Vaksin Denggi Takeda (TAK-003) Menjadi Vaksin Denggi Pertama Diluluskan di India, Berikan Pencegahan kepada Salah Satu Populasi Paling Berisiko di Dunia

Kelulusan diperoleh semasa tempoh kritikal untuk kesihatan awam, apabila kes denggi yang dilaporkan di India meningkat 11 kali ganda sejak dua dekad lalu [1]

Vaksin denggi Takeda (TAK-003) ialah vaksin denggi paling banyak dikaji, dengan data jangka panjang menunjukkan perlindungan berterusan terhadap penyakit denggi dan kemasukan ke hospital berkaitan denggi

NEW DELHI, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Takeda hari ini mengumumkan bahawa Drug Controller General of India (DCGI), India memberikan kebenaran pemasaran kepada vaksin denggi Takeda (TAK-003) bagi pencegahan penyakit denggi dalam kalangan individu berumur 4 (empat) hingga 60 (enam puluh) tahun. TAK-003 merupakan vaksin denggi pertama seumpamanya yang diluluskan di India dan diluluskan untuk digunakan oleh individu tanpa mengira sama ada seseorang pernah dijangkiti denggi sebelum ini, tanpa perlu menjalani ujian pravaksinasi.

Seperti kebanyakan negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, penularan denggi di India tidak lagi terhad kepada musim monsun. Beberapa negeri melaporkan penularan denggi yang berterusan sepanjang tahun dan merebak ke kawasan bandar serta luar bandar. Jumlah kes yang dilaporkan melebihi 233,000 pada tahun 2024, namun analisis pemodelan menunjukkan beban denggi di India kelihatan lebih tinggi daripada yang dilaporkan, yang berkemungkinan melibatkan puluhan juta jangkitan setiap tahun.[2,3] Dengan jumlah kes meningkat sebanyak lebih 11 kali ganda sejak dua dekad lalu serta wabak yang semakin kerap berlaku dan sukar diramalkan, denggi bukan lagi ancaman kesihatan awam yang berlaku sekali-sekala, sebaliknya ia merupakan cabaran global yang semakin meruncing.

"Denggi merupakan cabaran kesihatan awam yang semakin meningkat dan India memerlukan langkah pencegahan yang mampan dan berasaskan bukti. Data terkini selama tujuh tahun bagi TAK-003 menunjukkan perlindungan berterusan terhadap jangkitan denggi dan kemasukan ke hospital akibat denggi merentasi keempat-empat serotip; satu pencapaian penting bagi komuniti dan sistem kesihatan. Sejak dilancarkan pada tahun 2022, TAK-003 telah diluluskan di 43 negara, dengan lebih 32 juta dos diedarkan di peringkat global. Kelulusan ini menunjukkan satu langkah penting ke hadapan dalam memperkukuh langkah pencegahan denggi di India. Berasaskan warisan Takeda selama 245 tahun dan lebih 70 tahun kepakaran vaksin, kami kekal komited untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa kesihatan awam, golongan profesional penjagaan kesihatan dan rakan kongsi bagi menyokong akses yang saksama dan mampan," kata Dr. Mahender Nayak, Ketua Pasaran Antara Benua, Takeda.

Kelulusan TAK-003 di India disokong oleh program pembangunan klinikal global yang meluas, termasuk kajian Fasa 3 tempatan serta data daripada Kajian Keberkesanan Imunisasi Tetravalen terhadap Denggi (TIDES) Fasa 3 yang penting, iaitu ujian keberkesanan terbesar dan paling lama yang pernah dijalankan bagi vaksin denggi. Dalam ujian TIDES, TAK-003 menunjukkan perlindungan berterusan terhadap denggi dan kemasukan ke hospital berkaitan denggi, selain profil keselamatan yang menggalakkan.

"Denggi merupakan cabaran serantau bersama yang memerlukan kerjasama merentas sempadan dan sektor. Takeda komited untuk bekerjasama dengan kerajaan, pihak berkuasa kesihatan awam, golongan profesional penjagaan kesihatan dan rakan kongsi di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara, bukan sahaja bagi menyokong akses kepada TAK-003 di negara yang telah meluluskan dan mengesyorkannya, tetapi juga untuk memperteguh usaha pencegahan denggi yang lebih meluas, termasuk pengawasan, kesedaran, kawalan vektor dan penglibatan komuniti. Matlamat kami adalah untuk menyumbang kepada penyelesaian mampan berasaskan bukti yang menggambarkan keperluan setiap negara," kata Peter Streibl, Pengurus Besar Kluster, Asia Tenggara dan India, Takeda.

Sejak tahun 2023, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) WHO menyokong penggunaan TAK-003 tanpa memerlukan saringan pravaksinasi.[4] Sejak itu, TAK-003 turut disyorkan oleh WHO untuk digunakan di kawasan endemik denggi bagi menyokong pengenalannya dalam program imunisasi awam di kawasan yang mengalami kadar penularan tinggi.[4] Vaksin ini juga menerima prakelayakan WHO, yang mengesahkan bahawa ia memenuhi piawaian global dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan, sekali gus memberikan kelayakan bagi perolehan melalui agensi antarabangsa seperti UNICEF dan PAHO bagi menyokong akses yang lebih meluas.[5]

Susulan kelulusan yang diberikan oleh DCGI, Takeda akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia India, pihak berkepentingan kesihatan awam dan penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan bagi menyokong perancangan, penyampaian serta ketersediaan TAK-003 di India.

Selain India, TAK-003 turut diluluskan di Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam di rantau ini. Sehingga kini, TAK-003 telah diedarkan di seluruh dunia melalui program awam dan swasta di Asia, Amerika Latin dan Eropah, termasuk Program Imunisasi Kebangsaan Brazil serta program awam di Argentina, Colombia dan Indonesia.

Latar Belakang TAK-003 (Vaksin Denggi Tetravalen [Hidup, Dilemahkan])

TAK-003 ialah vaksin denggi yang berasaskan virus denggi serotip 2 hidup dilemahkan, yang menyediakan "tulang belakang" genetik untuk keempat-empat serotip virus denggi dan direka untuk membantu memberikan perlindungan terhadap mana-mana serotip ini.[6]

Sila rujuk agensi kawal selia tempatan anda untuk maklumat pelabelan yang diluluskan di negara anda. Sila berunding dengan ahli profesional penjagaan kesihatan tempatan bagi mendapatkan maklumat berkaitan vaksin ini.

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Latar Belakang Takeda

Takeda memberi tumpuan kepada usaha mewujudkan kesihatan yang lebih baik untuk orang ramai dan masa depan yang lebih cerah untuk dunia. Kami berhasrat untuk menemui dan menyediakan rawatan yang mengubah kehidupan dalam bidang terapeutik dan perniagaan utama kami, termasuk gastrousus dan keradangan, penyakit jarang ditemui, terapi perolehan plasma, onkologi, neurosains dan vaksin. Bersama-sama rakan kongsi kami, kami bermatlamat untuk meningkatkan pengalaman pesakit serta memajukan perbatasan pilihan rawatan baharu melalui perancangan kami yang dinamik dan pelbagai. Sebagai sebuah syarikat biofarmaseutikal terkemuka yang berasaskan nilai dan dipacu oleh penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang beribu pejabat di Jepun, kami berpandukan komitmen kami terhadap pesakit, kakitangan dan planet ini. Pekerja kami yang berkhidmat di kira-kira 80 negara dan wilayah didorong oleh tujuan kami serta berpaksikan nilai-nilai yang membentuk kami selama lebih dua abad. Untuk maklumat lanjut, layari www.takeda.com.

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SOURCE Takeda