilepaskan secara berperingkat dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran hasil dalam tempoh beberapa tahun. Struktur ini direka untuk memastikan kepentingan jangka panjang QC Capital sejajar dengan kepentingan pemegang saham Robo.ai.

Model operasi QC Capital berasaskan teknologi AI dan keupayaan pemerkasaan operasi dengan tumpuan kepada ejen AI, aplikasi AI menegak dan pemerkasaan teknologi industri untuk sektor termasuk perindustrian, pengangkutan, robotik terkandung dan pembuatan pintar. Di sepanjang operasinya, QC Capital dijangka mengumpulkan data AI, data operasi syarikat portfolio, data operasi selepas pelaburan dan data maklum balas pasaran. Kesemua data ini akan digunakan dalam AI Investment Engine dan sistem QC Alpha™ bagi menyokong analisis industri, pemilihan projek, usaha wajar, pengurusan risiko, pengurusan selepas pelaburan, saringan M&A dan pengoptimuman portfolio. Model ini direka untuk mencipta gelung kitaran jangka panjang daripada keupayaan teknologi kepada aet data, dan daripada pembuatan keputusan berbantu AI kepada pertumbuhan hasil dan pengembangan ekosistem.

Sistem perniagaan QC Capital merangkumi empat bidang utama: pembangunan usaha niaga, pelaburan strategik, pembangunan platform M&A dan teknologi pelaburan AI. Fokus utama syarikat termasuk infrastruktur AI, bandar pintar, robotik dan ejen AI, pemanduan autonomi dan logistik pintar, fintech AI, platform AI perusahaan dan ekonomi digital generasi baharu. Bidang-bidang ini melengkapi strategi Robo.ai dalam membangunkan rangkaian robotik AI, ekosistem peranti pintar dan infrastruktur digital.

Sasaran Prestasi

Menurut mekanisme pelepasan saham berasaskan prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian, saham yang diterbitkan kepada QC Capital akan dilepaskan sepanjang tempoh lapan tahun berdasarkan pencapaian sasaran hasil tertentu. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pencapaian hasil terkumpul kira-kira US$2.4 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2027, yang akan menjadi sebahagian daripada penanda aras utama bagi pelepasan berperingkat saham pertimbangan tersebut.

Robo.ai menjangkakan bahawa sekiranya transaksi berjaya dimuktamadkan, integrasi perniagaan berjalan lancar dan hasil berkaitan diiktiraf mengikut piawaian perakaunan yang berkenaan, QC Capital berpotensi menjadi platform tambahan yang menyumbang kepada pertumbuhan hasil jangka sederhana dan panjang, sinergi industri serta pengkomersialan ekosistem AI global. Walau bagaimanapun, sasaran hasil tersebut bersifat prospektif dan tidak menjamin prestasi masa hadapan.

Benjamin Zhai, Ketua Pegawai Eksekutif Robo.ai berkata, "Robo.ai sedang membina platform rangkaian robotik kecerdasan buatan global untuk ekonomi pintar generasi baharu. QC Capital dijangka membawa keupayaan dalam membuat keputusan pelaburan AI, pengumpulan aset data, pembangunan usaha niaga, integrasi M&A dan rangkaian sumber global. Selepas transaksi ini dimuktamadkan, QC Capital dijangka berfungsi sebagai platform pegangan strategik, pembangunan usaha niaga, pembangunan pelaburan dan pertumbuhan aset data Robo.ai, sekali gus menyokong pengembangan berterusan syarikat dalam bidang kecerdasan buatan, robotik, infrastruktur digital, bandar pintar, mobiliti pintar, ekonomi altitud rendah dan ekonomi digital generasi baharu."

Latar Belakang QC Capital Limited

QC Capital Limited ialah platform pegangan teknologi dan pembangunan usaha niaga yang dipacu AI dengan fokus kepada kecerdasan buatan, robotik, infrastruktur digital, bandar pintar, pemanduan autonomi dan ekonomi digital generasi baharu. Melalui gabungan teknologi AI, keupayaan operasi, pengalaman industri, aset data dan rangkaian sumber global, QC Capital berusaha mengenal pasti, menginkubasi, melabur serta mengendalikan syarikat teknologi yang mempunyai nilai jangka panjang.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah syarikat teknologi yang memberi tumpuan kepada pembangunan platform rangkaian robotik kecerdasan buatan global. Syarikat ini menumpukan perhatian kepada kecerdasan buatan, robotik, peranti pintar, infrastruktur digital dan ekosistem teknologi berkaitan, dengan matlamat menghubungkan teknologi, data, peranti dan pelbagai senario industri melalui platform rangkaian yang dipacu AI.

Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan. Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada unjuran yang dibuat. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk pemfailan Robo.ai Inc. dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS.

Hubungan Media

Robo.ai Inc. Corporate Communications

E-mel: [email protected]

Laman web: www.roboai.io

QC Capital Limited Corporate Communications

E-mel: [email protected]

Laman web: www.qccapital.io

SOURCE Robo.ai; QC Capital Limited