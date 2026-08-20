Nongshim จับมือ aespa เสิร์ฟ "ความสุขรสเผ็ด" เปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกในเฟส 2
News provided byNongshim
20 Aug, 2026, 09:30 CST
- ปล่อยวิดีโอสไตล์ Omnibus เผยให้เห็น aespa เพลิดเพลินกับความอร่อยของ Shin Ramyun ในช่วงเวลาดี ๆ ของแต่ละวัน -
โซล, เกาหลีใต้, 20 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Nongshim เตรียมเปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกในเฟส 2 วันที่ 20 สิงหาคม โดยได้ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป K-Pop ระดับท็อปอย่าง aespa มารับหน้าที่แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ Shin Ramyun แคมเปญนี้มีขึ้นเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ และเตรียมเปิดตัวครอบคลุม 14 ประเทศทั่วโลก ผ่านคอนเทนต์ดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้สัมผัส 'Spicy Happiness' หรือ ความสุขรสเผ็ด ของ Shin Ramyun ซึ่งเป็นความสุขอันเรียบง่ายจากการได้ลิ้มลองรสชาติเผ็ดอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ในชีวิตประจำวัน
Nongshim ได้เปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกร่วมกับ aespa เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยโฆษณาในรูปแบบมิวสิควิดีโอซึ่งชูเสียงเพลงและการแสดงของ aespa นั้น กวาดยอดวิวไปได้ถึง 270 ล้านครั้ง และมีส่วนสำคัญในการทำให้สโลแกนของ Shin Ramyun อย่าง 'Spicy Happiness In Noodles' เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สำหรับแคมเปญเฟสสองนี้ ได้เปลี่ยนฉากหลังจากการแสดงบนเวทีมาสู่ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน โดยถ่ายทอดภาพสมาชิกวง aespa ที่กำลังเพลิดเพลินกับ Shin Ramyun ทั้งในระหว่างทำอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และใช้เวลาร่วมกัน
'ความสุขรสเผ็ด' ในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เข้าครัวยันออกทริป
คลิปวิดีโอหลักของแคมเปญเปิดฉากด้วยสมาชิกวง aespa ที่มาบอกกับทุกคนว่า "สำหรับพวกเรา ความเผ็ดคือความสุขค่ะ" จากนั้นจึงนำเสนอ 4 ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเหล่าสมาชิกคู่กับ Shin Ramyun ผ่านเรื่องราวสไตล์ Omnibus
ตลอดทั้งคลิป ผู้ชมจะได้เห็น aespa เพลิดเพลินไปกับการทาน Shin Ramyun ในบรรยากาศต่าง ๆ โดยฉาก "ทำอาหาร" สมาชิกในวงได้ช่วยกันปรุงและแชร์ Shin Ramyun กับเพื่อน ฉาก "ช้อปปิ้ง" ถ่ายทอดภาพพวกเธอกำลังเลือกซื้อ Shin Ramyun ในร้านค้า ส่วนฉาก "ท่องเที่ยว" สมาชิกในวงได้ลิ้มรสความอร่อยของ Shin Ramyun ร่วมกับเพื่อนร่วมทางระหว่างเดินทาง
ปิดท้ายด้วยฉากตอบคำถามสุดน่ารัก เมื่อ aespa ถูกถามว่า "ความสุขมีอีกนิยามว่าอะไร" พวกเธอตอบกลับทันทีว่า "SHIN" ซึ่งช่วยถ่ายทอดข้อความหลักของแคมเปญอย่าง "ความสุขรสเผ็ด" ออกมาได้อย่างมีสีสันและเข้าถึงง่าย
Nongshim ในฐานะแบรนด์รามยอนยอดนิยมอันดับ 1 ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอาหารเกาหลี หวังใช้ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แสดงให้ผู้บริโภคทั่วโลกเห็นว่า รสชาติเผ็ดอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของ Shin Ramyun สามารถแต่งแต้มความสุขให้ช่วงเวลาธรรมดา ๆ และเติมเต็มการใช้เวลาร่วมกันให้พิเศษยิ่งขึ้นได้อย่างไร
เสิร์ฟคอนเทนต์ดิจิทัลหลากหลายสไตล์ เจาะกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก
Nongshim เตรียมปล่อยวิดีโอรวมทั้งสิ้น 15 ชุด ประกอบด้วยคลิปหลักของแคมเปญ 1 ชุด และวิดีโอสั้นอีก 14 ชุด โดยคลิปสั้นจะขยายความจากช่วงเวลาในชีวิตประจำวันในวิดีโอหลัก ผ่านเนื้อหาที่สั้นกระชับและสดใส นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษที่สมาชิกวง aespa มาร่วมพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น "ช่วงเวลาที่นึกอยากทาน Shin Ramyun" และ "ท็อปปิ้งโปรดที่ชอบทานคู่กับ Shin Ramyun" ซึ่งการถ่ายทอดภาพสมาชิกขณะเพลิดเพลินกับ Shin Ramyun ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสไตล์ความชอบส่วนตัวอย่างเป็นธรรมชาตินี้ จะช่วยให้ Nongshim ถ่ายทอดเสน่ห์ของ Shin Ramyun ไปยังผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แคมเปญนี้จะประเดิมเปิดตัวในตลาดหลัก ทั้งในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Nongshim ดำเนินธุรกิจอยู่ ก่อนจะขยายการทำตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป
สมาชิกวง aespa กล่าวว่า "พวกเราหวังว่าแฟน ๆ ทั่วโลกจะร่วมค้นพบช่วงเวลาแห่ง 'ความสุขรสเผ็ด' ในแบบของตัวเองไปกับ Shin Ramyun เช่นกันค่ะ"
ตัวแทนจาก Nongshim กล่าวว่า "แคมเปญเฟสสองนี้ถ่ายทอดผ่าน aespa เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกเห็นว่า Shin Ramyun กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคทั่วโลกร่วมกับ aespa ต่อไป พร้อมสื่อสารคุณค่าของสโลแกน Shin Ramyun ในระดับโลกอย่าง 'Spicy Happiness In Noodles' หรือ ความสุขรสเผ็ดในทุกคำ
เกี่ยวกับ aespa
aespa คือวงเกิร์ลกรุ๊ป K-Pop ระดับโลก โดดเด่นด้วยคอนเซปต์อันเป็นเอกลักษณ์และการแสดงสุดทรงพลัง ประกอบด้วย 4 สมาชิก ได้แก่ KARINA, WINTER, GISELLE และ NINGNING พวกเธอเดินหน้าสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี 2563 ด้วยซิงเกิล "Black Mamba" ผลงานของ aespa ประสบความสำเร็จถล่มทลายบนชาร์ตเพลงระดับสากล ทั้งการคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard's Top Album Sales ได้หลายครั้ง รวมถึงสร้างสถิติยอดขายทะลุล้านชุดติดต่อกันถึง 7 ครั้ง ล่าสุด aespa ได้คอลแลบกับ Anderson .Paak ในเพลง "Keychain (FROM THE FILM K-POPS!)" และเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ได้ใน 25 ภูมิภาคทั่วโลก
อิทธิพลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระดับสากลส่งผลให้ aespa เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการคว้ารางวัล Group of the Year จากเวที Billboard Women in Music 2025 รวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Female K-Pop Artist ในงาน 2026 American Music Awards และในเดือนสิงหาคมนี้ aespa ได้ขึ้นแสดงเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Lollapalooza ที่ชิคาโก พร้อมประเดิมเปิดฉากเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่อย่าง 2026–27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีระดับโลก
รับชมวิดีโอแคมเปญระดับโลกได้ทาง YouTube
SOURCE Nongshim
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