Aquatech Mengakuisisi Metichem, Memperluas Kapabilitas Layanan Air di Kawasan MENA dan Asia Tenggara

CANONSBURG, Pennsylvania , 4 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Aquatech hari ini mengumumkan akuisisi terhadap Metito Chemical Solutions ("METICHEM"), perusahaan yang berkantor pusat di Uni Emirat Arab. Perusahaan tersebut, yang kini bernama Metichem, an Aquatech company, memadukan keahlian di bidang bahan kimia khusus serta operasi dan pemeliharaan untuk membantu pelanggan mencapai tujuan lingkungan dan operasional mereka di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara.

Dengan menggabungkan pengalaman global Aquatech dalam pelaksanaan proyek dengan pemahaman mendalam Metichem terhadap pasar lokal, kedua perusahaan akan mampu menghadirkan solusi siklus air yang lebih komprehensif. Aquatech dan Metichem sama-sama memiliki rekam jejak kesuksesan selama puluhan tahun di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kedua perusahaan juga telah melaksanakan berbagai proyek penting di Uni Emirat Arab, Kerajaan Arab Saudi, dan Indonesia.

Bersama-sama, kedua organisasi menghadirkan portofolio yang lebih komprehensif bagi pelanggan, yang mencakup teknologi pengolahan air, bahan kimia khusus, layanan operasi dan pemeliharaan, serta solusi digital untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan di sepanjang siklus air.

Pada 30 Juli, lebih dari 300 karyawan dari tiga benua berkumpul untuk merayakan bergabungnya Metichem dengan Aquatech serta menyambut babak baru pertumbuhan organisasi gabungan tersebut. Penyelesaian akuisisi ini juga bertepatan dengan peringatan 45 tahun berdirinya Aquatech, sehingga momen ini menjadi semakin bermakna.

"Hari ini menandai berakhirnya satu babak sekaligus dimulainya babak baru yang menjanjikan. Pencapaian ini terwujud berkat dedikasi seluruh karyawan kami, dan saya berterima kasih kepada tim Aquatech atas sambutan mereka sebagai mitra sepanjang perjalanan ini. Bersama-sama, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, dan saya tidak sabar menyongsong masa depan itu sebagai satu tim," ujar Mike Abla, Direktur Pelaksana Metichem.

"Metichem telah membangun bisnis yang kuat melalui komitmennya kepada pelanggan dan keunggulan operasional. Kami sangat mengapresiasi pencapaian luar biasa yang telah mereka raih, dan kami antusias memulai babak baru ini bersama," ujar Andrew Parke, EVP Services Aquatech.

"Kemitraan ini mempertemukan dua organisasi dengan nilai-nilai yang sejalan, keunggulan yang saling melengkapi, serta komitmen yang sama dalam melayani pelanggan kami. Kami menantikan kesempatan untuk saling belajar, berkembang bersama, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pelanggan kami di seluruh dunia," ujar Devesh Sharma, CEO Aquatech.

Kontrak, perjanjian layanan, serta narahubung yang ada tetap berlaku tanpa perubahan. Pelanggan Aquatech dan Metichem diimbau untuk tetap berkoordinasi dengan perwakilan Aquatech atau Metichem yang selama ini menangani mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aquatech.com dan www.metichem.com.

SOURCE Aquatech