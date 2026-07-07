TGE Menyerlahkan Kemajuan Signifikan dalam Membina Rangkaian Hotel Global Berjenama AMTD

PARIS, NEW YORK dan LONDON, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group ("AMTD IDEA") (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. ("AMTD Digital") (NYSE: HKD) dan The Generation Essentials Group ("TGE") (NYSE: TGE; LSE: TGE), anak syarikat kepada AMTD Digital, secara bersama (dirujuk sebagai "Kumpulan" atau "AMTD") mengumumkan kemajuan signifikan dalam membangunkan portfolio hotel berjenama AMTD.

Hotel berjenama AMTD kini sedang berkembang pesat sebagai rangkaian hotel bebas bertaraf global yang memiliki identiti tersendiri. Setakat ini, hotel-hotel berjenama AMTD beroperasi di pelbagai lokasi dan memberikan perkhidmatan kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk:

China: iclub AMTD Sheung Wan Hotel, Hong Kong SAR

Singapura: Dao by Dorsett AMTD Hotel, Singapura

United Kingdom: AMTD Dao by Dorsett Hornsey Hotel, London

Malaysia: AMTD IDEA KL Hotel, Kuala Lumpur

Amerika Syarikat: AMTD IDEA Tribeca Hotel, New York

Pemilikan semua hartanah hotel ini akan disusun semula dan diletakkan di bawah AMTD Hotels Group, sekali gus membentuk satu platform hospitaliti global yang bersatu dan saling berhubung.

Dengan memanfaatkan kekuatan gabungan perniagaan media dan hiburan AMTD serta ekosistemnya yang lebih luas, AMTD akan terus memperluas portfolio hotelnya dan mempercepat pembangunan program kesetiaan pelanggan bagi meningkatkan penglibatan tetamu secara berterusan. Melalui integrasi elemen seni, fesyen, filem dan hiburan ke dalam tawaran hospitalitinya, AMTD menyasarkan untuk memberikan pengalaman penginapan yang lebih unik dan menyeluruh, di samping memperkukuh nilai jenama hotel berjenama AMTD.

Latar Belakang AMTD Group

AMTD Group ialah sebuah konglomerat yang portfolio perniagaan terasnya merangkumi sektor media dan hiburan, pendidikan dan latihan, serta aset premium dan hospitaliti.

Latar Belakang AMTD

AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) merupakan kumpulan institusi pelbagai bidang dan penyedia penyelesaian digital yang menghubungkan syarikat dan pelabur dengan pasaran global. Platform perkhidmatan perniagaan sehenti dan penyelesaian digital komprehensifnya memenuhi pelbagai keperluan perniagaan dan keperluan digital pelanggan yang saling berkaitan sepanjang keseluruhan kitaran hayat mereka. AMTD IDEA Group bertindak sebagai penghubung strategik antara pelanggan, rakan perniagaan, syarikat pelaburan dan pelabur, sekali gus menghubungkan Timur dan Barat. Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.amtdinc.com atau ikuti kami di X (sebelum ini dikenali sebagai "Twitter") di @AMTDGroup.

Latar Belakang AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) ialah platform penyelesaian digital komprehensif yang beribu pejabat di Perancis. Platform penyelesaian digital sehentinya merangkumi perniagaan utama seperti media digital, kandungan dan perkhidmatan pemasaran, pelaburan, serta hospitaliti dan perkhidmatan VIP. Untuk pengumuman AMTD Digital, sila lawati https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Latar Belakang The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), yang ditubuhkan bersama oleh AMTD Group, AMTD IDEA Group dan AMTD Digital Inc., beribu pejabat di Perancis dan memberi tumpuan kepada strategi dan pembangunan global dalam bidang multimedia, hiburan, hal ehwal kebudayaan, hospitaliti dan perkhidmatan VIP. TGE merangkumi jenama seperti L'Officiel, The Art Newspaper, projek filem dan hiburan. Secara kolektif, TGE memiliki portfolio perniagaan media dan hiburan yang pelbagai serta portfolio hartanah premium bertaraf global. Selain itu, TGE juga merupakan pengurus penaja Syarikat Pemerolehan Tujuan Khas (SPAC), dengan SPAC pertamanya berjaya mengumpul dana dan menetapkan harga pada 18 Disember 2025.

Kenyataan Safe Harbor

Siaran media ini mengandungi kenyataan yang mungkin dianggap sebagai "kenyataan pandang ke hadapan" menurut peruntukan safe harbor di bawah Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta A.S. 1995. Kenyataan pandang ke hadapan ini boleh dikenal pasti melalui istilah seperti "akan", "menjangkakan", "mengantisipasi", "berhasrat", "masa hadapan", "merancang", "percaya", "menganggarkan", "berkemungkinan" dan ungkapan lain yang seumpamanya. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan, rancangan dan jangkaan AMTD IDEA Group, AMTD Digital dan/atau The Generation Essentials Group, merupakan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan sedemikian melibatkan risiko dan ketidakpastian yang sememangnya wujud. Maklumat lanjut mengenai risiko-risiko tersebut boleh didapati dalam dokumen pemfailan AMTD IDEA Group, AMTD Digital dan The Generation Essentials Group kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC). Semua maklumat dalam siaran media ini adalah tepat setakat tarikh penerbitannya, dan tiada kewajipan bagi AMTD IDEA Group, AMTD Digital atau The Generation Essentials Group untuk mengemas kini sebarang kenyataan pandang ke hadapan, kecuali sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bagi AMTD IDEA Group:

Pejabat Perhubungan Pelabur

E-MEL: [email protected]

Bagi AMTD Digital Inc.:

Pejabat Perhubungan Pelabur

E-MEL: [email protected]

Bagi The Generation Essentials Group:

Pejabat Perhubungan Pelabur

E-MEL: [email protected]

SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group