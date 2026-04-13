Cambridge English Hadirkan Pemimpin Sektor Pendidikan Asia Pasifik dalam Leadership Summit 2026 di Kuala Lumpur

Dengan mengangkat tema "English Language Education in the Age of AI" (Pendidikan Bahasa Inggris pada Era AI), ajang yang digelar selama dua hari ini akan membahas peran kecerdasan buatan, pembinaan guru, serta metode belajar dan asesmen terintegrasi dalam menentukan masa depan pendidikan bahasa Inggris di Asia Pasifik.

Menentukan masa depan pendidikan bahasa Inggris pada era AI

Ajang ini menghadirkan sejumlah sosok terkemuka dari level regional dan global, termasuk peneliti, pejabat kementerian, dan pimpinan sekolah, untuk membagikan perspektif strategis mengenai peluang dan tantangan penerapan AI dalam dunia pendidikan.

Dr. Evelina Galaczi, Director, Research (Global), Cambridge University Press & Assessment, akan menyampaikan sambutan dengan topik "Innovating Teaching and Learning: The Power of Human-Centred AI" (Inovasi Metode Belajar dan Mengajar: Keunggulan AI yang Berpusat pada Manusia). Sesi ini mengawali diskusi tentang teknologi yang dapat meningkatkan pembelajaran tanpa menyampingkan peran pedagogi dan kebutuhan peserta didik.

Melibatkan peserta dari berbagai kementerian dan wilayah

Salah satu keunggulan forum ini terletak pada jumlah perwakilan senior dari kementerian pendidikan di berbagai negara Asia Pasifik yang akan mengulas perspektif kebijakan serta implementasinya di lapangan.

Pembicara yang akan tampil:

Noor Akmar Binti Jais , Director , English Language Teaching Centre , Kementerian Pendidikan Malaysia

, , , Kementerian Pendidikan Malaysia Dr. Nguyen Thi Mai Huu, Ph.D. , Director , National Foreign Languages Project , Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam

, , , Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam Dr. Poppy Dewi Puspitawati, M.A., Pakar Pendidikan dan Tenaga Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Indonesia

Memaparkan praktik terbaik dan kisah sukses regional

Agenda forum juga menyoroti berbagai kisah sukses dari kawasan Asia Pasifik. Pimpinan sekolah dan mitra pendidikan dari Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam akan berbagi pengalaman dalam mengintegrasikan pendekatan berbasiskan AI dalam pengajaran, pembelajaran, dan asesmen bahasa Inggris.

Sesi-sesi ini akan menunjukkan bagaimana kurikulum, asesmen, dan pembinaan guru dapat membantu peserta didik meningkatkan keahlian bahasa sekaligus kompetensi global.

Fokus pada pembinaan guru dan praktik belajar di kelas

Pada hari kedua, agenda forum akan menitikberatkan pembinaan guru pada era AI melalui berbagai sesi yang mencakup:

Membangun dan mempertahankan tenaga pendidik dengan mutu kelas dunia melalui Cambridge English Teaching Qualifications

Analisis global tentang penerapan AI dalam Pengajaran Bahasa Inggris

Pendekatan praktis untuk meningkatkan prestasi belajar dengan memanfaatkan sumber daya dari Cambridge English

Forum ini akan ditutup dengan diskusi panel mengenai pemberdayaan guru dan peserta didik di tengah perubahan dunia yang didorong AI. Sesi tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan pakar Cambridge untuk membahas arah masa depan pendidikan bahasa Inggris.

Platform kolaborasi dan kepemimpinan

Menjelang pelaksanaan acara, Min Qu, Regional Commercial Director – Northeast & Southeast Asia Pacific, Cambridge University Press & Assessment, mengatakan:

"Cambridge English Leadership Summit menjadi platform penting bagi para pemimpin di Asia Pasifik untuk bertukar gagasan, saling belajar, dan membangun sistem pendidikan bahasa Inggris yang siap menjawab kebutuhan masa depan. Di tengah transformasi yang dipicu AI, kolaborasi dan pembelajaran bersama menjadi semakin krusial."

Melibatkan peserta dari berbagai pasar di Asia Pasifik, Cambridge English Leadership Summit 2026 menegaskan komitmen Cambridge English dalam mendukung sistem pendidikan, guru, dan peserta didik melalui solusi berbasiskan riset yang praktis dan visioner.

SOURCE Cambridge English