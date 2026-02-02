Castrol Menyatukan Komunitas "Superbike" Asia-Pasifik melalui Peluncuran Castrol Superbike Fest APAC 2026

Lebih dari sekadar sebuah festival, Castrol Superbike Fest APAC 2026 merupakan bagian dari strategi jangka panjang Castrol untuk mengubah makna "top premium" untuk kategori sepeda motor di kawasan Asia-Pasifik. Inisiatif ini memadukan performa, komunitas, gaya hidup, dan keunggulan teknik dalam satu ekosistem pengalaman yang menyeluruh.

Ajang berdurasi tiga hari ini akan berlangsung di Nha Trang, Vietnam, pada 29–31 Mei 2026, dan menargetkan kehadiran lebih dari 2.000 pengendara yang tergabung dalam lebih dari 100 klub motor resmi, serta tim performa, pembalap, dan komunitas pengendara dari delapan pasar Asia-Pasifik, termasuk Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Laos, Kamboja, dan Filipina.

Digelar oleh Castrol Asia Pacific Marketing (AsPAC), ajang ini menjadi program aktivasi utama dari Castrol Superbike ASPAC Alliance—sebuah platform regional yang menghubungkan komunitas pengendara premium, mitra layanan ahli, dan portofolio produk berperforma tinggi Castrol. Dirancang sebagai gerakan jangka panjang yang dapat dikembangkan, aliansi ini mengubah antusiasme pengendara menjadi kepercayaan terhadap merek, loyalitas, dan dampak bisnis.

"Castrol Superbike Fest APAC 2026 bukanlah ajang yang digelar hanya satu kali, melainkan sebuah platform strategis jangka panjang yang mempertemukan performa dan manusia melalui kegemaran terhadap superbike," ujar Victor Cheong, Marketing Director, Castrol Asia Pacific.

"Budaya superbike merepresentasikan puncak aspirasi, rekayasa, dan passion. Dengan menyatukan komunitas ini secara lintasnegara, kami memperkuat posisi Castrol sebagai merek premium sekaligus membangun ikatan emosional yang lebih erat dengan pengendara dan bengkel spesialis di seluruh kawasan," tambahnya.

Menjelang festival utama, Castrol Superbike Fest APAC 2026 akan diawali tur berkendara lintasnegara. Dalam kegiatan ini, pengendara asal Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Laos akan melakukan perjalanan menuju Vietnam melalui rute regional. Tur ini melambangkan semangat persatuan dan konektivitas di kawasan ASEAN.

Festival utama akan berlangsung di berbagai lokasi ikonik di Nha Trang, menghubungkan pusat kota dan lanskap pesisir dalam satu rangkaian acara terpadu. Selama tiga hari dua malam, pengendara dan pengunjung akan menikmati berbagai aktivitas, antara lain:

Uji Performa & Berkendara

Demo performa superbike dan kompetisi handling

dan kompetisi Tantangan petualangan dan off-road yang melibatkan kategori sepeda motor lain

Pameran & Industri

Pameran superbike langka, kustom, dan ikonik dari merek-merek terkemuka di dunia

Pameran produk dan teknologi interaktif

Budaya & Gaya Hidup

Parade pembukaan dan penutupan

Sesi community networking dan diskusi

dan diskusi Zona gaya hidup dan hiburan yang menampilkan modern biker culture , termasuk Welcome Gala dan Outdoor Closing Gala

, termasuk dan Post-festival touring journey sejauh lebih dari 200 km melintasi Nha Trang, Ninh Thuan, Binh Thuan, dan Da Lat untuk menikmati lanskap ikonik dan budaya lokal

Castrol HOMELAND Experience menjadi unsur utama di balik festival ini. Dalam sesi ini, pengendara dan pemilik bengkel secara langsung mengikuti uji coba produk, penggantian oli, inspeksi teknis, serta klinik berkendara. Melalui pengalaman nyata di kondisi sesungguhnya, Castrol membuktikan kualitas, keandalan, dan daya tahan portofolio produk.

Castrol Superbike Fest APAC mencerminkan keyakinan Castrol bahwa budaya superbike merupakan ekspresi tertinggi dari performa, presisi, dan keunggulan teknik. Dengan demikian, Castrol memperkuat posisi sebagai mitra tepercaya bagi pengendara yang menuntut performa lebih dari mesin—dan dari diri mereka sendiri.

Platform ini didukung oleh portofolio produk premium Castrol, termasuk Castrol POWER1 Ultimate yang memberikan performa maksimal dalam kondisi berkendara ekstrem.

"Dalam kondisi berkendara yang paling ekstrem—kecepatan tinggi, medan berat, dan tuntutan teknis yang konstan—pelumas Castrol selalu mampu mendinginkan, melindungi, dan memberikan performa terbaik," ujar Victor. "Di sinilah makna premium terbukti, bukan lewat kata-kata, melainkan melalui aksi nyata."

Lebih dari sekadar performa, Castrol Superbike Fest APAC juga merangkum dimensi gaya hidup dari dunia sepeda motor modern—pengendara berperan sebagai kreator, penjelajah, dan penghubung budaya. Mulai dari touring jarak jauh, modifikasi motor, hingga konten sosial dan pertemuan komunitas, festival ini mencerminkan evolusi budaya superbike menjadi sebuah gerakan yang menyatukan performa, gaya, dan identitas.

Tentang Castrol

Castrol, salah satu merek pelumas terkemuka di dunia, memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan mendukung pionir. Dengan semangat terhadap performa yang berpadu dengan filosofi kemitraan, Castrol mengembangkan produk pelumas dan oli gemuk (grease) yang menjadi bagian dari berbagai pencapaian teknologi di darat, udara, laut, hingga luar angkasa selama lebih dari 125 tahun.

Castrol merupakan bagian dari grup bp dan melayani pelanggan di sektor otomotif, maritim, industri, dan energi. Produk Castrol telah diakui secara global berkat inovasi, performa tinggi, kualitas premium, dan teknologi mutakhir.

