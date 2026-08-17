Yanolja Cloud Solution เปิดตัว AI Concierge สำหรับการดำเนินงานโรงแรม

News provided byYanolja
17 Aug, 2026, 11:00 CST
หลังผ่านการทดสอบในโรงแรมกว่า 1,000 แห่งในอินเดีย โซลูชัน AI Concierge กำลังขยายสู่ระดับโลก โดยมีแผนที่จะเปิดตัวในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และแอฟริกา
โซล, เกาหลีใต้, 17 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ Yanolja บริษัทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวระดับโลก ได้ประกาศการเปิดตัวโซลูชันผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ (AI concierge) ทั่วโลก พัฒนาโดย Yanolja Cloud Solution (YCS) บริษัทในเครือด้านเทคโนโลยีการโรงแรม หลังจากโครงการทดลองใช้งานในโรงแรมกว่า 1,000 แห่งในอินเดีย โดยโซลูชันนี้จะขยายไปยังประเทศไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และแอฟริกาต่อไป
"ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบริการ โรงแรมต่าง ๆ ต้องการมากกว่าระบบอัตโนมัติ แต่ต้องการระบบอัจฉริยะที่สามารถดำเนินการด้านการปฏิบัติงานและยกระดับประสบการณ์แขกผู้เข้าพักได้" Aeijaz Sodawala ซีอีโอของ Yanolja Cloud Solution กล่าว "AI Concierge ของเราผสานรวมเอเจนต์ AI เฉพาะทาง ข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ และความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านการบริการ เพื่อลดความซับซ้อนของการดำเนินงานประจำวัน เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานโรงแรม และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นแก่แขกผู้เข้าพัก"
โรงแรมต่างหันมาใช้ AI กันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำให้งานปฏิบัติการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ พร้อมกับช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับแขกผู้เข้าพักซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า จากข้อมูลของ YCS โรงแรมขนาด 25 ห้องโดยทั่วไปใช้เวลาถึงแปดชั่วโมงต่อวันในการจัดการการสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสอบถามเกี่ยวกับการจองห้องพัก การเช็คอินและเช็คเอาต์ และการประสานงานบริการห้องพัก
AI Concierge สร้างขึ้นมาเพื่อการดำเนินงานของโรงแรมโดยเฉพาะ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบหลายเอเจนต์ ซึ่งประกอบด้วยเอเจนต์ AI เฉพาะทางแปดตัวที่ทำงานร่วมกันในฟังก์ชันหลักต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารกับแขกผู้เข้าพัก การสำรองห้องพัก การเช็คอินและเช็คเอาต์ การทำความสะอาดห้องพัก บริการห้องพัก การชำระเงิน และการเสนอขายสินค้าเพิ่มเติม ผ่านการบูรณาการโดยตรงกับระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน YCS (PMS) โซลูชันนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลการสำรองห้องพักและห้องพักที่ว่างแบบเรียลไทม์เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ได้ แทนที่จะเพียงแค่ตอบข้อซักถามของแขกผู้เข้าพัก
แขกผู้เข้าพักสามารถติดต่อกับ AI Concierge ผ่าน WhatsApp หรือ Guest Portal บนเว็บไซต์เพื่อยืนยันการจอง ทำการเช็คอินแบบดิจิทัล ขอรับบริการจากโรงแรม และชำระเงิน เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากพนักงาน ระบบจะโอนสายไปยังพนักงานโรงแรมแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น
เกี่ยวกับ Yanolja Co., Ltd.
Yanolja คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตแห่งการท่องเที่ยว เราให้บริการ Travel Enablement Platform (แพลตฟอร์มสนับสนุนการเดินทาง) (ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล) สำหรับนักเดินทางและธุรกิจท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจท่องเที่ยว และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและปรับมาให้เหมาะกับนักเดินทางแต่ละคน
Yanolja กำลังพลิกโฉมระบบนิเวศการท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้การเดินทางอัจฉริยะขึ้น ง่ายขึ้น และเชื่อมต่อกันมากขึ้นสำหรับทุกคน ทุกที่
เกี่ยวกับ Yanolja Cloud Solution
Yanolja Cloud Solution เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการบริการระดับโลก ที่ให้บริการแพลตฟอร์มการบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้โรงแรมและกลุ่มธุรกิจการบริการขนาดใหญ่ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน เพิ่มรายได้สูงสุด และยกระดับการเดินทางของแขกผู้เข้าพักในทุกขั้นตอน
แพลตฟอร์มอัจฉริยะของเราได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจโรงแรมกว่า 33,000 แห่งในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก โดยรวบรวมการดำเนินงานโรงแรม การจัดจำหน่าย การจองโดยตรง การชำระเงิน และการมีส่วนร่วมของแขกผู้เข้าพักไว้ในประสบการณ์เดียว ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมดำเนินงานได้อย่างอัจฉริยะและเติบโตได้อย่างมั่นใจ
Yanolja Cloud Solution กำลังช่วยกำหนดอนาคตอุตสาหกรรมการบริการ ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีมากกว่า 650 รายการ และการสนับสนุนห้องพักกว่า 574,000 ห้องต่อวัน ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อถึงกันและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
SOURCE Yanolja
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