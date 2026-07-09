53% Pemberi Kerja Kesulitan Menemukan Lulusan yang Siap Menghadapi AI. Studi Baru Petakan Enam Langkah Strategis bagi Indonesia

Riset global terhadap 2.711 pemangku kepentingan mengidentifikasi enam titik hambatan struktural dalam transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja, serta memberikan kerangka kerja praktis bagi institusi pendidikan Indonesia untuk memperkuat kesiapan kerja lulusan dan capaian IKU 1.

JAKARTA, Indonesia, 9 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L), perusahaan pembelajaran seumur hidup terkemuka dunia, dan Amazon Web Services, Inc. (AWS), anak perusahaan Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), mengungkapkan dalam peluncuran laporan di Jakarta hari ini bahwa lebih dari separuh pemberi kerja di seluruh dunia tidak dapat menemukan lulusan dengan keterampilan AI yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, hampir empat dari lima pemimpin perguruan tinggi meyakini institusi mereka telah memenuhi ekspektasi pemberi kerja — sebuah kesenjangan yang menurut riset ini disebabkan oleh cepatnya perubahan dunia kerja.

Laporan berjudul AI Readiness: Building the Bridge from Higher Education to Work ini melibatkan lebih dari 2.700 mahasiswa, pendidik, dan pemberi kerja di enam negara. Laporan ini mengidentifikasi enam titik hambatan struktural — mencakup kecepatan kurikulum, tata kelola, kesiapan tenaga pengajar, keselarasan pendidikan-dunia kerja, dan pengalaman langsung dengan AI — yang saling memperberat sepanjang perjalanan dari bangku kuliah menuju karier. Pearson dan AWS memaparkan temuan ini dalam Pearson Higher Education Forum di JW Marriott Jakarta.

Bagi Indonesia, momentum ini sangat relevan. Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi naik menjadi 6,23 persen pada awal 2025, meski angka pengangguran nasional justru menurun, dan para peneliti Universitas Indonesia memperkirakan puluhan ribu lulusan lainnya telah berhenti mencari pekerjaan sama sekali. Di bawah kerangka Merdeka Belajar, indikator IKU 1 mengaitkan pendanaan perguruan tinggi dengan tingkat keterserapan kerja lulusan. Secara global, lowongan kerja tingkat pemula terus menyusut seiring AI mengambil alih tugas-tugas junior — meski Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) memproyeksikan penciptaan 78 juta lapangan kerja baru secara neto pada 2030 bagi negara-negara yang lulusannya siap mengisi peluang tersebut.

"Seiring AI mengubah cara kita bekerja, keterampilan yang membedakan seseorang justru menjadi semakin manusiawi. Komunikasi yang jelas, berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi tetap esensial — dan AI dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan tersebut. Dipadukan dengan kemampuan berbahasa Inggris, kapabilitas ini memberi kepercayaan diri bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja global dan berhasil di tengah dunia yang berubah dengan cepat."

— David Lyons, Pearson's Head of Institutional Language Learning, APAC

Instrumen utama dalam studi ini adalah AI Readiness Friction Framework, yang memungkinkan sebuah perguruan tinggi mengidentifikasi titik hambatan mana — dari enam hambatan yakni Pace (Kecepatan), Connection (Keterhubungan), Capability (Kapabilitas), Governance (Tata Kelola), Experience (Pengalaman), dan Skills (Keterampilan) — yang paling terasa dampaknya di kampus mereka. Kerangka ini dilengkapi dengan alat penilaian mandiri (self-assessment) serta solusi konkret bagi institusi pendidikan maupun pemberi kerja.

"Kesenjangan ini bukan soal akses terhadap perangkat AI. Persoalannya ada pada dukungan yang mengubah akses menjadi kapabilitas nyata. Kerangka kerja ini menunjukkan kepada para pemimpin perguruan tinggi di Indonesia langkah konkret yang perlu diambil — dan di situlah pekerjaan sesungguhnya dimulai."

— Eklavya Bhave, Pearson's Head of Higher Education, APAC

"Perguruan tinggi dan pemberi kerja yang bersama-sama membangun jembatan sertifikasi mulai hari ini akan menentukan makna 'siap kerja' di kawasan ini untuk dekade mendatang."

— Craig McFarlane, Pearson's Enterprise Learning & Skills Leader, APAC

Peluncuran di Jakarta ini merupakan yang pertama dari serangkaian peluncuran laporan tingkat negara, dengan edisi Asia Tenggara yang akan menyusul. Laporan lengkap dan alat penilaian mandiri dapat diakses di www.pearson.com/power-of-learning/ai-readiness.html.

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SOURCE Pearson