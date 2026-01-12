Bukan Hanya Turunkan Berat Badan: GLP-1 RA, Obat Modern untuk Manajemen Obesitas Dikaitkan dengan Turunnya Belanja Alkohol dan Rokok

Analisis data nyata menunjukkan bahwa keluarga dengan setidaknya satu anggota yang menggunakan obat GLP-1 RA Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan cenderung mengurangi pengeluaran untuk alkohol dan rokok.

JAKARTA, Indonesia, 12 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Pada ajang ilmiah internasional ObesityWeek® yang berlangsung pada akhir tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat, Novo Nordisk memaparkan hasil analisis data nyata pengeluaran belanja dari lebih 200.000 rumah tangga. Analisis ini menemukan bahwa rumah tangga yang di dalamnya terdapat setidaknya satu orang yang menggunakan obat GLP-1 RA Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan menunjukkan penurunan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun dibandingkan rumah tangga yang tidak menggunakan obat sejenis, terutama pada pembelian alkohol dan produk tembakau/rokok.[1]

Temuan ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara penggunaan obat GLP-1 Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan dengan berkurangnya konsumsi alkohol dan rokok di tingkat rumah tangga.

Di Indonesia, obesitas menjadi masalah kesehatan yang makin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei kesehatan terbaru, jumlah orang dewasa dengan obesitas dan penumpukan lemak di perut terus meningkat. Sederhananya, saat ini diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia hidup dengan kondisi obesitas atau memiliki banyak lemak di sekitar perut. Obesitas bukan hanya soal penampilan. Orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, serta nyeri sendi, yang memengaruhi kualitas hidup dan beban keuangan keluarga.

Dalam analisis ini, para peneliti melihat data pengeluaran belanja rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari selama dua periode 12 bulan. Data dikumpulkan melalui survei berkala antara April 2024 hingga April 2025 dari panel konsumen besar yang mencatat nota belanja dan mengisi survei terkait informasi keluarga, penggunaan obat, dan kebiasaan. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pengguna obat GLP-1 RA Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan mengalami penurunan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun, terutama karena berkurangnya pengeluaran untuk alkohol dan produk tembakau/rokok dibandingkan rumah tangga tanpa pengguna obat GLP-1 RA.

Meskipun analisis ini tidak bisa membuktikan bahwa obat secara langsung menyebabkan perubahan perilaku, temuan ini memberikan petunjuk bahwa pengobatan obesitas dapat membantu mendorong pilihan hidup yang lebih sehat, seperti mengurangi minum alkohol dan merokok. Karena yang dianalisis adalah data tingkat rumah tangga, manfaat potensial ini mungkin juga dirasakan oleh anggota keluarga lain yang tinggal bersama pengguna obat.

"Kita telah mengetahui bahwa obat GLP-1 Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan terbukti efektif menurunkan berat badan dan memberikan manfaat kesehatan yang luas. Karena itu, sangat menarik melihat adanya indikasi bahwa terapi ini juga dapat membantu individu dengan obesitas dalam mengambil keputusan yang lebih sehat setiap harinya," ujar Chief Medical Officer Novo Nordisk, Dr. Filip K. Knop.

"Temuan terbaru mengenai penurunan belanja alkohol dan rokok pada rumah tangga yang menggunakan terapi ini sangatlah menggembirakan. Hal ini menunjukkan potensi manfaat terapi tersebut dalam membantu pasien obesitas, termasuk anggota keluarga yang tinggal bersama mereka, untuk membangun pola hidup yang lebih sehat. Analisis data dunia nyata ini mengeksplorasi dampak yang lebih luas dari terapi tersebut, sekaligus melengkapi studi dunia nyata INFORM yang baru-baru ini menyelidiki pengaruh terapi ini terhadap food noise (gangguan pikiran untuk terus makan) pada individu dengan obesitas."

Analisis berbasis data nyata seperti ini memiliki keterbatasan. Hasilnya hanya dapat menunjukkan potensi hubungan (asosiasi), bukan membuktikan bahwa obat secara langsung menyebabkan perubahan perilaku. Data dicatat pada tingkat rumah tangga, sehingga tidak dapat dipastikan siapa di rumah tangga tersebut yang membeli atau mengonsumsi alkohol dan rokok. Penurunan pengeluaran dapat mengisyaratkan penurunan konsumsi, namun bukti tambahan masih diperlukan untuk mengonfirmasi hal ini.

"Di Indonesia, kita melihat sendiri bagaimana obesitas semakin sering ditemukan, dan seringkali datang bersama penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi. Banyak pasien merasa ini sepenuhnya kesalahan mereka, padahal obesitas adalah kondisi medis yang kompleks dan membutuhkan bantuan," ujar Clinical, Medical, Regulatory Director Novo Nordisk Indonesia, dr. Riyanny Meisha Tarliman.

"Harapan kami, masyarakat Indonesia semakin melihat obesitas sebagai kondisi yang bisa dan perlu ditangani secara serius, dengan dukungan dokter dan terapi yang tepat, bukan dengan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang harus menghadapi obesitas sendirian. Melalui edukasi yang tepat dan akses ke informasi yang bisa dipercaya, kami berharap dapat mendorong perubahan dalam penanganan obesitas di Indonesia," lanjutnya.

Di tengah tantangan tersebut, edukasi dan akses informasi yang tepat menjadi sangat penting agar masyarakat dan pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka. Sebagai bagian dari komitmen edukasi ini, Novo Nordisk menyediakan platform informasi kesehatan melalui laman NovoCare.id. Di NovoCare, masyarakat dapat menemukan penjelasan yang mudah dipahami tentang obesitas, diabetes, dan penyakit kronis lainnya, termasuk tips gaya hidup sehat, jawaban atas berbagai mitos dan fakta seputar obesitas, serta panduan untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan agar keputusan pengobatan diambil berdasarkan informasi yang terpercaya.

Obat GLP-1 Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan adalah obat resep yang diberikan setelah konsultasi melalui tenaga kesehatan professional dan digunakan sebagai tambahan terhadap pola makan rendah kalori dan peningkatan aktivitas fisik untuk membantu orang dewasa dengan obesitas atau kelebihan berat badan mengelola berat badannya.[2] Obesitas sering kali disertai dengan kondisi lain seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, peningkatan lemak darah, penyakit jantung, dan nyeri sendi. Dalam berbagai studi klinis, terapi GLP-1 untuk pengelolaan berat badan terbukti dapat membantu banyak pasien mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan memperbaiki berbagai faktor risiko yang terkait dengan kesehatan jantung dan metabolisme tubuh.

Novo Nordisk adalah perusahaan kesehatan global terkemuka yang berdiri sejak 1923 dan berkantor pusat di Denmark. Tujuan kami adalah mendorong perubahan untuk mengatasi diabetes serta penyakit kronis serius lainnya, termasuk obesitas dan gangguan langka pada darah maupun endokrin. Kami mewujudkannya melalui terobosan ilmiah, memperluas akses terhadap obat-obatan kami, serta bekerja untuk mencegah dan pada akhirnya menyembuhkan penyakit. Novo Nordisk mempekerjakan sekitar 78,500 karyawan di 80 negara dan memasarkan produknya di lebih dari 170 negara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi novonordisk.id atau ikuti kami di Facebook , Instagram , X , LinkedIn , and YouTube.

