"Spicy Happiness" bersama aespa Nongshim Lancar Kempen Shin Ramyun Global Kedua

- Video baharu berkonsepkan omnibus menampilkan aespa menikmati Shin Ramyun dalam detik kehidupan harian -

SEOUL, Korea Selatan, 20 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Nongshim akan melancarkan fasa kedua kempen Shin Ramyun global pada 20 Ogos dengan menampilkan sensasi K-pop global aespa sebagai duta global Shin Ramyun. Kempen itu direka khusus untuk pasaran antarabangsa dan akan dilancarkan di 14 negara utama. Menerusi pelbagai kandungan digital, Nongshim menyasarkan untuk memperkenalkan kepada pengguna di seluruh dunia dengan "Spicy Happiness" daripada Shin Ramyun, iaitu suatu kegembiraan ringkas menikmati rasa pedas istimewanya dalam kehidupan harian.

Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (2) Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (1)

Nongshim melancarkan kempen Shin Ramyun global pertamanya bersama aespa pada November lalu. Iklan berkonsepkan video muziknya, yang menampilkan muzik dan persembahan aespa, meraih 270 juta tontonan dan membantu meningkatkan kesedaran global terhadap slogan Shin Ramyun, 'Spicy Happiness In Noodles' ('Kebahagiaan Rasa Pedas Menikmati Mi'). Bagi kempen kedua, latarnya beralih daripada pentas kepada kehidupan harian, dengan menampilkan aespa menikmati Shin Ramyun ketika memasak, membeli-belah, melancong dan meluangkan masa bersama.

'Spicy Happiness' dalam Kehidupan Harian, daripada Memasak hingga Melancong

Video kempen utama dimulakan dengan aespa berkata, "Bagi kami, rasa pedas ialah kebahagiaan." Video itu kemudian memaparkan empat detik kehidupan harian yang menampilkan anggota aespa dan Shin Ramyun dalam format berkonsepkan omnibus.

Sepanjang video itu, aespa menikmati Shin Ramyun dalam pelbagai suasana. Dalam babak "memasak", para anggota menyediakan dan menikmati Shin Ramyun bersama seorang rakan, manakala babak "membeli-belah" mengikuti mereka mendapatkan Shin Ramyun di sebuah kedai. Dalam babak "melancong" pula, para anggota menikmati Shin Ramyun bersama teman ketika dalam perjalanan.

Dalam babak kuiz terakhir, aespa ditanya, "Apakah perkataan lain bagi kebahagiaan?" Mereka menjawab "SHIN" dan secara bersahaja menghidupkan mesej "Spicy Happiness" kempen tersebut.

Menerusi video itu, sebagai ramyun ikonik No. 1 Korea yang melambangkan budaya makanan negara, Nongshim menyasarkan untuk menunjukkan kepada pengguna di seluruh dunia bagaimana rasa pedas istimewa Shin Ramyun dapat menambah keseronokan kepada detik-detik kehidupan biasa serta menjadikan masa yang diluangkan bersama terasa lebih istimewa.

Pelbagai Kandungan Digital Disesuaikan untuk Penonton Global

Nongshim akan melancarkan sejumlah 15 video, termasuk satu video kempen utama dan 14 video pendek digital. Video pendek menceritakan dengan lebih lanjut detik kehidupan harian yang dipersembahkan dalam video utama menerusi kandungan ringkas dan ceria. Video pendek turut merangkumi video berkonsepkan temu bual yang menampilkan anggota aespa berbicara mengenai topik seperti "bila mereka teringin Shin Ramyun" dan "hias atas kegemaran mereka untuk dinikmati bersama Shin Ramyun". Dengan memaparkan secara semula jadi bagaimana para anggota menikmati Shin Ramyun dalam kehidupan harian serta mengetengahkan pilihan masing-masing, Nongshim menyasarkan untuk menyampaikan daya tarikan Shin Ramyun dengan lebih berkesan kepada pengguna global.

Kempen itu akan mula dilancarkan di pasaran utama seluruh Amerika Utara, Asia dan Eropah yang menjadi lokasi operasi luar negara Nongshim, sebelum diperluas ke pasaran seluruh dunia.

aespa berkata, "Kami berharap peminat di seluruh dunia juga dapat menemukan detik 'Spicy Happiness' mereka sendiri bersama Shin Ramyun."

Seorang wakil Nongshim berkata, "Kempen kedua ini menunjukkan kepada pengguna global, menerusi aespa, bagaimana Shin Ramyun sesuai secara semula jadi dengan kehidupan harian. Bersama aespa, kami akan terus mendekati pengguna di seluruh dunia dan menyampaikan nilai slogan global Shin Ramyun, 'Spicy Happiness In Noodles'."

Latar Belakang aespa

aespa ialah sensasi K-pop global yang terkenal dengan konsep tersendiri dan persembahan bertenaga. Dianggotai oleh KARINA, WINTER, GISELLE dan NINGNING, kumpulan itu terus memecahkan rekod sejak penampilan sulung mereka pada 2020 menerusi "Black Mamba". Keluaran lagu mereka telah mencipta kejayaan carta global yang utama, termasuk beberapa kali menduduki kedudukan No. 1 dalam carta Top Album Sales Billboard serta tujuh keluaran lagu berturut-turut yang masing-masing terjual lebih sejuta unit. Terbaharu, aespa bekerjasama dengan Anderson .Paak menerusi "Keychain (FROM THE FILM K-POPS!)" dan melancarkan album penuh kedua mereka pada Mei 2026, yang mengungguli carta iTunes Top Albums di 25 wilayah seluruh dunia.

Impak antarabangsa aespa yang semakin meluas telah meraih pengiktirafan dalam industri muzik global, termasuk dinobatkan sebagai Kumpulan Terbaik Tahun Ini di Billboard Women in Music 2025 serta menerima pencalonan bagi Artis K-Pop Wanita Terbaik di American Music Awards 2026. Pada Ogos, aespa membuat penampilan sulung yang amat dinanti-nantikan di Lollapalooza, Chicago dan memulakan jelajah dunia baharu mereka, 2026–27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY, sekali gus meneruskan momentum mereka di pentas global.

Video YouTube Kempen Global

SOURCE Nongshim