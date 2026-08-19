Rockwell Automation รวบรวมผู้นำภาคการผลิตของไทยไว้ในงาน ROKLive Bangkok 2026

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Rockwell Automation

19 Aug, 2026, 16:37 CST

 งานหลักสำคัญประจำปี ที่เจาะลึกเทคโนโลยีและกลยุทธ์ ซึ่งจะกำหนดบทต่อไปของการเติบโตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย

กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation บริษัทที่มุ่งเน้นในด้าน ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้จัดงาน ROKLive Bangkok 2026 ขึ้นในวันนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รวบรวมผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ลูกค้า พันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อมาสำรวจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ความยืดหยุ่น และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างไร

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Rockwell Automation Brings Thailand's Manufacturing Leaders Together at ROKLive Bangkok 2026. Photo Credit: Rockwell Automation
Rockwell Automation Brings Thailand's Manufacturing Leaders Together at ROKLive Bangkok 2026. Photo Credit: Rockwell Automation

งานนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Create What's Next" (สร้างสรรค์สิ่งใหม่) ที่ได้รวบรวมการบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร การเสวนาในอุตสาหกรรม เวทีเสวนาเจาะลึกด้านเทคโนโลยี และการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมภายในงานถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงความมุ่งมั่นด้านการผลิตในภาพกว้างของไทย เข้ากับแนวทางปฏิบัติจริงสำหรับการดำเนินงานในโรงงาน ระบบการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

Gilles Weber ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Rockwell Automation ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Creating the Future of Industrial Operations" (การสร้างสรรค์อนาคตของการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม) โดยเขาได้พูดคุยถึงวิธีที่ผู้ผลิตสามารถสร้างการดำเนินงานที่เชื่อมโยงถึงกัน ชาญฉลาด และปรับตัวได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ความซับซ้อนในการดำเนินงาน แรงกดดันด้านบุคลากร ตลอดจนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืน

แขกรับเชิญพิเศษของงาน ดร. Pongsathorn Dechatiwongse Na Ayutthaya รองผู้อำนวยการ กองเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) กรมการลงทุนและกิจการระหว่างประเทศ ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ "What's Creating Thailand's Next Manufacturing Chapter?" (อะไรคือสิ่งที่สร้างบทต่อไปของการผลิตของประเทศไทย) เขากล่าวถึงแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงบทบาทของการลงทุน นวัตกรรม และเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular-Green (BCG) ในการสนับสนุนการเติบโตในระยะต่อไป

"ผู้ผลิตของไทยมีโอกาสที่จะผสมผสานฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของประเทศเข้ากับขีดความสามารถยุคใหม่ด้านดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และ AI" Gilles Weber ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Rockwell Automation กล่าว "ROKLive Bangkok ได้นำมุมมองจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเทคโนโลยีมารวมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสร้างคุณค่าในทางปฏิบัติในจุดใดได้บ้าง และพวกเขาจะก้าวจากการทำโครงการเดี่ยวๆ ไปสู่การดำเนินงานที่เชื่อมโยงถึงกัน ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างไร"

ช่วงการบรรยายพิเศษยังรวมถึงการเสวนาแบบเป็นกันเองในอุตสาหกรรม โดยมีลูกค้าของ Rockwell ได้แก่ PTT Exploration and Production (PTTEP) และ PepsiCo Services Asia Ltd เข้าร่วม ตลอดจนการอัปเดตเทคโนโลยีที่พิจารณาถึงวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ โซลูชันสำหรับผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานใหม่ๆ

ในช่วงบ่าย เวทีเสวนาคู่ขนานด้านการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลได้นำเสนอการหารือเชิงลึกในสี่ประเด็นหลัก ได้แก่:

  • การปลดล็อกโรงงานอัจฉริยะผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
  • การทำให้แพลตฟอร์มการควบคุมง่ายขึ้นด้วยการรวมระบบกระบวนการ และระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
  • การใช้ AI รูปแบบใหม่ และรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นในการผลิต
  • การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิดความยืดหยุ่นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

เทคโนโลยีที่โดดเด่นในงานจัดแสดงครั้งนี้ประกอบด้วย แพลตฟอร์มการควบคุมที่ปรับขยายได้ ระบบวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ใช้ AI เครื่องมือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ โซลูชันเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) ที่ปลอดภัย ระบบบริหารจัดการการผลิต Plex และอื่นๆ อีกมากมาย

งาน ROKLive Bangkok ได้ตอกย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตในการเชื่อมโยงเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์เข้ากับการนำไปปฏิบัติจริง โดยงานนี้จึงมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างเครือข่าย ประเมินขีดความสามารถใหม่ๆ และระบุก้าวต่อไปที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับองค์กรของตน ผ่านการรวบรวมมุมมองด้านนโยบาย การดำเนินงาน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

เกี่ยวกับ Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล เราได้เชื่อมโยงจินตนาการของผู้คนเข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์ เพื่อทำให้โลกนี้มีผลิตผลมากขึ้น และมีความยั่งยืนมากขึ้น

Rockwell Automation มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน โดยมีพนักงาน  ประมาณ 26,000 คน ที่ทุ่มเทให้กับลูกค้าของเรามากกว่า 100 ประเทศ (ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568) เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.rockwellautomation.com

SOURCE Rockwell Automation

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