Memulai Kenangan Liburan Akhir Tahun di The Ritz-Carlton, Bali

Saat para tamu tiba di The Ritz-Carlton, Bali, mereka akan disambut semilir angin laut, aroma tropis, dan senyum ramah para Ladies and Gentlemen. Pilihan buah-buahan sambutan akan menciptakan suasana liburan tropis yang tak terlupakan, sementara suite atau vila yang tertata apik menjadi tempat perlindungan yang nyaman dan tenang.

Awali setiap pagi dengan sarapan mewah di Senses, tempat cita rasa internasional dan kuliner lokal menyambut hari dengan penuh cita rasa. Tamu vila juga dapat menikmati keistimewaan sarapan di vila selama 24 jam—untuk menikmati awal hari dengan privasi penuh. Sebagai bagian dari masa inap Anda yang meriah, satu kali makan malam prasmanan Natal atau Tahun Baru menanti di Senses Restaurant, yang menawarkan stan kuliner dan semangat perayaan yang meriah. Program bersantap yang lebih meriah seperti Festive Afternoon Tea dan penawaran bersantap menarik lainnya dapat dilihat di festive brochure atau kunjungi situs web.

Para penikmat Spa akan menemukan ketenangan di The Ritz-Carlton Spa, spa mewah di Nusa Dua, tempat penyembuhan tradisional Bali bertemu dengan relaksasi modern. Nikmati akses gratis ke fasilitas hidro-vital spa, termasuk ruang uap, sauna, rendam air dingin, pusaran air panas, dan minuman segar.

Keluarga akan disambut dengan aktivitas bertema liburan yang menyenangkan di Ritz Kids, yang menawarkan aktivitas harian dan permainan di tepi kolam renang yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Momen-momen kegembiraan berlanjut dengan memberi makan ikan koi, aktivitas sederhana namun menyenangkan yang disukai oleh tamu dari segala usia.

"Musim libur akhir tahun adalah momen kebersamaan yang berharga, dan kami senang menyambut para tamu untuk merayakannya bersama kami," ujar Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali. "Para tamu kami telah memilihkan pengalaman yang dikurasi dengan cermat, yang menghormati semangat liburan sekaligus keindahan budaya Bali. Kami berharap dapat menciptakan momen-momen tak terlupakan yang akan dikenang oleh para tamu kami hingga lama setelah mereka menginap."

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web ritzcarltonbali.com atau kirimkan email ke [email protected]

SOURCE The Ritz-Carlton, Bali