TECO ลงนามข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Dynaciate ของมาเลเซีย ตั้งเป้ารายได้ AIDC เติบโตแบบก้าวกระโดดในปีหน้า

TECO Electric & Machinery Co.

25 May, 2026, 15:46 CST

ไทเป, 25 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- TECO Electric & Machinery Co., Ltd. ("TECO", TWSE: 1504) จัดพิธีลงนามข้อตกลงกับบริษัทวิศวกรรมจากมาเลเซีย Dynaciate Engineering Sdn. Bhd. ("Dynaciate") อย่างเป็นทางการในวันนี้ (25 พฤษภาคม) เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการ โดยดีลดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการเร่งขยายธุรกิจของ TECO สู่ตลาดโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ระดับโลก

TECO Signs Acquisition Agreement with Malaysia’s Dynaciate, Targeting Exponential AIDC Revenue Growth Next Year Photo caption. First row third from left: TECO chairman Morris Li, forth from seft: Dynaciate CEO Ng Kim Thiea
ตามประกาศก่อนหน้านี้ของ TECO ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 200 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ราว 50.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดย TECO จะเข้าถือหุ้นใน Dynaciate ประมาณ 78% ทั้งนี้ Dynaciate จะทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตระดับโลกของ TECO สำหรับผลิตภัณฑ์ Modular Data Center (MDC) และอุปกรณ์พลังงาน รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านวิศวกรรมที่สนับสนุนการขยายธุรกิจของ TECO ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล

ภายในพิธีลงนาม Morris Li ประธานกรรมการของ TECO กล่าวว่า ด้วยการผสานศักยภาพของทั้งสองบริษัทอย่างลึกซึ้ง TECO สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มสัดส่วนการผลิตภายในองค์กรสำหรับความสามารถด้านการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะความร่วมมือที่ช่วยลดระยะเวลาส่งมอบศูนย์ข้อมูลเหลือเพียงประมาณ 6 เดือน ผ่านโมดูลพลังงานหลัก (โมดูล StellarForge) และโมดูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (โมดูล PowerWarden) ซึ่งสร้างความได้เปรียบด้านการติดตั้งอย่างรวดเร็ว และช่วยเร่งการนำศูนย์ข้อมูลเข้าสู่เชิงพาณิชย์

ด้าน Ng Kim Thiea ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dynaciate กล่าวว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ TECO และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการเติบโตร่วมกัน พร้อมระบุว่า Dynaciate มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านวิศวกรรม การผลิตโครงสร้างเหล็ก และโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับบริษัทข้ามชาติ โดยตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา บริษัทได้เร่งขยายเข้าสู่ตลาดวิศวกรรมศูนย์ข้อมูลผ่านการรับงานจากลูกค้ากลุ่ม CSP ระดับนานาชาติ

สำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตของ Dynaciate ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Pasir Gudang เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36,000 ตารางเมตร รวมอาคารการผลิต 8 แห่งสำหรับงานผลิตสเตนเลสและเหล็กคาร์บอน อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีส่งออก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายซัพพลายเชนระดับโลกในอนาคต

TECO คาดการณ์ว่าหลังการเข้าซื้อกิจการ รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลในอนาคตราว 65% จะมาจาก MDC และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขณะที่อีก 35% จะมาจากโครงการวิศวกรรมศูนย์ข้อมูล AI (AIDC) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจศูนย์ข้อมูลในภาพรวมของ TECO อย่างมีนัยสำคัญ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในกลุ่มธุรกิจพลังงานคาดว่าจะเพิ่มจากต่ำกว่า 10% เป็น 30% ภายในปีนี้ และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของบริษัท

เว็บไซต์ TECO: https://www.teco.com.tw/en-us/solution/data-center/
เว็บไซต์ Dynaciate: https://dynaciate.com.my/

TECO Tandatangani Perjanjian Pemerolehan dengan Dynaciate Malaysia, Sasar Pertumbuhan Hasil AIDC Eksponen Tahun Depan

TECO Electric & Machinery Co., Ltd. ("TECO", TWSE: 1504) hari ini (25 Mei) mengadakan majlis menandatangani perjanjian dengan syarikat kejuruteraan...
TECO Signs Acquisition Agreement with Malaysia's Dynaciate, Targeting Exponential AIDC Revenue Growth Next Year

TECO Electric & Machinery Co., Ltd. ("TECO", TWSE: 1504) today (25th) held a signing ceremony with Malaysian engineering company Dynaciate...
