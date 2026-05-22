AGIBOT dan ASIX Tampilkan Robot Humanoid Canggih dalam Ajang Budaya di Jakarta

Penampilan robot humanoid tersebut mendapat sambutan hangat dari peserta acara. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa teknologi robotika canggih dapat diterakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyelenggaraan acara, layanan hospitality, pendidikan, hingga hiburan interaktif. Salah satu momen yang paling menarik perhatian terjadi saat robot humanoid AGIBOT A2 berperan sebagai duta budaya dan menulis kaligrafi bersama seniman kaligrafi. Mereka bersama-sama menuliskan frasa "Tea for Harmony". Perpaduan antara seni budaya dan teknologi AI berwujud fisik (embodied intelligence) mutakhir tersebut memperlihatkan potensi robot humanoid yang mampu memperkaya pengalaman publik di bidang budaya dan hiburan.

AGIBOT dan ASIX kembali menegaskan komitmen terhadap pasar Indonesia melalui kolaborasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi guna menjawab berbagai kebutuhan nyata sekaligus tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal.

"Momentum hari ini menjadi langkah penting bagi AGIBOT di Indonesia. Bersama ASIX, kami menghadirkan solusi produktivitas dalam bentuk AI berwujud fisik (embodied AI) yang lebih canggih ke pasar Indonesia," ujar President, Timur Tengah dan Asia Pasifik, AGIBOT, Abel Deng. "Tujuan utama AGIBOT adalah menghadirkan robot yang mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, mulai dari pabrik, ruang komersial, hingga berbagai aktivitas sehari-hari. Tahun ini menandai perkembangan penting karena teknologi kami telah siap untuk diterapkan secara luas," kata Abel Deng.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang demonstrasi teknologi, namun juga titik awal dari ekspansi strategis AGIBOT di Indonesia. Selain untuk kebutuhan budaya dan hiburan, AGIBOT dan ASIX akan mengeksplorasi berbagai penerapan yang berorientasi pada produktivitas, termasuk penggunaan robot untuk bongkar muat di lini produksi, penanganan material industri, penyortiran logistik, layanan pemandu, asisten ritel, stasiun layanan komersial, patroli dan inspeksi keamanan, serta layanan kebersihan komersial.

Tentang AGIBOT

AGIBOT merupakan perusahaan AI yang mengembangkan AI berwujud fisik (embodied AI) dengan mengintegrasikan sistem teknologi cerdas dan robotika untuk menjawab kebutuhan di dunia nyata. Dengan arsitektur inti "One Body, Three Intelligences" yang memadukan kecerdasan interaktif, kecerdasan tugas, dan kecerdasan pergerakan, AGIBOT memproduksi sistem robot serbaguna untuk penggunaan komersial dan penerapan di berbagai sektor. Produk dan solusi AGIBOT telah digunakan dalam beragam skenario bisnis. Hingga Maret 2026, volume produksi global AGIBOT telah melampaui 10.000 unit.

