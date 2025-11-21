Cathay United Bank Kantor Cabang Singapura Jadi Bank Taiwan Pertama di Singapura yang Menawarkan Layanan Obligasi Korporasi

"Sering dengan peralihan model bisnis global, sarana pengelolaan likuiditas dan layanan keuangan digital semakin dibutuhkan" ujar Winfield Wong, Chief Executive, Cathay United Bank Kantor Cabang Singapura. "Nasabah korporasi tidak hanya ingin membuka rekening di luar negeri, namun juga mendirikan induk usaha investasi atau pusat pembayaran untuk meningkatkan efisiensi modal. Tren tersebut kian menegaskan peran Singapura sebagai basis strategis untuk manajemen risiko dan alokasi aset. Layanan obligasi korporasi kami membantu nasabah untuk melindungi nilai aset, menyusun perencanaan likuiditas, dan mengoptimalisasi aktivitas operasional. Kami akan terus memperluas portofolio produk guna membantu pelaku bisnis mengelola arus kas secara lebih fleksibel dan meningkatkan profitabilitas."

Cathay Financial Holdings, berpengalaman lebih dari 60 tahun di Taiwan, telah membangun jangkauan luas di Asia melalui 969 lokasi dan dana kelolaan senilai lebih dari US$400 miliar. Sejak mendirikan Kantor Cabang Singapura pada 2009, Cathay United Bank—anak usaha Cathay Financial Holdings—telah menawarkan layanan keuangan profesional dan komprehensif sebagai bagian dari solusi perbankan yang dirancang khusus untuk kebutuhan nasabah korporasi asal Taiwan dan lokal, serta memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan perbankan privat. Agar nasabah dapat mengikuti perkembangan pasar, CUB juga menggelar "Singapore Business Forum" di Taipei pada awal tahun ini. CUB baru saja menggelar tiga seminar korporasi di Taiwan yang menghadirkan para ahli strategi pasar, tren industri, dan strategi perpajakan.

Selain itu, CUB Kantor Cabang Singapura baru-baru ini meraih penghargaan "G3 Bonds - Top Investment Houses" dari The Asset atas kinerja dan profesionalisme unggulan. Ke depan, CUB selalu berkomitmen mendukung ekspansi bisnis Taiwan di luar negeri dan membantu nasabah mengubah tantangan pasar menjadi peluang saat berekspansi global.

[1] Departemen Kajian Investasi Taiwan, Kementerian Perekonomian Taiwan - "Approved Investment Amounts in the 18 New Southbound Countries in 2024" https://service.moea.gov.tw/EE521/visualize/VisDashboard.aspx?d=54&w=1

SOURCE Cathay United Bank