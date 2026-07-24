AdaKami Bangun Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Warga Dusun Banjarsari Lampung Selatan

Menurut data pemerintah Provinsi Lampung, kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1.900 liter per detik—terbesar keempat di Provinsi Lampung[1]. Tingginya kebutuhan ini perlu didukung oleh akses air bersih dan sanitasi layak yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya Warga Dusun Banjarsari. Program AdaKami Peduli memungkinkan penduduk Dusun Banjarsari untuk mendapatkan akses ke instalasi pompa air, tandon penampungan air, jaringan distribusi air, serta fasilitas sanitasi.

Menjangkau sebanyak 37 rumah tangga dengan total 122 penduduk, kehadiran fasilitas ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih yang sebelumnya terbatas, terutama saat musim kemarau. Program ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat setempat.

Bernardino Vega, Direktur Utama AdaKami, menjelaskan penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial lingkungan AdaKami untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

"Kami berharap pembangunan fasilitas di Dusun Banjarsari tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Bernardino Vega.

Soleh, warga Dusun Banjarsari Lampung, menyampaikan "Dulu masyarakat di sini harus menunggu lama hanya untuk mengisi satu jerigen air, ditambah lagi airnya jelek dan berbau. Di masjid yang salat juga air tidak cukup, apalagi untuk warga sekitar yang juga belum memiliki sumber air. Kalau musim kemarau, harus ambil air lebih jauh lagi. Sekarang Alhamdulillah, warga sudah dapat air bagus dan banyak, musim kemarau juga tidak perlu khawatir lagi. Salat Jumat dan kegiatan keagamaan juga bisa semakin ramai karena tidak perlu takut kekurangan air."

Andy F. Noya, CEO & Founder BenihBaik.com, mengapresiasi AdaKami atas kepeduliannya dalam menghadirkan kebutuhan air bersih bagi warga Dusun Banjarsari. Lebih lanjut ia menyampaikan "Air bersih dan sanitasi yang layak bukan sekadar kebutuhan dasar melainkan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Kami berharap semoga manfaat dari program ini dirasakan dalam jangka panjang dan menjadi sumber harapan bagi rumah tangga di Dusun Banjarsari," tuturnya.

Melalui inisiatif AdaKami Peduli, AdaKami menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan pembangunan akses air bersih dan sanitasi layak ini, AdaKami berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus menginspirasi langkah kolaboratif lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Tentang AdaKami

Didirikan pada tahun 2018, AdaKami adalah perusahaan fintech lending di Indonesia. AdaKami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat guna mencapai tujuan finansial mereka dengan menyediakan pinjaman yang mudah diakses dan terjangkau. AdaKami menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan tradisional dan individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas ke kredit.

AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, entitas hukum Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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Tentang BenihBaik

Yayasan Benih Baik Indonesia ("YBBI") didirikan oleh Andy Flores Noya, Khristiana Anggit Mustikaningrum, dan Firdaus Juli ("Para Pendiri") sebagai bentuk kepedulian Para Pendiri terhadap beragam isu sosial, kemanusiaan, kebudayaan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial lainnya yang mengalami kesulitan memperoleh dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan diri, dan/atau potensi ekonomi atau operasional lainnya yang mungkin belum terakomodir oleh pemerintah baik secara keseluruhan maupun sebagian kebutuhan tersebut dalam waktu yang singkat. Berawal dari persoalan tersebut, Para Pendiri dengan beragam latar belakang menghadirkan sebuah platform digital yang dapat memfasilitasi kegiatan pengumpulan dana masyarakat secara sukarela (filantropi) agar dapat langsung membantu dengan sesamanya. Selanjutnya, YBBI memperkenalkan brand layanan dan sistem elektronik kepada masyarakat dengan sebutan Benih Baik.

[1] Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung (2025) Proyeksi kebutuhan air bersih Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

SOURCE AdaKami