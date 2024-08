11.000 Elite Asuransi Finansial Global Bertemu di Kuala Lumpur. Para Anggota International Dragon Award IDA Merayakan Berbagai Pencapaian

Worldwide Chinese Life Insurance Congress (WCLIC) tahun ini digelar bersamaan dengan 26th National Chinese Life Insurance Congress. Ajang tersebut diikuti lebih dari 11.000 elite asuransi finansial yang mewakili lebih dari 250 institusi di 17 negara dan wilayah. Untuk mengatasi kendala bahasa, seluruh konten berbahasa Mandarin tersedia dalam berbagai bahasa. Maka, ajang tersebut memperlancar komunikasi lintasbudaya, serta membangun sebuah wadah pertukaran gagasan yang lebih terbuka dan beraneka ragam. Konferensi ini juga meliputi hampir 80 sesi utama dan berskala kecil (breakout session), serta forum. Sementara, hampir 120 orang pembicara utama, penceramah, dan perwakilan lain akan berbagi gagasan dan pengalaman. Sesi-sesi tersebut akan membahas berbagai jenis topik mengenai industri asuransi finansial global sehingga menghadirkan peluang yang baik untuk berbagi wawasan dan merayakan segala pencapaian.

Selain itu, WCLIC akan menganugerahi dua sosok terkemuka, yakni Khor Hock Seng, Group Chief Executive Officer, Great Eastern Holdings, dan Kam Chee Meng, Senior District Director, Prudential Malaysia, dengan " Worldwide Chinese Life Insurance Lifetime Achievement Award ". Kedua penerima penghargaan ini telah berkiprah lebih dari 40 tahun meningkatkan profesionalisme dan manajemen strategis di industri asuransi finansial global. Maka, kedua sosok ini juga menjadi panutan dan sosok terpandang di industri.

IDA telah memberikan penghargaan kepada lebih dari 163.000 praktisi asuransi terkemuka di seluruh dunia, mendorong mereka menuju jenjang baru dalam kesuksesan dan aktualisasi diri.

Demi meningkatkan kompetensi profesional, citra, dan status sosial praktisi industri asuransi finansial global, Insurance Marketing Group meluncurkan International Dragon Award (IDA) di 2nd Worldwide Chinese Life Insurance Congress pada 1998. IDA edisi pertama pun diserahkan di Hong Kong pada 2000 dengan mengutamakan nilai-nilai "Paragon, Perfection, Nobility". Selama lebih dari 25 tahun terakhir, IDA telah diikuti berbagai elite asuransi finansial di seluruh dunia, bahkan jumlah peserta terus bertambah setiap tahun.

Pada 2024, IDA telah menyerahkan penghargaan kepada lebih dari 163.000 praktisi terkemuka di seluruh dunia, serta mendorong mereka menuju jenjang baru dalam kesuksesan dan aktualisasi diri. Pada 2011, IDA Hundred-Head Team yang pertama pun terbentuk sebagai inspirasi bagi tim organisasi terbaik di beragam negara dan wilayah untuk mencapai status IDA Hundred-Head Team. Hingga kini, 25 tim telah menyandang status tersebut.

Pada 10 Agustus 2024, IDA Executive Committee menggelar malam penghargaan "Night of the Dragon" dan "Glorious Salute" untuk mengapresiasi anggota-anggota IDA terbaik. Pada 2024, 23.093 anggota, jumlah yang memecahkan rekor, akan menerima IDA, termasuk 12 tim luar biasa yang berhasil meraih status IDA Hundred-Head Team. Salah satunya, Kowloon South District of Manulife (International) Limited, sempat mencatat rekor dunia pada 2011 setelah meraih status IDA Thousand-Head Team, kembali memperoleh status IDA Hundred-Head Team selama 12 tahun berturut-turut sehingga layak menyandang status "IDA Century Legend Team".

Mendorong Kinerja Bisnis dan Perkembangan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Finansial dan Tim Organisasi lewat Edukasi dan Penghargaan.

Dalam 25 tahun terakhir, IDA Executive Committee telah menghimpun data penting dan berharga yang baru saja dipaparkan di "The 1st IDA (International Dragon Award) Official Announcement of 2024 Global Company Rankings" yang berlangsung di Hong Kong. Dengan meluncurkan "The 1st IDA (International Dragon Award) Official Announcement of 2024 Global Company Rankings Data", IDA Executive Committee memberikan panduan dan referensi bagi perusahaan asuransi finansial dan tim bisnis di seluruh dunia yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis dan kelembagaan.

Guna memperkuat kesuksesan dan wawasan kolektif anggota global IDA, IDA College, sesuai dengan misi Insurance Marketing Group, menciptakan platform pendidikan jangka panjang dalam format daring untuk praktisi asuransi dengan meluncurkan "IDA College Program", seperti yang diumumkan dalam konferensi tahun ini. Inisiatif tersebut menawarkan kursus daring yang profesional dan sistematis. Dengan demikian, praktisi asuransi finansial mampu membangun sistem pengetahuan dan keahlian manajemen pemasaran praktis lewat mekanisme pendidikan yang ketat, materi edukasi sistematis, serta layanan pelatihan lengkap agar perkembangan karier mereka menjadi berkesinambungan.

Para peserta acara juga diundang untuk mengikuti 2025 IDA Annual Conference di Abu Dhabi pada 9-12 Agustus, serta 16th WCLIC dan IDA Annual Conference 2026 di Hong Kong pada 7-10 Agustus dengan target " Devotion" dalam jenjang yang lebih tinggi serta menuju "Professional Epoch".

