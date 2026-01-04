Cambridge International Education Raih Penyetaraan Ujian Tingkat Nasional Pertama di Asia Tenggara Setelah Kamboja Mengakui Kualifikasi AS Level

Keputusan ini tercapai setelah Cambridge bertemu dan berdialog dengan H.E. Dr. Hang Chuon Naron, Wakil Perdana Menteri Kamboja yang juga menjabat Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja. Lebih lagi, keputusan ini merupakan perjanjian penyetaraan tingkat nasional pertama yang diraih Cambridge International di Asia Tenggara sehingga memperluas akses siswa Kamboja terhadap program belajar berstandar internasional.

Berdasarkan kerangka kerja sama yang baru ini:

Hasil ujian tiga mata pelajaran Cambridge International AS Level kini setara dengan Ijazah SMA di Kamboja sehingga dapat digunakan sebagai bukti kelulusan dan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi.

Setiap mata pelajaran Cambridge International A Level setara dengan menyelesaikan tahun pertama dalam program studi sarjana di Kamboja.

Lembaga pendidikan tinggi di Kamboja dapat menerima para pemegang kualifikasi Cambridge International sebagai mahasiswa dengan ketentuan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan literasi dan numerasi yang berlaku.

H.E. Duta Besar Dominic Williams, Kedutaan Besar Inggris di Phnom Penh, berkata: "Cambridge menyelenggarakan kurikulum kelas dunia yang telah digunakan di lebih dari 10.000 sekolah di lebih dari 160 negara. Saya sangat gembira bahwa semakin banyak orang tua dan siswa Kamboja memilih AS dan A Level Cambridge untuk mengembangkan potensi dan menangkap peluang global, termasuk jalur kuliah di sejumlah universitas terbaik di luar negeri.

Saya berterima kasih atas dukungan Wakil Perdana Menteri Hang Chuon Naron yang telah menyetarakan AS dan A Level dalam sistem pendidikan nasional Kamboja. Penyetaraan ini memudahkan siswa Cambridge mengakses peluang studi terbaik di Kamboja, serta memperoleh pengakuan resmi atas kerja keras dan prestasi mereka. Kurikulum Cambridge akan terus membuka berbagai peluang di Kamboja, terutama bagi generasi muda di provinsi-provinsi di luar Phnom Penh."

Kanjna Paranthaman, Regional Director, Asia Tenggara & Pasifik, Divisi Internasional, Cambridge, berkata: "Pengakuan ini merupakan perkembangan penting bagi para siswa di Kamboja dan momen yang signifikan di Asia Tenggara. Cambridge mendukung setiap pelajar mengembangkan pengetahuan dan keahlian di dunia yang terus berubah. Kesepakatan tersebut menyediakan jalur yang lebih langsung dari ruang kelas Cambridge menuju universitas-universitas di Kamboja. Kami sangat mengapresiasi Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja atas kepemimpinan dan kemitraan yang telah terjalin."

Perkembangan ini menegaskan komitmen Kamboja terhadap kesiapan bangsa menghadapi masa depan dan sejalan dengan tren regional yang lebih luas. Semakin banyak pemerintah mengakui kualifikasi pendidikan internasional yang kredibel untuk mendukung mobilitas, kualitas, dan kesinambungan belajar.

Tentang Cambridge

Divisi Internasional Cambridge University Press & Assessment merupakan bagian dari University of Cambridge. Bekerja sama dengan berbagai sekolah di seluruh dunia, divisi ini merancang program pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan keahlian. Lewat kolaborasi, divisi ini membekali para pelajar dengan kepercayaan diri agar mereka dapat berkembang dan membuat dampak positif di dunia yang terus berubah.

Cambridge University Press & Assessment menyelenggarakan program pendidikan global yang tepercaya dan fleksibel untuk pelajar berusia 3-19 tahun (Cambridge Pathway). Program ini didukung oleh riset, pengalaman, dan masukan dari para pendidik. Melalui kualifikasi yang diakui secara luas (seperti Cambridge IGCSE serta International AS & A Level), materi belajar bermutu tinggi, dukungan menyeluruh, dan analisis yang bermanfaat, kami mendukung berbagai sekolah mempersiapkan setiap siswa agar mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan masa depan. Dengan bekerja sama, Cambridge University Press & Assessment membantu para siswa Cambridge untuk menghadapi dunia.

Informasi selengkapnya: www.cambridgeinternational.org

SOURCE Cambridge University Press & Assessment