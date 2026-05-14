Subsidiari Robo.ai Neurovia AI Lancar Platform Teknologi NeuroStream™ Bina Infrastruktur Data Visual AI Fizikal

DUBAI, UAE, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (Nasdaq: AIIO), hari ini mengumumkan bahawa subsidiari pemprosesan data AI dan teknologi pemampatan milik penuhnya, Neurovia AI, telah melancarkan secara rasmi platform teknologi terasnya, NeuroStream™. Direka untuk era ekonomi mesin, platform itu menggunakan algoritma vektorisasi peta bit bagi menyediakan sokongan infrastruktur fideliti tinggi, lebar jalur rendah dan kuasa rendah untuk data visual besar yang dijana oleh kecerdasan buatan fizikal. Mansoor Ali Khan, Ketua Pegawai Teknologi Neurovia AI, memperincikan seni bina teknikal platform serta kes aplikasinya.

Bagi menunjukkan prestasi praktikal NeuroStream™, Neurovia AI telah menerbitkan kajian kes perbandingan di laman web rasminya (https://www.neuroviaai.ae/). Berdasarkan ujian dalaman, video asal 60fps 4K 5.5GB yang diproses melalui NeuroStream™ boleh dimampatkan kepada saiz fail 278MB, sekali gus mengurangkan penggunaan ruang storan sebanyak kira-kira 95%.

Ujian ini menunjukkan bahawa NeuroStream™ dapat mengurangkan saiz fail secara ketara sambil mengekalkan sepenuhnya maklumat visual teras seperti resolusi dan kadar bingkai video asal. Ciri tak hilang dari segi visual ini memastikan data termampat dengan ketara itu terus dapat menyediakan sumber data yang bersih dan lengkap untuk visi mesin serta pengiraan AI seterusnya. Keupayaan ini memenuhi keperluan ketulenan data yang ketat dalam senario aplikasi perindustrian, berdaulat serta perundangan tertentu dan dalam masa sama turut menjana faedah ekonomi yang jelas untuk perusahaan dari segi penggunaan tenaga, ruang storan dan kependaman pemprosesan.

Ketua Pegawai Teknologi, Mansoor, menyatakan bahawa harga storan data unit global meningkat kira-kira empat kali ganda sejak 2026. Berdasarkan anggaran industri, setiap terabait storan data yang dijimatkan mampu menjana faedah ekonomi langsung antara $1,000 hingga $1,500 setahun untuk pelanggan AI, selain faedah tidak langsung berkaitan kecekapan penghantaran, penggunaan tenaga, integriti data dan keselamatan.

Melalui pemampatan natif-AI, pengoptimuman visual pintar dan penyesuaian pengkomputeran pinggiran, NeuroStream™ menukar logik peta bit tradisional kepada ekspresi matematik bervektor. Pendekatan ini mengurangkan kos penghantaran dan penyimpanan sambil mengekalkan secara tepat maklumat visual kritikal yang diperlukan untuk pengiraan AI, sekali gus menawarkan penyelesaian yang berkesan terhadap peningkatan perbelanjaan storan.

Platform itu menyediakan keserasian format natif tanpa sebarang kos penggunaan penyahmampatan, memandangkan imej dan video yang diproses mengekalkan format asal dan boleh diakses terus oleh sistem tanpa memerlukan perisian penyahmampatan khusus. Keserasian penuh dengan aliran kerja video konvensional sedia ada ini mengurangkan secara ketara kos integrasi sistem dan kos geseran bagi perusahaan.

Selain itu, NeuroStream™ mengoptimumkan kualiti data dan meningkatkan ketepatan pengecaman visi mesin dengan meningkatkan nisbah isyarat-kepada-hingar secara pintar semasa pemprosesan. Proses ini membantu meningkatkan kecekapan pengiraan algoritma AI serta memastikan mesin mengekalkan tahap ketepatan pengecaman yang tinggi terhadap data termampat.

Dioptimumkan untuk pengkomputeran pinggiran, platform itu membolehkan peranti komersial standard memproses ratusan terabait data, sekali gus memudahkan pelaksanaan pada penderia, dron dan nod mudah alih terkekang sumber. Tambahan pula, keupayaan operasi luar talian bebasnya memastikan privasi data, sekali gus memenuhi piawaian pematuhan yang ketat untuk sektor sensitif termasuk aeroangkasa, pengimejan perubatan dan tenaga.

Neurovia merancang untuk memasang atur NeuroStream™ dalam sektor-sektor utama termasuk pemanduan autonomi, robotik dan bandar pintar. Dengan memanfaatkan pengembangan pengkomputeran pinggiran global, platform itu menyasarkan untuk mengurangkan keperluan lebar jalur dan penggunaan tenaga pusat data. Infrastruktur ini direka bagi memudahkan rangkaian visi mesin masa nyata yang cekap, sambil menyokong pengkomersialan ekonomi mesin yang lebih luas.

Latar Belakang Neurovia AI Limited

Neurovia AI (www.neuroviaai.ae) menyediakan pemprosesan data AI dan infrastruktur visual menerusi platform NeuroStream™. Berdedikasi untuk mengalihkan data visual daripada tontonan manusia kepada kefahaman mesin, syarikat menggunakan pemampatan natif AI dan pengkomputeran pinggiran untuk menangani hambatan data dalam AI Fizikal. Teknologinya digunakan dalam pemanduan autonomi, bandar pintar dan pembuatan pintar, dengan menyediakan lapisan asas untuk persepsi dan kolaborasi mesin global.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah sebuah syarikat teknologi yang mengkhusus dalam membangunkan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Misinya adalah untuk mengintegrasikan terminal pintar menerusi perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar bagi membina sistem pengendalian kecerdasan buatan terpadu serta ekosistem diperkasakan blok rantai bagi mempelopori masa depan pintar.

