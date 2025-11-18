Arcfra Luncurkan Kubernetes Engine 1.5, Tawarkan Fitur "Cross-Site Active-Active DR" dengan Reliabilitas Kontainer Terbaik

SINGAPURA, 18 November 2025 /PRNewswire/ -- Arcfra, inovator infrastruktur komputasi awan dan AI, hari ini meluncurkan Arcfra Kubernetes Engine (AKE) versi 1.5, sebuah pembaruan besar pada platform manajemen kontainer level produksi. AKE 1.5 memiliki keandalan berstandar korporasi dan tata kelola yang lebih baik, menawarkan fitur disaster recovery active-active cross-site, meningkatkan multi-tenancy management, serta memperkuat observabilitas platform yang menjaga stabilitas terbaik untuk aplikasi-aplikasi bisnis inti.

Setelah semakin banyak perusahaan mengalihkan sistem produksi inti ke Kubernetes, risiko kegagalan "site-level"—seperti pemadaman listrik atau gangguan jaringan—membutuhkan solusi active-active yang mengatasi keterbatasan model backup&recovery. AKE 1.5 menjawab kebutuhan ini dengan memanfaatkan teknologi penyimpanan data active-active Arcfra dan mengintegrasikannya secara luas dengan platform kontainer.

Fitur baru Cross-Site Active-Active Deployment memfasilitasi klaster Kubernetes bekerja di availability zones utama dan sekunder, menyediakan sinkronisasi data secara langsung, mendukung dynamic resource scheduling, serta rapid failover secara otomatis.

Pendekatan High Availability (HA) hyper-converged dalam dua jenjang ini memastikan redundansi pada control plane maupun data plane, sekaligus menjamin konsistensi data—tantangan yang kerap muncul pada konfigurasi multi-cluster Kubernetes native.

Dengan menggabungkan VM HA dan mekanisme node self-healing Kubernetes, AKE 1.5 mencapai Minute-level Business Recovery (RTO), jauh lebih cepat dari metode cross-cluster backup/restore. Arsitektur ini juga mendukung kedua zona menangani beban kerja secara bersamaan sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal.

Untuk memperkuat tata kelola pada level korporasi, AKE 1.5 memperkenalkan Project dan Namespace Resource Quotas yang lebih lengkap (CPU, memori, penyimpanan, GPU) dengan Visualized Resource Control real-time dan sistem peringatan otomatis. Fitur ini memastikan presisi dalam alokasi sarana komputasi dan mengurangi risiko pada lingkungan kerja multi-tim yang kompleks.

Platform tersebut juga lebih mudah dikendalikan dengan Observabilitas yang Lebih Baik dan fitur kepatuhan regulasi, termasuk fitur Auditing baru yang menelusuri aktivitas pengguna, aplikasi, API Kubernetes, dan control plane.

AKE terus menjadi tulang punggung berbagai sistem vital di seluruh dunia. Misalnya, ConnectWave—pemimpin pasar e-commerce di Korea Selatan—menggunakan AKE untuk platform PLAi AI, sedangkan Foxconn, penyedia layanan manufaktur elektronik terbesar di dunia, menerapkan AKE untuk menyatukan manajemen beban kerja kontainer.

