ADVENTURE OF A THOUSAND COLORS: SERI ART AND DINE BERSAMA ERICA HESTU WAHYUNI, GALERI ZEN1 DI THE RITZ-CARLTON, BALI

"Melukis bagi saya adalah suatu kebutuhan dalam hidup, dengan seni saya dapat menciptakan ketenangan, kegembiraan dan kreativitas dalam segala hal dengan lebih baik. Melukis ibarat menulis jurnal harian, perbedaannya hanya pada bahan dan visualisasinya. Dengan melukis, saya juga menemukan pengalaman baru dalam memperluas wawasan budaya saya. Kebudayaan Bali merupakan salah satu kesenian yang paling mulia. Indonesia sangat beragam dan kaya akan budaya, Bali menjadi inspirasi yang tidak pernah hilang. Bagaimana budaya bangsa tetap terjaga serta kehidupan yang tumbuh subur di tanah terbaik." ujar Erica Hestu Wahyuni, sang seniman.

Program Art and Dine ini dimulai pada 11 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 11 Juli 2024, di Bejana, The Ritz-Carlton, Bali. Restoran buka untuk makan malam mulai pukul 18.00 WITA hingga 22.30 WITA setiap hari. Dalam program Art and Dine, tim kuliner The Ritz-Carlton, Bali menghidangkan rijsttafel dengan sentuhan Jawa Tengah, untuk menghormati kampung halaman sang seniman. Set Rijsttafel hadir dengan pilihan Nasi Putih atau Nasi Kuning atau Nasi Merah, dan menu khas Bali dan Jawa Tengah lainnya seperti Sup Gulai Ayam, Ayam Bejek dengan Sambal Matah, Pakis dengan Klungah Bejek Sambal Embe, Ikan Bakar Menyat– Nyat Bangli, Empal Daging Sapi, Bebek Goreng Garing Lengkuas, Hasil Laut Tumis Sambal Hijau dan Kecombrang, Tempe dan Jamur Bakar, Lapis Legit, Es Teler Nangka, Kopi Tubruk sebagai hidangan penutup. Harganya Rp 1.500.000++ untuk dua orang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.bejanaindonesianrestaurant.com/restaurant dan bergabunglah dalam perbincangan di media sosial dengan #RCMemories.

