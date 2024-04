Appier berkolaborasi dengan Nespresso untuk membuat terobosan dalam interaksi dan perkembangan komunitas

Menurut Global Capsule Coffee Market Research Report mengungkapkan pertumbuhan signifikan pada segmen capsule coffee melesat dari US$ 13,77 miliar pada 2023 menjadi US$ 15,24 miliar pada 2024dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,7%. Pertumbuhan yang luar biasa ini mencerminkan tren konsumen yang semakin memilih kemudahan, cita rasa yang bermutu, serta gaya hidup modern.

Tentu saja, hal tersebut turut menghadirkan dinamika dan peluang pasar yang kian berkembang di industri kopi.

Nespresso, pemimpin global yang mengutamakan keunggulan dan aspek keberlanjutan dalam produk kopi, terus memuaskan hasrat penggemar kopi di seluruh dunia. Menanggapi permintaan pasar kopi kapsul yang berkembang pesat dan semakin beragam, Nespresso secara aktif mengeksplorasi cara-cara inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan interaktif pelanggan yang terus meningkat.

Dengan mengandalkan keahlian pemasaran digital Appier, Nespresso berhasil membuat terobosan dalam interaksi pelanggan melalui strategi pemasaran interaktif pada kanal LINE. Kolaborasi ini melansir skenario gamified marketing yang menarik, mengatasi kesenjangan kanal online-to-offline (O2O), serta mengoptimalkan pengalaman pelanggan lewat cara-cara interaktif bersama Nespresso Taiwan dan para pelanggannya.

Gamification meningkatkan interaksi di LINE: Nespresso mencapai tingkat interaksi yang impresif hingga 97%

Setelah Nespresso mengintegrasikan sarana pemasaran BotBonnie dengan fitur Member Get Member (MGM) pada kanal LINE, akuisisi pengguna pun melesat. Dengan menggelar undian yang menarik saat perayaan Tahun Baru Imlek, pengguna dapat menguji keberuntungan mereka dan berbagi dengan teman-teman LINE mereka untuk mendapatkan entri tambahan.. Strategi ini tidak hanya menghasilkan tingkat penuntasan interaksi pelanggan sebesar 97% dalam program "2023 Rabbit New Year", namun tingkat penukarannya juga mencapai 50% untuk hadiah utama pada kampanye"2024 Dragon New Year scratch-and-win campaign".. Hal tersebut mencerminkan kesuksesan dari kombinasi perayaan hari libur dengan teknik pemasaran modern.

Merancang kesuksesan: Modul kuis meningkatkan tingkat penuntasan interaksi pengguna sebesar 75% dalam program bertema khusus

Nespresso meningkatkan interaksi pelanggan dengan memanfaatkan modul kuis BotBonnie ketika meluncurkan produk capsule coffee machine seri VERTUO. Melalui tema yang terinspirasi dari color stylist, pengguna dapat mengidentifikasi gaya warna mereka sekaligus mempelajari teknologi mutakhir Centrifusion™ dari Nespresso—sistem Nespresso untuk menyesuaikan parameter penyeduhan melalui barcode pada setiap coffee capsule untuk menjamin pembuatan kopi yang sempurna. Program ini tidak hanya menarik minat pengguna dengan hasil kuis yang bersifat personal, namun pengguna juga bisa mengundang teman untuk mendapatkan kesempatan undian tambahan. . Pendekatan kreatif ini tidak hanya mencapai tingkat penyelesaian pengguna sebesar 75%, namun juga berhasil meningkatkan minat beli para penggunannya, mengubah interaksi daring menjadi aktivitas penjualan yang riil.

Nespresso juga meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan BotBonnie untuk mengoptimalkan interaksi komunitas di LINE dengan memperkenalkan fitur "Store Search" yang mudah dipakai. Dengan Dengan mengintegrasikan Location-Based Services (LBS), para pelanggan mudah menemukan 10 gerai Nespresso dengan membagikan lokasi mereka.

Nespresso menyambut baik kolaborasi ini dan berkata, "Kami sangat senang bermitra dengan Appier untuk mengubah kreativitas pemasaran menjadi hasil bisnis yang nyata melalui BotBonnie. . \ Selaras dengan preferensi konsumen modern yang menginginkan kegiatan interaktif, dan juga memperluas jangkauan lini produk Nespresso yang inovatif, serta program branding yang memprioritaskan pelanggan."

Tentang Nespresso

Nespresso didirikan pada tahun 1986, sebagai pelopor sistem kopi dengan porsi yang terkenal dengan kapsul kopi dan mesin kopi yang inovatif melalui produk coffee capsule dan coffee machine yang inovatif. Nespresso memungkinakn setiap orang membuat minuman kopi yang sempurna, seperti barista yang berpengalaman. Produk coffee capsule dibuat di Swisss dan berkolaborasi dengan Rainforest Alliance, mengembangkan "AAA Sustainable Quality Program"dan telah disertifikasi oleh B Corp, yang berkomitmen untuk mendapatkan kopi berkualitas tinggi secara berkelanjutan.

Nespresso juga sangat memprioritaskan kualitas, kenyamanan, dan inisiatif keberlanjutan, bersikeras menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dan mengadopsi langkah-langkah operasional yang ramah lingkungan.. Dengan demikian, Nespresso telah menjadi merek yang dipilih banyak penggemar kopi. Nespresso memiliki lebih dari 10.000 karyawan, dan, melalui berbagai kolaborasi, telah menjangkau 93 negara/wilayah, serta terus memperluas pengaruh globalnya.

Tentang Appier

Appier (TSE: 4180) adalah perusahaan software-as-a-service (SaaS) yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Berdiri pada 2012 dengan visi demokratisasi AI, Appier kini memiliki 17 kantor di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, serta tercatat di Bursa Efek Tokyo. Informasi lebih lanjut tentang Appier dan aplikasi AI generatif tersedia di www.appier.com .

BotBonnie marketing tool kits integrated with the MGM campaign, significantly boosting community interaction rates

BotBonnie seamlessly integrates diverse marketing creativities, fostering online engagement and offline conversion

