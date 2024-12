Setiap episode dalam musim terbaru ini mengulas tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kultural rakyat Tiongkok. Episode "Heaven and Earth Create Yin and Yang: The Cosmic World on the Tip of the Tongue" (Bumi dan Langit Ciptakan Yin dan Yang: Semesta yang Muncul dalam Cita Rasa Makanan) mengeksplorasi hubungan antara masakan Tiongkok dan filosofi kuno Tiongkok yang menekankan bahwa "makanan merupakan kebutuhan terutama bagi rakyat". Dengan memperkenalkan tradisi kuliner, episode ini mengungkapkan bagaimana masakan Tiongkok mencerminkan kekayaan kebudayaan, sejarah, dan filosofi Tiongkok. Sajian khas Tiongkok turut menunjukkan prinsip keterbukaan, inklusi, dan keramahtamahan Tiongkok sehingga menjadi sarana yang mempromosikan pertukaran budaya dan sikap saling memahami.

Musim pertama dan kedua dari program Pandangan tentang Peradaban (2022 dan 2023) menarik minat audiens global dengan mengeksplorasi filosofi, sejarah, dan kebudayaan Tiongkok. Dengan narasi menarik dan perspektif kebudayaan yang sangat bermakna, serial ini mendapat banyak pujian pada platform media sosial, seperti YouTube dan Facebook. Melanjutkan kesuksesan ini, musim ketiga ingin memperdalam pemahaman audiens tentang kekayaan kebudayaan, perkembangan modernisasi, dan visi Tiongkok tentang dunia yang harmonis.

https://www.youtube.com/watch?v=ngJtkPLeNPg&t=502s

