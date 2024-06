767,38 Wp, Risen Energy Umumkan Tingkat Konversi Panel Surya HJT Hyper-ion Sebesar 24,7% yang Memecahkan Rekor

NINGBO, Tiongkok, 19 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy mengumumkan kesuksesan produknya, Panel Surya Heterojunction (HJT) Hyper-ion, menghasilkan daya listrik maksimum (maximum power/Pmax) hingga 767,38 Wp dengan efisiensi konversi 24,70%. Kinerja ini menjadi rekor dunia baru di industri tenaga surya, seperti yang dicatat lembaga pihak ketiga ternama di dunia setelah menjalankan tes produk secara ketat. Dengan Pmax yang luar biasa ini, Risen Energy memperkuat statusnya sebagai pemimpin teknologi fotovoltaik (PV) global.

"Sebagai produk terbaru yang menjalankan strategi penurunan karbon demi mencapai target 'dwikarbon', Panel Surya HJT Hyper-ion memiliki berbagai keunggulan dengan konsep 'four highs and four lows'—power output yang besar, hasil daya listrik yang besar, efisiensi konversi yang besar, serta reliabilitas yang baik, serta degradasi yang rendah, koefisien suhu yang rendah, jejak karbon yang rendah, serta levelized cost of electricity (LCOE) yang rendah. Produk kami juga memberikan manfaat karbon yang lebih besar dengan sederet keunggulan tersebut, jika dibandingkan teknologi lain yang marak ditemui. Risen Energy akan selalu menggerakkan reformasi serta meningkatkan teknologi dan produk PV. Selain itu, Risen Energy juga akan terus membantu klien mencapai target netralitas karbon dan mempercepat transisi menuju netralitas karbon," ujar Liu Yafeng (alias Evan Liu), Vice President, Global PV Research Institute, Risen Energy.

Selama bertahun-tahun, Risen Energy berdedikasi kuat di segmen HJT, bahkan volume penjualan panel HJT Risen Energy terus bertahan pada posisi pertama. Lebih lagi, Risen Energy selalu memperbarui rekor dunia dalam hal power output dan efisiensi panel surya HJT PV. Sebagai pionir yang memproduksi massal produk HJT, Risen Energy berhasil menerapkan teknologi canggih, seperti zero Busbar, ultra-thin wafer, konsumsi material perak kurang dari 7mg/W, serta teknologi interkoneksi stress-free Hyper-Link.

Panel Surya HJT Hyper-ion tak hanya unggul dari sisi kemajuan teknologi, namun juga memiliki kualitas dan reliabilitas yang luar biasa. Produk ini juga telah memenuhi berbagai standar ketat IEC dan melalui tes reliabilitas lingkungan, seperti IEC TS 63126, IEC TS 63209-1, dan IEC 62938-82. Hal tersebut juga membuktikan kinerja stabil di beragam kondisi lingkungan ekstrem.

Sejak dilansir, Panel Surya HJT Hyper-ion buatan Risen Energy telah diekspor ke hampir 50 negara dan wilayah dengan volume penjualan kumulatif yang menembus 4 GW. Sangat berfokus pada teknologi canggih, Risen Energy akan selalu membantu klien global mempercepat perkembangan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pada masa depan yang lebih hijau.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd