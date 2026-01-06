Blue Sky Group dan Airport Dimensions Resmikan Blue Sky Premier Lounge di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA, Indonesia, 6 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Blue Sky Group bersama Airport Dimensions secara resmi membuka Blue Sky Premier Lounge di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lounge ini mulai beroperasi pada 2 Januari 2026 dan menjadi wujud nyata komitmen kedua perusahaan dalam meningkatkan standar layanan hospitalitas bandara bagi penumpang domestik di Indonesia.

Kerja sama strategis antara Blue Sky Group dan Airport Dimensions yang terjalin sejak 2025 menggabungkan sinergi antara Blue Sky sebagai penyedia layanan lounge domestik terkemuka dengan keahlian global Airport Dimensions dalam merancang dan mengelola pengalaman bandara berstandar internasional. Kolaborasi ini sebelumnya telah menghadirkan lounge di Makassar dan akan terus dikembangkan ke berbagai kota lain di Indonesia.

Blue Sky Premier Lounge Terminal 1C merupakan fasilitas keenam Blue Sky di Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran lounge ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan premium yang konsisten, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan penumpang domestik, khususnya di terminal dengan tingkat pergerakan penumpang yang tinggi.

Berlokasi di Lantai 2, setelah area check-in dekat Spot Station, lounge ini memiliki luas 350 meter persegi dengan kapasitas hingga 76 tamu. Desain modern dan fungsional dihadirkan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan efisien, dilengkapi dengan area merokok dan non-merokok yang terpisah.

Selain fasilitas ruang tunggu premium, Blue Sky Premier Lounge Terminal 1C menghadirkan layanan pendampingan check-in dan bantuan bagasi guna mendukung kelancaran proses perjalanan penumpang. Lounge ini juga menawarkan pilihan makanan dan minuman berkualitas tinggi dengan konsep prasmanan, live cooking, coffee corner dengan kopi artisan khas Blue Sky, serta Healthy Corner. Fasilitas tambahan meliputi ruang VIP privat, toilet, dan mushola.

Direktur PT Bumi Liputan Angkasa, Sucin Rahayu, menyampaikan bahwa pembukaan lounge ini mencerminkan pendekatan strategis Blue Sky dalam pengembangan layanan berbasis pengalaman pelanggan.

"Kami memandang lounge bukan sekadar ruang fisik, melainkan sebagai bagian integral dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Terminal 1C melayani perpaduan penumpang bisnis dan wisata yang sangat aktif, dan tujuan kami adalah memberikan awal perjalanan yang premium, seamless, dan menenangkan—mulai dari bantuan proses check-in hingga pengalaman bersantap berkualitas tinggi serta fasilitas relaksasi..."

Errol McGlothan, President EMEA & APAC Airport Dimensions, menambahkan bahwa Indonesia merupakan pasar strategis bagi pengembangan layanan hospitalitas bandara.

"Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan paling dinamis di kawasan, dan hal ini menciptakan peluang besar untuk meninjau kembali bagaimana ruang-ruang bandara dapat lebih optimal dalam mendukung perjalanan penumpang domestik. Kolaborasi kami dengan Blue Sky menggabungkan keahlian global dan pemahaman lokal untuk merancang lounge yang intuitif, nyaman, dan relevan dengan cara masyarakat bepergian saat ini. Blue Sky Premier Lounge di Terminal 1C mencerminkan pendekatan bersama tersebut, dengan menghadirkan lingkungan yang dirancang secara cermat untuk meningkatkan pengalaman penumpang sekaligus menjadi arah pengembangan layanan lounge di Indonesia ke depan."

Blue Sky Premier Lounge Terminal 1C terbuka bagi seluruh penumpang tanpa membedakan maskapai maupun kelas tiket. Akses tersedia melalui Priority Pass, LoungeKey, serta penumpang walk-in dengan tarif Rp210.000 per orang, atau melalui reservasi dan program kemitraan yang berlaku.

Pembukaan lounge ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Blue Sky Group dan Airport Dimensions untuk mendukung transformasi layanan bandara di Indonesia melalui kolaborasi, inovasi, dan standar layanan yang berkelanjutan.

Tentang Airport Dimensions

Airport Dimensions meyakini bahwa setiap perjalanan harus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang sekaligus menghasilkan nilai yang lebih optimal bagi bandara. Oleh karena itu, Airport Dimensions secara berkelanjutan mengembangkan berbagai bentuk keterlibatan pelanggan melalui perpaduan pengalaman fisik yang berkualitas dan layanan digital yang inovatif. Airport Dimensions berupaya meningkatkan pengalaman penumpang di setiap tahap perjalanan, mulai dari lounge yang nyaman, pod tidur yang menenangkan, hingga layanan pemesanan makanan yang praktis, sekaligus membantu bandara memaksimalkan peluang pendapatan non-aeronautika, mempertahankan mitra maskapai, dan meningkatkan daya saing.

Saat ini, Airport Dimensions mengoperasikan 88 lounge dan fasilitas pengalaman bandara, termasuk yang masih dalam tahap pengembangan, yang tersebar di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Pasifik, Inggris, dan Timur Tengah.

Di seluruh jaringannya, Airport Dimensions bermitra dengan lebih dari 50 bandara serta berbagai maskapai penerbangan untuk menghadirkan pengalaman hospitalitas berkelas dunia bagi jutaan penumpang. Sejumlah penghargaan internasional terbaru yang diraih antara lain No1 Lounge di Heathrow Terminal 2 sebagai World's Leading Airport Lounge 2025 dan Europe's Leading Airport Lounge 2025 dalam ajang World Travel Awards; Chase Sapphire Lounge by The Club di Bandara LaGuardia (LGA) sebagai World's Best Third-Party Lounge 2025 dari Business Traveler; Kyra Lounge sebagai Asia's Leading Airport Lounge 2025 dalam World Travel Awards; serta The Club SFO yang dinobatkan sebagai Best New Passenger Experience 2025 oleh Airports Council International (ACI).

Airport Dimensions merupakan bagian dari Collinson Group.

Tentang Blue Sky Premier Lounge

Berasal dari Blue Sky Group, Blue Sky Lounge merupakan sub-divisi khusus yang didirikan pada tahun 2003 dan dipercaya untuk mengelola Premier dan Executive Lounge di berbagai bandara di Indonesia. Dengan komitmen kuat untuk menghadirkan pengalaman terbaik sebelum penerbangan, Blue Sky Lounge menyediakan ruang yang nyaman dan eksklusif bagi penumpang untuk bersantai, melakukan pertemuan informal, berdiskusi, serta menikmati layanan VIP privat.

Untuk memastikan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan yang optimal, Blue Sky Lounge mengadopsi nilai dan budaya layanan Blue Sky Hotel Balikpapan, hotel bintang empat berstandar internasional yang telah berdiri sejak tahun 1973. Pendekatan hospitalitas ini tercermin dalam setiap aspek pengalaman lounge, mulai dari layanan yang personal hingga fasilitas premium.

Baik Premier maupun Executive Lounge terus berinovasi dalam layanan serta penawaran makanan dan minuman, dengan penekanan tidak hanya pada kualitas, tetapi juga pada peningkatan fasilitas, suasana, dan ambience. Sebagai wujud komitmen terhadap keunggulan layanan, Blue Sky Lounge merupakan satu-satunya penyedia CIP Lounge domestik di Indonesia yang meraih Sertifikasi ISO 9001:2019 untuk Manajemen Kegiatan Hotel dan Layanan Executive Lounge Bandara dari United Register Registrar of Systems, Inggris.

