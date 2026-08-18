ZF ประเทศไทย เปิดตัว ZF PowerFluid Gold 1 น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูง

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ZF Aftermarket Thailand

18 Aug, 2026, 12:51 CST

กรุงเทพฯ, 18 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ZF Aftermarket ประเทศไทย เปิดตัว ZF PowerFluid Gold 1 น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องจักร Off-Highway โดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย พร้อมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบส่งกำลัง ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนสำคัญ และสนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

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ZF PowerFluid Gold1
ZF PowerFluid Gold1

ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบส่งกำลังและระบบเกียร์ ZF ให้บริการโซลูชันสำหรับเครื่องจักรงานหนักหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถตักล้อยาง รถดัมพ์ รถขุด และเครื่องจักรที่ใช้ในภาคก่อสร้าง เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเปิดตัว ZF PowerFluid Gold 1 ในประเทศไทยครั้งนี้จึงถือเป็นการต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aftermarket ของบริษัท ด้วยโซลูชันด้านสารหล่อลื่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบเกียร์และเพลาขับของ ZF อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะ

เครื่องจักร Off-Highway มักต้องทำงานภายใต้ภาระโหลดสูง อุณหภูมิการทำงานที่รุนแรง และสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน การเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสมรรถนะของระบบส่งกำลังและลดการสึกหรอของชิ้นส่วน

ZF PowerFluid Gold 1 ได้รับการคิดค้นสูตรเพื่อมอบการปกป้องการสึกหรอที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมคุณสมบัติในการต้านทานการเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ช่วยรักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่นได้อย่างสม่ำเสมอตลอดรอบการใช้งาน ส่งผลให้ระบบเกียร์และเพลาขับสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ทั้งกับระบบเกียร์และเพลาขับของ ZF ทำให้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง เหมืองแร่ เหมืองหิน การขนถ่ายวัสดุ หรือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

เพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและลดต้นทุนการดำเนินงาน

การดูแลรักษาระบบส่งกำลังด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องจักร ZF จึงนำ ZF PowerFluid Gold 1 เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลและปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของระบบส่งกำลัง รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์จึงช่วยเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมลดผลกระทบจากการหยุดซ่อมที่อาจส่งผลต่อต้นทุนและประสิทธิภาพของธุรกิจ

ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทย

ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ความต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเปิดตัว ZF PowerFluid Gold 1 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ZF ประเทศไทยในการส่งมอบโซลูชันหลังการขายที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และปกป้องการลงทุนของลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

เกี่ยวกับ ZF ประเทศไทย

ZF Aftermarket ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้าน Aftermarket ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับรถยนต์นั่ง รถเพื่อการพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลกจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เพื่อส่งมอบระบบส่งกำลังขั้นสูง อะไหล่คุณภาพ การสนับสนุนด้านเทคนิค และโซลูชันการบำรุงรักษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดเวลาหยุดซ่อม และยกระดับความพร้อมในการใช้งานของยานยนต์และเครื่องจักร

ในฐานะส่วนหนึ่งของหนึ่งในองค์กร Aftermarket ชั้นนำของโลก ZF ประเทศไทย นำเสนอโซลูชันภายใต้แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ ได้แก่ ZF, LEMFÖRDER, SACHS, TRW และ WABCO เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม

SOURCE ZF Aftermarket Thailand

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