Nongshim จับมือ aespa เสิร์ฟ "ความสุขรสเผ็ด" เปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกในเฟส 2

News provided by

Nongshim

20 Aug, 2026, 09:30 CST

- ปล่อยวิดีโอสไตล์ Omnibus เผยให้เห็น aespa เพลิดเพลินกับความอร่อยของ Shin Ramyun ในช่วงเวลาดี ๆ ของแต่ละวัน -

โซล, เกาหลีใต้, 20 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Nongshim เตรียมเปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกในเฟส 2 วันที่ 20 สิงหาคม โดยได้ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป K-Pop ระดับท็อปอย่าง aespa มารับหน้าที่แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ Shin Ramyun แคมเปญนี้มีขึ้นเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ และเตรียมเปิดตัวครอบคลุม 14 ประเทศทั่วโลก ผ่านคอนเทนต์ดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้สัมผัส 'Spicy Happiness' หรือ ความสุขรสเผ็ด ของ Shin Ramyun ซึ่งเป็นความสุขอันเรียบง่ายจากการได้ลิ้มลองรสชาติเผ็ดอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ในชีวิตประจำวัน

Continue Reading
Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (2)
Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (2)
Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (1)
Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (1)

Nongshim ได้เปิดตัวแคมเปญ Shin Ramyun ระดับโลกร่วมกับ aespa เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยโฆษณาในรูปแบบมิวสิควิดีโอซึ่งชูเสียงเพลงและการแสดงของ aespa นั้น กวาดยอดวิวไปได้ถึง 270 ล้านครั้ง และมีส่วนสำคัญในการทำให้สโลแกนของ Shin Ramyun อย่าง 'Spicy Happiness In Noodles' เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สำหรับแคมเปญเฟสสองนี้ ได้เปลี่ยนฉากหลังจากการแสดงบนเวทีมาสู่ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน โดยถ่ายทอดภาพสมาชิกวง aespa ที่กำลังเพลิดเพลินกับ Shin Ramyun ทั้งในระหว่างทำอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และใช้เวลาร่วมกัน

'ความสุขรสเผ็ด' ในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เข้าครัวยันออกทริป

คลิปวิดีโอหลักของแคมเปญเปิดฉากด้วยสมาชิกวง aespa ที่มาบอกกับทุกคนว่า "สำหรับพวกเรา ความเผ็ดคือความสุขค่ะ" จากนั้นจึงนำเสนอ 4 ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเหล่าสมาชิกคู่กับ Shin Ramyun ผ่านเรื่องราวสไตล์ Omnibus

ตลอดทั้งคลิป ผู้ชมจะได้เห็น aespa เพลิดเพลินไปกับการทาน Shin Ramyun ในบรรยากาศต่าง ๆ โดยฉาก "ทำอาหาร" สมาชิกในวงได้ช่วยกันปรุงและแชร์ Shin Ramyun กับเพื่อน ฉาก "ช้อปปิ้ง" ถ่ายทอดภาพพวกเธอกำลังเลือกซื้อ Shin Ramyun ในร้านค้า ส่วนฉาก "ท่องเที่ยว" สมาชิกในวงได้ลิ้มรสความอร่อยของ Shin Ramyun ร่วมกับเพื่อนร่วมทางระหว่างเดินทาง

ปิดท้ายด้วยฉากตอบคำถามสุดน่ารัก เมื่อ aespa ถูกถามว่า "ความสุขมีอีกนิยามว่าอะไร" พวกเธอตอบกลับทันทีว่า "SHIN" ซึ่งช่วยถ่ายทอดข้อความหลักของแคมเปญอย่าง "ความสุขรสเผ็ด" ออกมาได้อย่างมีสีสันและเข้าถึงง่าย

Nongshim ในฐานะแบรนด์รามยอนยอดนิยมอันดับ 1 ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอาหารเกาหลี หวังใช้ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แสดงให้ผู้บริโภคทั่วโลกเห็นว่า รสชาติเผ็ดอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของ Shin Ramyun สามารถแต่งแต้มความสุขให้ช่วงเวลาธรรมดา ๆ และเติมเต็มการใช้เวลาร่วมกันให้พิเศษยิ่งขึ้นได้อย่างไร

เสิร์ฟคอนเทนต์ดิจิทัลหลากหลายสไตล์ เจาะกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

Nongshim เตรียมปล่อยวิดีโอรวมทั้งสิ้น 15 ชุด ประกอบด้วยคลิปหลักของแคมเปญ 1 ชุด และวิดีโอสั้นอีก 14 ชุด โดยคลิปสั้นจะขยายความจากช่วงเวลาในชีวิตประจำวันในวิดีโอหลัก ผ่านเนื้อหาที่สั้นกระชับและสดใส นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอสัมภาษณ์พิเศษที่สมาชิกวง aespa มาร่วมพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น "ช่วงเวลาที่นึกอยากทาน Shin Ramyun" และ "ท็อปปิ้งโปรดที่ชอบทานคู่กับ Shin Ramyun" ซึ่งการถ่ายทอดภาพสมาชิกขณะเพลิดเพลินกับ Shin Ramyun ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสไตล์ความชอบส่วนตัวอย่างเป็นธรรมชาตินี้ จะช่วยให้ Nongshim ถ่ายทอดเสน่ห์ของ Shin Ramyun ไปยังผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แคมเปญนี้จะประเดิมเปิดตัวในตลาดหลัก ทั้งในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Nongshim ดำเนินธุรกิจอยู่ ก่อนจะขยายการทำตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป

สมาชิกวง aespa กล่าวว่า "พวกเราหวังว่าแฟน ๆ ทั่วโลกจะร่วมค้นพบช่วงเวลาแห่ง 'ความสุขรสเผ็ด' ในแบบของตัวเองไปกับ Shin Ramyun เช่นกันค่ะ"

ตัวแทนจาก Nongshim กล่าวว่า "แคมเปญเฟสสองนี้ถ่ายทอดผ่าน aespa เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกเห็นว่า Shin Ramyun กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคทั่วโลกร่วมกับ aespa ต่อไป พร้อมสื่อสารคุณค่าของสโลแกน Shin Ramyun ในระดับโลกอย่าง 'Spicy Happiness In Noodles' หรือ ความสุขรสเผ็ดในทุกคำ

เกี่ยวกับ aespa

aespa คือวงเกิร์ลกรุ๊ป K-Pop ระดับโลก โดดเด่นด้วยคอนเซปต์อันเป็นเอกลักษณ์และการแสดงสุดทรงพลัง ประกอบด้วย 4 สมาชิก ได้แก่ KARINA, WINTER, GISELLE และ NINGNING พวกเธอเดินหน้าสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี 2563 ด้วยซิงเกิล "Black Mamba" ผลงานของ aespa ประสบความสำเร็จถล่มทลายบนชาร์ตเพลงระดับสากล ทั้งการคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard's Top Album Sales ได้หลายครั้ง รวมถึงสร้างสถิติยอดขายทะลุล้านชุดติดต่อกันถึง 7 ครั้ง ล่าสุด aespa ได้คอลแลบกับ Anderson .Paak ในเพลง "Keychain (FROM THE FILM K-POPS!)" และเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums ได้ใน 25 ภูมิภาคทั่วโลก

อิทธิพลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระดับสากลส่งผลให้ aespa เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการคว้ารางวัล Group of the Year จากเวที Billboard Women in Music 2025 รวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Female K-Pop Artist ในงาน 2026 American Music Awards และในเดือนสิงหาคมนี้ aespa ได้ขึ้นแสดงเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Lollapalooza ที่ชิคาโก พร้อมประเดิมเปิดฉากเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่อย่าง 2026–27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีระดับโลก

รับชมวิดีโอแคมเปญระดับโลกได้ทาง YouTube

SOURCE Nongshim

Also from this source

"Spicy Happiness" with aespa Nongshim Launches Second Global Shin Ramyun Campaign

"Spicy Happiness" with aespa Nongshim Launches Second Global Shin Ramyun Campaign

Nongshim will launch the second phase of its global Shin Ramyun campaign on August 20 featuring global K-pop force aespa, as Shin Ramyun's global...
"Spicy Happiness" bersama aespa Nongshim Lancar Kempen Shin Ramyun Global Kedua

"Spicy Happiness" bersama aespa Nongshim Lancar Kempen Shin Ramyun Global Kedua

Nongshim akan melancarkan fasa kedua kempen Shin Ramyun global pada 20 Ogos dengan menampilkan sensasi K-pop global aespa sebagai duta global Shin...
More Releases From This Source

Explore

Music

Music

Entertainment

Entertainment

Retail

Retail

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics