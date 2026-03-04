Airport Dimensions Akselerasi Ekspansi di Asia-Pasifik dengan Pembukaan Blue Sky Premier International Lounge di Bandara Internasional Juanda, Surabaya

SURABAYA, Indonesia , 4 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Airport Dimensions, penyedia pengalaman bandara terkemuka di dunia, memperkokoh posisinya di kawasan Asia-Pasifik dengan sangat pesat mencakup wilayah pengembangan di Hong Kong, Jakarta, dan Vietnam. Hari ini mengumumkan secara resmi pembukaan Blue Sky Premier Lounge di Terminal Internasional (T2) Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Pembukaan ini merupakan tonggak utama dalam strategi APAC Airport Dimensions, menyusul kesuksesan peluncuran Blue Sky Premier Lounge di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Fasilitas di Jakarta telah menjadi tolak ukur kemitraan antara Airport Dimensions dan Blue Sky Group, yang memadukan relevansi lokal dengan standar perhotelan kelas dunia untuk melayani pasar perjalanan Indonesia yang dinamis.

Keberhasilan kemitraan ini semakin diperkuat di Makassar, di mana Blue Sky Premier Lounge telah meraih lebih dari 3.000 ulasan bintang lima di Google sejak dibuka Agustus lalu. Hal ini menunjukkan kecocokan produk yang kuat dengan pasar serta pemahaman yang jelas terhadap ekspektasi pelancong yang terus berkembang.

Debut Blue Sky Premier International Lounge di Surabaya merupakan kolaborasi ketiga antara Airport Dimensions dan Blue Sky Group. Dengan luas 462 meter persegi dan kapasitas hingga 101 tamu, lounge ini merupakan tempat singgah modern yang terinspirasi dari identitas Surabaya sebagai "Kota Pahlawan dan dikombinasikan dengan pengaruh Barat dilengkapi dengan elemen kayu yang hangat dan lembut sebagai represenasi tradisi Indonesia yang elegan, termasuk pajangan batik sebagai bentuk penghormatan kepada ketangguhan Kota Pahlawan.

Menyajikan beragam kuliner khas lokal dan dipadukan dengan standar internasional. Para tamu dapat menikmati santapan secara interaktif dengan menampilkan live-cooking, mulai dari sajian telur , pasta, dan mie, hingga steamboat khas sebagai simbol semangat kebersamaan bersantap khas Asia. Selain itu juga terdapat menu ikonik lokal seperti Rawon Surabaya yang menawarkan rasa otentik Jawa Timur, bersanding dengan kemantapan Mantau khas Blue Sky yaitu mantao lembut yang mencerminkan warisan kuliner Tionghoa-Indonesia di kota ini. Hidangan lokal ini disajikan bersama pilihan menu terbaik global lainnya sehingga tamu dapat menikmani berbagai pilihan baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pengalaman ini disempurnakan dengan kopi lokal premium dan bar yang dikelola secara profesional, menghadirkan perjalanan layanan yang mewah dari kedatangan hingga keberangkatan.

Lounge ini dirancang dengan pembagian zona yang cermat untuk mendukung produktivitas maupun relaksasi. Sekaligus menjadi ruang untuk ruang interasi seperti The Hub dengan berbagai konfigurasi tempat duduk untuk yang dapat digunakan baik untuk wisatawan solo, grup, maupun keluarga. Area tempat duduk mengusung tema open space yang langsung terhubung dengan area makanan dan minuman, mendorong tamu untuk makan, berinteraksi, atau sekadar bersantai dalam suasana yang hidup namun nyaman. Dilengkapi dengan area yang lebih tenang yaitu workspace sehingga tamu dapat fokus bekerja atau momen pribadi, lounge ini menghadirkan ambience yang terasa dinamis dan luas melayani kebutuhan pelancong bisnis maupun wisata dengan sempurna.

Errol McGlothan, Presiden Airport Dimensions, EMEA & APAC, berkomentar: "Penerbangan di Asia Tenggara tumbuh pesat, dengan kota-kota sekunder seperti Surabaya memainkan peran yang semakin penting dalam konektivitas internasional. Pertumbuhan itu membawa campuran pelancong yang beragam dari keberangkatan regional pagi hari hingga koneksi jarak jauh, penumpang bisnis, dan keluarga yang memberikan permintaan baru pada pengalaman bandara. Melalui kerja kami di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik, kami telah melihat secara langsung bagaimana ekspektasi berkembang: orang menginginkan ruang untuk beristirahat, makanan berkualitas, area untuk bekerja, dan lingkungan yang mendukung setiap jenis perjalanan. Lounge ini mencerminkan pemahaman tersebut, merespons cara orang bepergian saat ini sambil memberikan standar global yang diharapkan penumpang internasional."

Sucin Rahayu, Direktur PT Bumi Liputan Angkasa (Blue Sky Group), menambahkan: "Di Blue Sky Group, misi kami adalah selalu menampilkan keramahtamahan Indonesia yang terbaik kepada dunia. Membuka lounge internasional di Surabaya bersama Airport Dimensions adalah momen membanggakan bagi kami, karena memungkinkan kami untuk memadukan kegigihan dan warisan kawasan ini dengan standar layanan kelas dunia. Kami telah menuangkan keahlian lokal kami ke dalam setiap detail dari interior yang terinspirasi batik hingga rasa tradisional, termasuk dalam sajian menu kami menghadirkan sajian lokal khas Jawa Timur maupun sajian internasional sehingga sejak awal perjalanan maupun saat tamu pulang merea akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan"

Akses Menuju Lounge

Blue Sky Premier Lounge yang baru terbuka untuk semua penumpang tanpa memandang maskapai atau kelas tiket, menawarkan pengalaman premium bagi setiap pelancong. Akses tersedia bagi anggota Priority Pass, program pengalaman perjalanan dan lounge bandara terkemuka, serta pemegang kartu LoungeKey. Penumpang umum (walk-in) juga dapat masuk dengan biaya Rp330.000 per orang, dengan akses tambahan tersedia melalui pemesanan di muka via hotline reservasi atau program kemitraan anggota yang berpartisipasi, tergantung ketersediaan.

Keberhasilan debut di Surabaya ini berfungsi sebagai blue print yang kuat bagi strategi regional Airport Dimensions di masa depan, membangun kesuksesan peluncuran Kyra Lounge di Bandara Internasional Hong Kong yang memenangkan penghargaan sebagai lounge Priority Pass terbaik di Asia Pasifik. Momentum ini juga tercermin di Vietnam, di mana perusahaan baru-baru ini merayakan peresmian Rose Business Lounge yang telah ditingkatkan di Bandara Internasional Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City dalam kemitraan dengan SASCO. Pertumbuhan di Vietnam lebih lanjut dibuktikan dengan pengumuman baru-baru ini tentang pengembangan lounge baru di Bandara Internasional Noi Bai di Hanoi.

Seiring Airport Dimensions terus meningkatkan portofolio globalnya yang mencakup lebih dari 85 pengalaman bandara, tonggak strategis di Indonesia, Hong Kong, dan Vietnam ini memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di pasar APAC, dengan pengembangan regional ambisius lainnya yang diperkirakan akan menyusul.

Tentang Airport Dimensions

Selama lebih dari dua dekade, Airport Dimensions telah mempelopori pengalaman yang mengutamakan penumpang, merevolusi cara pelancong menghabiskan waktu mereka dan bagaimana bandara membuka nilai tambah. Berbasis pada wawasan mendalam dan keahlian luas di bidang lounge, istirahat, hiburan, dan digital, perusahaan telah membangun portofolio beragam yang menciptakan pilihan dan kesenangan bagi penumpang di tengah ekspektasi yang terus berkembang.

Airport Dimensions adalah bagian dari perusahaan Collinson.

