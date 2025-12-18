CamScanner Luncurkan "Annual Summary 2025", Paparkan Inovasi yang Penuh Terobosan dan Basis Pengguna Global yang Menembus 300 Juta

Sepanjang 2025, CamScanner menghadirkan sejumlah peningkatan utama yang mengubah efisiensi alur kerja digital. Berawal dari fondasi pemindaian dokumen mutakhir, platform ini meluncurkan Auto Page-Turn Capture, fitur yang mengenali pergantian halaman dan mengambil gambar secara otomatis. Berkat fitur ini, digitalisasi buku dan dokumen yang mencakup lebih dari satu halaman berlangsung semakin cepat dan mudah. CamScanner juga memperkenalkan Watermark Camera, fitur yang menyematkan kode waktu (timestamp) dan data lokasi secara real-time pada foto untuk menjamin keaslian dan keterlacakan dokumen—fitur penting untuk dokumentasi legal, pekerjaan lapangan, pelaporan regulasi, serta skenario profesional lain yang membutuhkan bukti visual yang mudah diverifikasi.

Momen penting lainnya adalah peningkatan CS AI. Sistem yang telah diperbarui ini mengoptimalisasi gambar secara lebih akurat sekaligus meningkatkan kejelasan, struktur, dan gaya bahasa dari teks yang telah dipindai. Fitur tanya jawab dan bantuan belajar juga telah disempurnakan CamScanner. Dengan demikian, ekstraksi informasi kini berlangsung lebih cepat dan dukungan pembelajaran juga menjadi lebih cerdas, menghadirkan pengalaman dokumen terpadu yang lebih lancar dan pintar bagi pengguna.

Jangkauan CamScanner semakin luas di pasar global. Aplikasi ini terpilih sebagai "App of the Day" di Apple Store di lebih dari 20 negara dan wilayah, termasuk pasar-pasar utama di Eropa dan Asia Tenggara, serta meraih peringkat No. 1 dalam kategori Produktivitas di App Store di 84 negara dan wilayah. CamScanner juga menerima pengakuan internasional dengan meraih gelar "Best Document Scanning App of 2025" dari TechRadar dan "Best Mobile Scanning and OCR App" dari Zapier, semakin menegaskan status CamScanner sebagai pemimpin aplikasi produktivitas global.

Pada 2025, CamScanner menjawab beragam kebutuhan profesional dan aktivitas sehari-hari. Para pengacara memanfaatkan Watermark Camera dan pemindaian presisi untuk mendigitalisasi berkas perkara secara aman. Pelajar dan pengajar membangun perpustakaan belajar digital yang mudah ditelusuri, didukung oleh fitur kunci jawaban instan (problem-solving) dari CS AI. Tenaga penjual juga dapat menyederhanakan dokumentasi klien dan proses penyusunan kontrak, sedangkan kalangan peneliti bisa mengembalikan materi historis dengan kejernihan gambar yang lebih baik. Di lingkungan kerja, karyawan mengandalkan CamScanner untuk mempercepat pengiriman dokumen rutin, mengubah format dokumen, dan berkolaborasi secara lintasperangkat.

Dengan inovasi yang berkelanjutan dan komunitas global yang terus berkembang, CamScanner selalu berkomitmen menghadirkan solusi yang lebih cerdas dan andal, memberdayakan pengguna di berbagai industri, serta mendorong evolusi produktivitas digital.

SOURCE CamScanner