Bambu Lab A2L Kini Hadir di Indonesia: Printer 3D Format Besar yang Mudah Digunakan

Sering disebut sebagai "Apple-nya dunia 3D printing" berkat kemudahan plug-and-play yang ditawarkannya, Bambu Lab telah menjadi merek printer 3D terlaris di dunia dengan membuat teknologi ini benar-benar mudah diakses. A2L merepresentasikan filosofi tersebut: cukup keluarkan dari boks, pasang filament, dan mulai mencetak — tanpa kalibrasi, tanpa proses setting yang rumit, dan tanpa keahlian teknis khusus.

Dirancang untuk Ide-Ide Besar

Dengan volume cetak besar 330 × 320 × 325 mm — 105% lebih luas dibanding printer desktop standar — A2L membuka kemungkinan untuk proyek-proyek yang sebelumnya sulit diwujudkan: dekorasi rumah berukuran penuh, armor cosplay, mainan anak, hingga komponen siap pakai untuk kebutuhan usaha kecil. Meski berukuran besar, printer ini hanya berbobot 12,8 kg dan dapat beroperasi di bawah 49 dB dalam mode senyap — cukup hening untuk digunakan di rumah maupun studio.

Cepat Tanpa Mengorbankan Kualitas

A2L mampu mencetak dengan kecepatan hingga 500 mm/s, ditenagai motor servo closed-loop PMSM presisi tinggi serta Adaptive Vibration Compensation yang membantu menjaga kualitas hasil cetak bahkan pada kecepatan tinggi.

Cetak Warna Jadi Lebih Mudah

A2L Combo hadir dengan AMS Lite untuk pencetakan multi-warna otomatis hingga 4 warna langsung dari awal, dan dapat diperluas hingga 19 warna. Dipadukan dengan platform MakerWorld dari Bambu Lab yang menyediakan jutaan desain gratis siap cetak, pengguna dapat menghasilkan cetakan multi-warna yang menarik hanya dengan satu sentuhan. Tidak perlu kemampuan desain.

Perlindungan Cerdas, Minim Pemborosan

Sistem deteksi yang komprehensif memantau berbagai kegagalan cetak yang umum terjadi — mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum membuang material atau merusak mesin. Bagi pengguna pemula, ini berarti rasa aman dan percaya diri sejak hasil cetak pertama.

Harga & Ketersediaan di Indonesia

A2L: Rp8.999.000

A2L Combo (dengan AMS Lite): Rp11.799.000

Tersedia sekarang melalui retailer resmi di Indonesia: TekLab, 3D Zaiku, dan Indocart

Tentang Bambu Lab

Bambu Lab adalah merek printer 3D No.1 dunia berdasarkan volume penjualan, melayani pengguna di lebih dari 30 negara. Dengan menggabungkan rekayasa mutakhir dan pengalaman penggunaan yang sangat mudah, Bambu Lab membuat 3D printing semakin mudah diakses oleh semua orang — mulai dari penghobi pemula hingga kreator profesional.

SOURCE Bambu Lab