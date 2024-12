Apa cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa kelautan?

SANYA, Tiongkok, 5 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Di 5th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, diadakan oleh Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, National Institute for South China Sea Studies, China Oceanic Development Foundation, serta Hainan Free Trade Port Research Institute, berbagi perspektif tentang penyelesaian sengketa kealutan dan kerja sama kelautan. Menurut Profesor Philip Saunders dari Dalhousie University, Canada, sengketa atas sumber daya dan batas wilayah jarang diselesaikan lewat arbitrase. Sekalipun efektif menyelesaikan sengketa tersebut, arbitrase tak dapat menuntaskan seluruh aspek dari konflik. Wu Shicun, Chairman, Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, menilai, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan terjadi akibat berbagai faktor.