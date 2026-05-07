Bermitra Dengan Kara Holdings, Activate Membuka Lokasi Pertama di Malaysia di Kuala Lumpur

WINNIPEG, MB, 7 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Activate adalah pengalaman bermain game interaktif yang pertumbuhannya tercepat asal Amerika Utara. Activate resmi membuka lokasi pertama di Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasi Activate di Pavilion Bukit Jalili dan bekerja sama dengan Kara Holdings, grup tempat hiburan asal Asia Tenggara.

Activate and Kara Holdings open first location in Southeast Asia in Kuala Lumpur, Malaysia

Tempat bermain game live-action milik Activate ini seluas 1.300 m² dengan 12 ruang game dan lebih dari 800 level. Pemain berpindah-pindah ruangan, menggunakan refleks cepat, kecerdasan, dan kerja sama tim untuk memenangkan setiap game. Setiap ruangan menyajikan tantangan fisik dan mental yang menguji kecepatan, koordinasi, dan pemecahan masalah. Berbagai game diciptakan untuk tim beranggotakan dua sampai lima pemain. Setiap sesi memberikan cara bermain bersama yang cepat di dalam ruangan - teman, keluarga, tim kerja, dan sekolah.

"Activate hadir di Malaysia untuk pertama kalinya," kata Robin Lim, Chief Executive Officer Kara Holdings. "Pemain di Kuala Lumpur akan berlari, berpikir cepat, dan menang bersama. Setiap sesi terasa seperti olahraga dan pesta."

Activate diluncurkan di Kanada pada tahun 2019 dan memiliki basis penggemar dengan mengubah konsep game menjadi pengalaman yang melibatkan tubuh dan pikiran. Pelacakan berteknologi RFID mengikuti kemajuan pemain dari waktu ke waktu, sehingga tamu dapat naik level, meraih pencapaian, mendapatkan Hadiah Level Baru, dan membandingkan skor dengan teman-teman di seluruh dunia.

"Activate membawa energi baru ke pasar," kata Adam Schmidt, salah satu Pendiri dan CEO Activate. "Sejak Pemain memasuki ruangan, mereka merasakan kecepatan, tantangan, dan keseruan game. Baru kali ini hadir di Malaysia."

Saat ini, Activate mengoperasikan lebih dari 70 lokasi di seluruh dunia dan berencana membuka 30 lokasi baru pada tahun 2026. Activate berencana melakukan ekspansi ke Asia Tenggara bersama Kara Holdings, termasuk berbagai lokasi baru nantinya di Singapura.

Untuk reservasi atau informasi lebih lanjut, kunjungi playactivate.my atau ikuti @activategames di Instagram dan TikTok.

TENTANG ACTIVATE

Game menanti Anda. Di balik setiap pintu, Anda perlu refleks cepat, kecerdasan, dan teman-teman Anda untuk mengalahkan mereka. Bermain game sendiri atau melawan pemain lain, mudah dimainkan tapi sulit dikalahkan. Selamat Datang di Activate. Berkantor pusat di Winnipeg, Kanada, Activate menjadi pengalaman bermain game interaktif dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Utara, berkembang ke lebih dari 75 lokasi di Kanada, A.S., Finlandia, Prancis, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Swedia, Inggris, dan Inggris.

Kunjungi Activate dan ikuti kami di media sosial:

Facebook: @activategames

Instagram: @activategames

TikTok: @activategames

LinkedIn: @activategames

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973279/Activate_and_Kara_Holdings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656538/ACTIVATE_Logo.jpg

SOURCE ACTIVATE