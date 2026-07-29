BAW Resmi Masuk ke Pasar Mobil Setir Kanan Indonesia di GIIAS 2026

"Indonesia adalah pasar kunci dan gerbang menuju industri otomotif setir kanan di Asia Tenggara. Dengan pengalaman selama 75 tahun, kami sangat percaya diri untuk memperkenalkan jajaran produk terbaru di ajang GIIAS 2026 sebagai cerminan komitmen jangka panjang kami terhadap pasar Indonesia. Melalui PT BAW Automobile Trading Indonesia, kami juga akan melakukan perakitan lokal knock down (KD),pengembangan jaringan penjualan dan purna jual yang komprehensif dengan tujuan utnuk menyediakan Solusi mobilitas yang handal, cerdasdan terjangkau, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap industry otomotif Indonesia" kata Tocy Tang, Presiden Direktur BAW Automobile Trading Indonesia

Indonesia merupakan pasar yang luas dan beragam secara geografis, di mana kendaraan dengan setir kanan menjadi standar, dengan permintaan yang berasal dari kota-kota padat, para komuter di pinggiran kota, serta kebutuhan logistik antarpulau. Langkah-langkah kebijakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan rantai pasok kendaraan dan suku cadang lokal telah membuat pasar ini lebih terbuka bagi pelaku usaha asing.

Masuknya BAW berpotensi meningkatkan persaingan baik di pasar kendaraan penumpang energi baru maupun di industri komersial listrik yang terus berkembang. Didirikan pada tahun 1951, BAW memiliki pengalaman lebih dari 75 tahun di industri manufaktur otomotif. Kami menerapkan standar teknik kelas militer yang menjamin ketahanan, keandalan, dan kinerja yang luar biasa. Saat ini, kami mengoperasikan lima pabrik manufaktur utama dan menawarkan jajaran produk yang beragam, mulai dari kendaraan off-road, MPV, mobil penumpang energi baru, kendaraan komersial energi baru, hingga kendaraan khusus.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan mobil penumpang dan komersial di Indonesia dan Asia Tenggara, kami memperkenalkan lima model andalan dalam pameran GIIAS kali ini yang mencakup segmen premium, off-road, mobilitas perkotaan, dan logistik ramah lingkungan.

M8 merupakan mobil listrik MPV premium terbaru yang dirancang untuk perjalanan keluarga yang eksklusif dan mewah. Dengan konsep elegan, ruang kabin yang lapang, dan tenaga listrik yang efisien, hal ini semakin memperkuat jajaran mobil listrik kami di kancah global.

merupakan mobil listrik MPV premium terbaru yang dirancang untuk perjalanan keluarga yang eksklusif dan mewah. Dengan konsep elegan, ruang kabin yang lapang, dan tenaga listrik yang efisien, hal ini semakin memperkuat jajaran mobil listrik kami di kancah global. T01 adalah kendaraan off-road tangguh yang dirancang untuk medan yang menantang serta petualangan luar ruang. Strukturnya yang tradisional dan andal—konstruksi body-on-frame dengan sistem five-link solid axles di bagian depan dan belakang—menunjukkan karakter off-road sejati.

adalah kendaraan off-road tangguh yang dirancang untuk medan yang menantang serta petualangan luar ruang. Strukturnya yang tradisional dan andal—konstruksi body-on-frame dengan sistem five-link solid axles di bagian depan dan belakang—menunjukkan karakter off-road sejati. X03 adalah SUV serbaguna untuk segala kondisi yang memadukan teknologi cerdas, kenyamanan, dan kemampuan off-road yang mumpuni. Dirancang agar mudah beralih dari jalanan kota ke petualangan luar ruang, mobil ini juga menunjukkan dedikasi terhadap eksplorasi dan inovasi yang berkelanjutan.

adalah SUV serbaguna untuk segala kondisi yang memadukan teknologi cerdas, kenyamanan, dan kemampuan off-road yang mumpuni. Dirancang agar mudah beralih dari jalanan kota ke petualangan luar ruang, mobil ini juga menunjukkan dedikasi terhadap eksplorasi dan inovasi yang berkelanjutan. D5, dengan solusi energi baru yang lincah dan efisien, dirancang khusus untuk pengemudi muda di perkotaan. Desainnya yang ringkas, kemudahan berkendara, serta performa tanpa emisi menjadikannya pilihan praktis dan berkelanjutan untuk perjalanan sehari-hari.

dengan solusi energi baru yang lincah dan efisien, dirancang khusus untuk pengemudi muda di perkotaan. Desainnya yang ringkas, kemudahan berkendara, serta performa tanpa emisi menjadikannya pilihan praktis dan berkelanjutan untuk perjalanan sehari-hari. T10 Pro adalah mobil pick-up listrik yang sempurna untuk usaha kecil, kurir, pedagang keliling, dan operator angkutan barang. Dengan biaya operasional rendah, mobilitas tanpa emisi, dan desain yang praktis.

Setelah debutnya di GIIAS, kami akan mempercepat proyek perakitan KD (Knock-Down) lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi rantai pasokan. Berikutnya, akan dilakukan lokalisasi terkait penjualan, operasional, dan layanan purna jual. Langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang sepenuhnya terintegrasi untuk melayani pelanggan Indonesia dengan lebih baik.

Indonesia adalah pusat pengembangan strategis untuk mempercepat ekspansi ke seluruh Asia Tenggara dan pasar-pasar setir kanan lainnya di seluruh dunia, guna menyediakan solusi mobilitas cerdas berkualitas tinggi bagi pelanggan.

SOURCE Beijing Automobile Works (BAW)