Carrier Transicold Pamerkan Teknologi Baru, Luncurkan Unit "Truck Refrigeration" di Indonesia Cold Chain Expo

PT Midthern Technologies telah menjadi salah satu distributor Carrier Transicold di Indonesia sejak 2023. Perusahaan tersebut juga merupakan salah satu produsen dan penyedia layanan cold chain terbesar di Indonesia.

Lebih dari puluhan ribu pengunjung dan exhibitor, termasuk Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, Asosiasi Logistik Indonesia, Asosiasi Perikanan, serta delegasi China Federation of Logistics and Purchasing, serta produsen peralatan cold chain dan perusahaan terkait lain yang bergerak dalam sektor cold chain di Asia, mengikuti pameran tersebut.

Pada 9 Mei lalu, dalam forum "The Role of Technology & Startup Companies in Food Logistics Reliability", Cynthia Lu selaku Managing Director Carrier Transicold Asia Pacific, menyampaikan presentasi tentang trend teknologi terbaru di sektor logistik cold chain menuju elektrifikasi, teknologi pintar, digitalisasi, dan inisiatif keberlanjutan. "Pasar cold chain di Indonesia memiliki potensi perkembangan yang masif. Kami optimis dengan prospek tersebut dan ingin menghadirkan teknologi baru untuk perkembangan industri logistik cold chain."

Stand pameran Carrier Transicold menampilkan truck refrigeration dan seri produk yang sangat efisien untuk transportasi barang di dalam kota dan antarkota.

Versi terbaru Citimax 280 slim untuk transportasi barang Mini Van cold Chain .

. Citimax 1100 yang dirancang untuk truk berpendingin dengan muatan besar dan kabin box high-roof .

. Supra 1250 yang memiliki kinerja unggulan, desain canggih, dengan kapasitas pendingin berukuran besar.

Seri Supra A dengan sistem pengendalian suhu yang lebih akurat untuk barang yang mudah rusak dan tidak tahan cuaca panas, didukung optimalisasi dan efisiensi, emisi karbon yang lebih rendah, serta konsumsi BBM yang lebih hemat.

Model-model produk ini memiliki kualitas yang reliabel, serta sistem pendingin yang baik dan pengendalian suhu yang akurat. Lebih lagi, produk-produk ini juga menawarkan fitur-fitur unik yang diciptakan untuk truk bermuatan ringan dan berat.

Indonesia mengalami lonjakan permintaan di industri makanan dan farmasi. Di sisi lain, perkembangan pesat e-commerce juga mendorong tingkat permintaan logistik cold chain. Maka, industri cold chain dirasa berpotensi dalam memenuhi tingkat permintaan tersebut.

"Carrier Transicold selalu memenuhi keunggulan dengan mengembangkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan kebisingan. Solusi cold chain yang canggih ini akan ikut menggerakkan perkembangan industri cold chain di Indonesia, serta menjadi solusi yang lebih baik bagi manusia dan bumi," ujar Cynthia Lu.

Tentang Carrier Transicold

Carrier Transicold meningkatkan kualitas kargo transportasi dan pengiriman barang dengan sistem pendingin. Maka, Carrier Transicold menyediakan peralatan dan layanan lengkap untuk transportasi barang dengan sistem pendingin dan visibilitas cold chain. Selama lebih dari 50 tahun, Carrier Transicold telah menjadi pemimpin industri yang menyediakan sistem refrigerasi kontainer yang menjawab tantangan dalam inovasi canggih, hemat energi, dan ramah lingkungan bagi klien di seluruh dunia. Carrier Transicold juga menyediakan generator, truk dengan sistem direct-drive dan bertenaga diesel, serta sistem refrigerasi untuk trailer. Carrier Transicold merupakan bagian dari Carrier Global Corporation, perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan HVAC inovatif, sistem refrigerasi, fire protection, safety, dan teknologi otomasi gedung. Informasi lebih lanjut: https://www.carrier.com/truck-trailer/en/asia-pacific/.

SOURCE Carrier Transicold