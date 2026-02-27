CIMB Niaga dan Virtusa Selesaikan Modernisasi Pertama di Jenisnya di Pega Cloud Untuk Tingkatkan Pengalaman Perbankan Nasabah di Indonesia

Pencapaian penting ini mempercepat penggunaan komputasi awan dan menetapkan standar baru untuk modernisasi perbankan digital di seluruh Indonesia

SOUTHBOROUGH, Mass., 28 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation adalah perusahaan layanan rekayasa produk dan platform global. Hari ini Virtusa mengumumkan kesuksean Go-Live program modernisasi komputasi awan untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), yakni bank swasta terbesar kedua di Indonesia. Inisiatif pertama di jenisnya ini memberikan layanan lebih cepat dan lebih andal kepada nasabah dengan memodernisasi alur kerja perbankan yang penting dalam mendukung layanan nasabah, operasional, dan pengambilan keputusan. Program ini meningkatkan kemampuan bank untuk berkembang dan berinovasi sehingga menghadirkan pengalaman yang lebih konsisten bagi nasabah seiring pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Program ini berfokus pada transformasi proses bisnis inti yang menopang operasional perbankan sehari-hari agar semakin gesit, menyediakan layanan yang lebih andal, dan tanggapan lebih cepat terhadap permintaan nasabah dan permintaan pasar yang terus berubah. Dengan memindahkan alur kerja yang sangat penting ini ke lingkungan komputasi awan yang dihosting oleh Pega Cloud , CIMB Niaga telah menciptakan model operasional yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan standar yang tingggi dalam hal keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Perpindahan CIMB Niaga ke Pega Cloud mengubah implementasi layanan pelanggan Pega di server internal menjadi platform yang dapat ditingkatkan dan selalu modern sehingga mempercepat waktu pemasaran dan mendukung kasus penggunaan perbankan di masa mendatang.

"Pencapaian ini mencerminkan pendekatan CIMB Niaga yang berwawasan ke depan dalam memperkuat kemampuan perbankan digital bagi masa depan. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan CIMB Niaga dalam perpindahan ke Pega Cloud yang pertama di Indonesia. Kerja sama kami berfokus pada ketepatan, transparansi, dan pelaksanaan tanpa kendala untuk memastikan kelancaran Go Live yang mendukung visi digital jangka panjang CIMB Niaga," kata Hemant Tantia, Kepala Asia Business di Virtusa.

CIMB Niaga menyoroti pentingnya strategi perubahan tersebut. "Menyelesaikan perpindahan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan landasan teknologi kami dan memastikan bahwa kami selalu memberikan layanan yang andal, efisien, dan inovatif kepada pelanggan. Dengan beralih ke Pega Cloud, kami dapat beroperasi dengan lebih gesit dan mempersiapkan inisiatif digital di masa mendatang guna memperkuat pengalaman pelanggan dan efektivitas operasional kami. Hal ini sejalan dengan tujuan Memajukan Pelanggan & Masyarakat yang kami canangkan, di mana kami terus berupaya menyediakan solusi yang menghasilkan dampak berarti bagi nasabah maupun masyarakat yang kami layani," kata Lusiana Saleh, Head of Digital Banking and Contact Center di CIMB Niaga.

"Keputusan untuk memindahkan implementasi internal CIMB Niaga akan membawa banyak sekali manfaat," kata Frank Guerrera, Chief Cloud Officer di Pega. "Hasilnya, pengoperasian mereka akan selalu mencapai kinerja terbaik dan memastikan mereka memperoleh manfaat dari seluruh kekuatan, skalabilitas, dan keandalan Pega. Saya harap dapat bekerja sama dengan tim CIMB Niaga dan mencapai berbagai hasil yang kuat dalam beberapa bulan dan tahun mendatang."

Selain transisi teknis yang akan segera dilakukan, Go Live adalah pencapaian penting bisnis yang lebih luas bagi industri jasa keuangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana bank dapat memodernisasi kemampuan operasional yang penting dengan aman dan dalam skala besar tanpa mengganggu nasabah atau aktivitas bisnis yang sedang berlangsung. Perpindahan ini telah diselesaikan sesuai jadwal tanpa banyak gangguan, didukung oleh kerja sama yang erat antara CIMB Niaga, Virtusa, dan Pega, serta koordinasi yang cermat untuk memastikan kesinambungan selama masa transisi.

Dengan dasar ini, sekarang CIMB Niaga lebih siap meningkatkan manajemen hubungan nasabah, menyederhanakan pengoperasian pusat kontak, dan mengembangkan proses pembiayaan dan layanan agar semua tim dapat berinovasi dengan lebih cepat sekaligus memberikan pengalaman perbankan yang lebih personal dan dapat diandalkan. Keberhasilan Go Live menjadi preseden yang jelas bagi bank lain di Indonesia yang menjajaki modernisasi di komputasi awan sebagai jalur menuju daya saing dan ketahanan jangka panjang.

Ketahui lebih lanjut tentang kemampuan Virtusa dalam hal modernisasi perbankan dan layanan platform Pega .

Tentang Virtusa

Virtusa adalah perusahaan layanan rekayasa platform dan produk global yang meningkatkan pengalaman melalui teknologi. Kami membantu berbagai perusahaan bertumbuh lebih cepat, lebih menguntungkan, dan lebih berkelanjutan dengan mentransformasi perusahaan melalui solusi menurut bidang. Kami menggabungkan strategi, desain, dan teknik, didukung oleh keahlian tak tertandingi di bidang industri, bisnis, dan teknologi untuk menghasilkan dampak bisnis yang nyata bagi klien.

Virtusa memiliki kantor pusat di Massachusetts dan pusat-pusat layanan global. Virtusa menyediakan berbagai layanan, solusi, dan aset, termasuk strategi dan desain, konsultasi dan layanan AI, rekayasa digital, data dan analitik, jaminan digital, komputasi awan dan keamanan, dan layanan terkelola di berbagai industri seperti layanan keuangan, perawatan kesehatan, komunikasi, media, hiburan, pariwisata, manufaktur, dan teknologi.

Tentang CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) adalah bank swasta terbesar kedua di Indonesia yang didirikan dengan nama Bank Niaga pada tahun 1955. Mengusung tujuan Memajukan Nasabah dan Masyarakat, CIMB Niaga berkomitmen untuk membantu nasabah dan masyarakat Indonesia mencapai impian dan cita-cita mereka sesuai semangat bank ini, yakni #BekerjaDariHati. Selama 70 tahun, CIMB Niaga menawarkan rangkaian produk dan layanan perbankan konvensional maupun Syariah yang lengkap, termasuk Perbankan Konsumen, Emerging Business Banking (EBB)/Usaha Kecil Menengah (UKM), Perbankan Komersial, dan Perbankan Korporasi yang didukung oleh kemampuan Tresuri dan Pasar Modal serta perbankan digital terdepan melalui OCTO (Aplikasi dan Situs Web), OCTO Pay (uang elektronik), BizChannel@CIMB, dan kantor cabang modern, termasuk Digital Lounge dan Digital Branch.

Per 30 September 2025, CIMB Niaga memiliki 11.698 karyawan (konsolidasi), 393 cabang & jaringan (termasuk 32 digital lounge), 2.883 ATM, 674.844 terminal EDC, QR, dan e-Commerce di berbagai kota di Indonesia. Sebagai bank yang berkomitmen pada bumi yang lestari bagi generasi masa depan, CIMB Niaga selalu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan usahanya melalui sinergi aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan tata kelola ke dalam proses perbankan, dengan pesan keberlanjutan #SekarangUntukMasaDepan.

Tentang Pegasystems

Pega menyediakan platform terdepan dan berbasis AI untuk mentransformasi perusahaan. Berbagai perusahaan paling berpengaruh di dunia mempercayai teknologi kami untuk menata ulang cara kerja dengan mengotomatiskan alur kerja, mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dan memodernisasi sistem lama. Sejak tahun 1983, arsitektur kami yang dapat ditingkatkan dan fleksibel telah mendorong inovasi berkelanjutan, membantu klien mempercepat proses menuju perusahaan otonom. Ready to Build for Change®? Kunjungi www.pega.com.

