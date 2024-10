Cathay United Bank Raih Empat Penghargaan dari "The Asset" atas Kinerja yang Luar Biasa

TAIPEI, 9 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank kembali meraih pengakuan global berkat layanan pengelolaan investasi terbaik. Di ajang "Triple A Private Capital Awards 2024", digelar oleh The Asset, majalah finansial kenamaan dunia, yang berlangsung di Hong Kong pada 23 September, Cathay United Bank sukses memperoleh sejumlah penghargaan, yakni "Best Wealth Manager", "Best Bank for Investment Solutions, Equity", "Best Private Bank - HNWIS", serta "Best Private Bank".