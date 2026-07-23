Campaign Connect Indonesia Edisi Ketiga Pertemukan Eksekutif Pemasaran untuk Membahas Strategi Pertumbuhan di Era AI pada 2026

Melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan ajang sebelumnya, edisi tahun ini hadir dengan program yang lebih komprehensif bagi Chief Marketing Officer (CMO) dan para pengambil keputusan senior di bidang pemasaran. Mengusung tema "The New Rules of Growth in Indonesia", ajang tersebut akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan brand untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, memperkuat hubungan dengan konsumen, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Lebih dari 200 eksekutif pemasaran dari Indonesia dan berbagai negara di kawasan lain akan menghadiri ajang ini. Selain menjadi wadah berbagi wawasan, ajang ini juga membuka ruang bagi para peserta untuk memperluas jejaring profesional, serta bertukar pandangan mengenai tantangan dan peluang di industri pemasaran.

Sesi Baru pada 2026: Peer-to-Peer Focus Group Discussions

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Campaign Connect Indonesia akan menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) sebagai sesi eksklusif berdurasi 90 menit yang diadaptasi dari program Campaign360 Singapore. Diskusi dalam kelompok kecil ini akan mendorong pembahasan yang lebih terbuka antara eksekutif pemasaran sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan mencari solusi praktis atas berbagai tantangan yang dihadapi industri.

Salah satu sesi utama akan mengangkat tema "How Can Brands Unlock Growth When Consumers Are Spending More Carefully?" yang membahas strategi agar brand tetap mampu tumbuh ketika konsumen semakin selektif dalam berbelanja. Diskusi ini juga akan mengulas cara menjaga relevansi brand tanpa mengabaikan nilai yang ditawarkan, kepercayaan pelanggan, serta pembangunan brand equity dalam jangka panjang.

Sejumlah Topik Utama:

Strategi pertumbuhan di tengah perlambatan konsumsi

Merebut perhatian konsumen di tengah lanskap media yang semakin terfragmentasi

Pertumbuhan konsumen dan perubahan perilaku belanja

Perkembangan creator economy dan influencer marketing

dan Strategi lokalisasi serta dinamika pasar Indonesia

Dewan Penasihat

Ananditha Mayasari, AVP, Head of Marketing, Kopi Kenangan

Sebastian Au, Omni-Channel Marketing Director (CMO), L'Oréal Luxe Indonesia

Elvin Rahardja, Chief Marketing Officer, Pizza Hut Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk

"Industri pemasaran di Indonesia terus berkembang pesat seiring meningkatnya adopsi AI, berubahnya ekspektasi konsumen, serta tuntutan agar setiap strategi pemasaran mampu memberikan dampak bisnis yang terukur," ujar Events Director, Campaign Asia-Pacific, Jaime Ng. "Campaign Connect Indonesia mempertemukan para eksekutif pemasaran untuk bertukar perspektif, memahami berbagai perubahan yang terjadi, serta mengeksplorasi strategi baru guna mendorong pertumbuhan di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks," katanya.

Registrasi acara: https://bit.ly/4ypAysi

Pihak penyelenggara juga mengumumkan PR Newswire sebagai mitra media resmi acara tersebut.

Tentang Campaign Asia-Pacific

Campaign Asia-Pacific menyajikan insights menarik mengenai ide, karya, dan para pelaku yang menentukan arah industri komunikasi pemasaran di Asia Pasifik. Melalui diskusi yang terbuka dan penyajian berbagai inovasi, platform ini telah menjadi salah satu referensi utama bagi para praktisi pemasaran di seluruh dunia. www.campaignasia.com

SOURCE Haymarket Media Asia