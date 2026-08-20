Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) Indonesia ditandatangani di Southeast Asia Blockchain Week 2026 di Bangkok.

Cohort 9, kumpulan peringkat Asia ketiga bagi program ini, melabuhkan tirai bootcamp 12 minggunya dengan Final Demo di Bali, Indonesia.

12 minggunya dengan di Bali, Indonesia. Permohonan untuk Cohort 10 kini dibuka, dengan acara perasmian yang akan berlangsung semasa EastPoint:Seoul 2026.

SEOUL, Korea Selatan dan BALI, Indonesia, 20 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- ShardLab, cabang inovasi rantaian blok bagi Hashed, akan menutup Protocol Camp Cohort 9 dengan Final Demo di Pantai Melasti di Bali, Indonesia, pada 21 Ogos. Kumpulan peringkat Asia ketiga bagi program ini menyusul selepas pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) Indonesia di Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) 2026 di Bangkok.

ShardLab dan EKRAF Indonesia Perluas Perkongsian Bakat Rantaian Blok Sempena Penutupan Protocol Camp Cohort 9 di Bali

Di bawah MoU ini, yang merupakan usaha bersama untuk membangunkan bakat rantaian blok di seluruh Asia Tenggara, enam peserta Indonesia menyertai Cohort 9 bagi bootcamp intensif 12 minggu ShardLab selepas melalui proses pemilihan antarabangsa. Bagi Indonesia, penempatan ini merupakan sebahagian daripada dorongan yang lebih luas untuk membina kapasiti negara dalam teknologi terdesentralisasi dan aset digital.

Di SEABW, Timbalan Pengerusi bagi Kreativiti Digital dan Teknologi (EKRAF), Muhammad Neil El Himam, menyampaikan ucaptama tentang bagaimana rantaian blok dan penokenan Real-World Asset (RWA) berpotensi mengubah harta intelek Indonesia menjadi aset bertaraf pelaburan.

"Kami melihat rantaian blok sebagai satu peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi ekonomi kreatif Indonesia, dan program seperti Protocol Camp memberi pembina kami laluan terus ke dalam industri ini," kata Muhammad Neil El Himam, Timbalan Pengerusi bagi Kreativiti Digital dan Teknologi, EKRAF.

"Kerajaan mahu Indonesia bukan sahaja menjadi pasaran, tetapi juga pembina. Kami mahu lebih ramai pengasas, pembangun, pencipta, dan usahawan Indonesia membina penyelesaian bertaraf dunia, dan membawa harta intelek Indonesia daripada wira tempatan kepada juara kebangsaan dan pasaran global," kata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif, Indonesia.

Menteri itu juga menekankan bahawa rantaian blok mempunyai perkaitan yang kukuh dengan ekonomi kreatif Indonesia disebabkan oleh ketersediaan bakat kreatif dan harta intelek yang besar di negara ini. Beliau menyatakan bahawa rantaian blok boleh memperkukuh pengurusan harta intelek, meningkatkan produktiviti, dan mencipta nilai ekonomi baharu untuk masyarakat.

Cohort 9 melepasi tahap penilaian Mid Demo di Seoul pada Julai 2026. Selama 12 minggu, para peserta beralih daripada sekadar konsep kepada produk yang berfungsi. Semua peserta ditaja sepenuhnya, dipadankan dengan mentor pakar setiap minggu, dan menamatkan program dengan menghasilkan produk nyata berbanding sekadar sijil. Pada Final Demo di Bali, setiap pasukan akan membentangkan produk mereka kepada mentor, rakan kongsi, dan komuniti rantaian blok serantau.

Model Protocol Camp ini telah membuahkan pencapaian yang nyata. BeBridge memenangi hadiah utama di SEABW 2026 AI Hackathon dan melancarkan aplikasi DollarParking di Google Play, yang membolehkan pemegang stablecoin di seluruh Asia menggunakan USDT untuk mendapatkan pendedahan kepada ekuiti AS yang ditokenkan. Sementara itu, ContentDAO kini memadankan kempen jenama dengan pencipta di lebih daripada 30 negara.

Permohonan untuk Cohort 10 kini dibuka di protocolcamp.com sehingga 30 Ogos 2026. Program 12 minggu ini akan bermula semasa EastPoint:Seoul 2026 di Seoul dan terbuka kepada pembangun, pereka, dan pembina produk di seluruh Asia, merangkumi bidang rantaian blok dan AI. Setakat ini, Protocol Camp telah memilih kira-kira 124 pembina daripada sekitar 500 pemohon.

"Asia bukan lagi sekadar menerima pakai teknologi global; ia secara aktif membentuk masa depannya. Kami amat berterima kasih kepada Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) Indonesia atas wawasan ke hadapan dan sokongan mereka dalam memperkasa bakat tempatan. Memandangkan Web3 dan AI disepadukan dengan pantas di seluruh rantau ini, kami menyasarkan untuk menjadikan Protocol Camp sebagai platform pelancaran utama di mana pembina terbaik dari Indonesia dan seluruh Asia boleh berhubung, membina, dan memperluas skala inovasi dunia sebenar," kata Hojin Kim, Ketua Pegawai Eksekutif ShardLab.

Mengenai ShardLab

ShardLab ialah cabang inovasi bagi Hashed, sebuah firma modal teroka aset digital global terkemuka. Ditubuhkan melalui perkongsian strategik antara Hashed dan SCBX, kumpulan teknologi kewangan terkemuka Thailand dan syarikat induk Siam Commercial Bank, ShardLab mengkaji, membina, dan memperluas teknologi perintis melalui R&D, pembangunan usaha teroka, dan pembangunan ekosistem.

Dengan menghubungkan pengasas, perusahaan, penyelidik, dan institusi, kami mengubah idea berani menjadi inovasi dunia sebenar. Misi kami adalah untuk mempercepatkan penerimaan AI, aset digital, dan teknologi baru muncul sambil membina masa depan yang lebih terhubung dan inovatif di seluruh Asia.

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