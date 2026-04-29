VIDA Ketengahkan Ancaman Siber terhadap Industri Fintech di Money20/20 Asia 2026

BANGKOK, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Penipuan telah berkembang menjadi operasi berskala industri di seluruh Asia Tenggara. Di Money20/20 Asia 2026 yang diadakan dari 21 hingga 23 April di Bangkok, VIDA, rangkaian identiti digital terkemuka Indonesia, memberi amaran bahawa pendekatan tradisional terhadap keselamatan identiti tidak lagi mencukupi.

Niki Luhur, Founder and CEO of VIDA, speaks during a panel session at Money20/20 Asia 2026 in Bangkok.

Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif VIDA, Niki Luhur, berkongsi perkara ini semasa sesi panel "How Cybercriminals Target Fintech and What's Next" ("Bagaimana Penjenayah Siber Menyasarkan Fintech dan Apa Seterusnya"). Beliau mengetengahkan bagaimana penipuan telah berkembang di rantau ini, daripada kompaun penipuan berskala industri kepada sindiket rentas sempadan yang menjangkau Myanmar, Thailand dan Indonesia. Dalam satu kes, pihak berkuasa di Myanmar merampas Bitcoin bernilai $12 bilion, sekali gus menonjolkan skala operasi ini.

"Jenayah siber bersifat demokratik, ia tidak peduli saiz institusi anda. Ia hanya mengesan kelemahan. Semua pintu yang terbuka akan dieksploitasi," kata Niki Luhur.

Skala bersifat industri ini dimungkinkan oleh satu perkara: Eksploitasi sistematik terhadap titik kelemahan dalam sistem digital. Daripada menyasarkan institusi tertentu, penjenayah siber menumpukan kepada kelemahan yang boleh direplikasi dan diskalakan merentas platform.

Niki menekankan bahawa walaupun perhatian tertumpu kepada pemalsuan wajah (deepfake), ancaman sebenar terletak lebih mendalam iaitu pada rantaian serangan, terutamanya serangan suntikan (injection attacks). "Pemalsuan wajah mendapat perhatian, namun pintu masuknya ialah serangan suntikan. Kebanyakannya datang daripada kamera maya pada peranti yang telah dikompromi," tambah beliau.

Penyelesaian beliau jelas: pertahanan berlapis yang memerlukan tiga pengesahan serentak; individu tersebut (biometrik), identiti mereka (disahkan terhadap pangkalan data kerajaan), dan peranti. Pendekatan ini menangani jurang infrastruktur yang mana sistem KYC dan pengesahan kekal terasing merentas institusi kewangan.

Seiring kehadirannya di persidangan tersebut, VIDA turut melancarkan ID FraudShield, penyelesaian pengesanan penipuan baharu yang dibangunkan untuk menangani ancaman yang tidak lagi dapat dihentikan oleh pemeriksaan biometrik tradisional. ID FraudShield menggabungkan ciri keaslian biometrik dengan kecerdasan peranti, analisis tingkah laku, pengesanan rangkaian, serta penilaian penipuan berasaskan peraturan, semuanya disampaikan secara selari melalui satu SDK. Ia direka untuk satu tujuan: membongkar penipuan yang tidak dapat dikesan oleh ciri keaslian semata-mata.

Latar Belakang VIDA

VIDA ialah Pihak Berkuasa Pensijilan (CA) berlesen yang berdaftar di bawah Kementerian Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Republik Indonesia. Ditubuhkan pada 2018, VIDA menyediakan perkhidmatan identiti digital yang mengintegrasikan sijil elektronik, tandatangan digital, pengesahan identiti serta pengesahan transaksi, semuanya mematuhi piawaian keselamatan bertaraf dunia termasuk Infrastruktur Kunci Awam (PKI) dan pengesahan biometrik. VIDA mengesahkan lebih daripada 2.5 juta identiti setiap hari. Untuk maklumat lanjut, layari www.vida.id

