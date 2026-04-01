CMES Indonesia International Machine Tool Exhibition 2026 Debut pada 2-4 Juli di Jakarta

Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus berkembang pesat melalui program "Making Indonesia 4.0". Industri pengolahan logam kini beralih dari teknik casting biasa menuju manufaktur komponen dengan presisi tinggi. Peralihan ini didorong permintaan dari sektor otomotif, elektronika, infrastruktur, dan energi baru. Namun, perkembangan industri mesin perkakas dalam negeri masih berada dalam tahap awal. Sekitar 75% peralatan premium masih berasal dari impor sehingga membuka peluang strategis bagi pihak pemasok internasional.

Dalam konteks ini, pameran yang mencakup area seluas lebih dari 15.000 meter persegi ini akan menghadirkan berbagai merek mesin global terkemuka, menampilkan mesin perkakas pemotongan logam, mesin pembentuk logam, aksesori mesin perkakas, alat gerinda, serta solusi otomatisasi industri dan robotika. Dengan melayani industri hilir seperti manufaktur suku cadang otomotif dan sepeda motor, elektronik 3C, peralatan rumah tangga dan perkantoran, serta mesin umum, pameran ini menjawab kebutuhan peralatan industri dan solusi manufaktur cerdas yang terus meningkat di Asia Tenggara.

Penyelenggara Pameran Swasta Terbesar di Tiongkok

Sebagai penyelenggara pameran swasta terbesar di Tiongkok berdasarkan luas area, CMES berpengalaman lebih dari 24 tahun dengan luas penyelenggaraan area pameran yang mencapai lebih dari 600.000 meter persegi dan kunjungan lebih dari 600.000 pihak pembeli setiap tahun. Sebagai contoh, edisi Vietnam 2025 mencatat lebih dari 600 juta eksposur daring, 11.602 pengunjung, dan lebih dari 30.000 interaksi bisnis.

Model Pameran & Media O2O

Dengan investasi pemasaran yang melebihi US$7 juta setiap tahun, CMES Indonesia akan memanfaatkan strategi integrasi media O2O yang kuat:

Media Digital : Kolaborasi dengan media global dan Indonesia terkemuka seperti Google, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Media Indonesia, dan lainnya, yang dipadukan dengan pemasaran konten, live streaming , dan video untuk meningkatkan visibilitas merek secara signifikan.

: Kolaborasi dengan media global dan Indonesia terkemuka seperti Google, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Media Indonesia, dan lainnya, yang dipadukan dengan pemasaran konten, , dan video untuk meningkatkan visibilitas merek secara signifikan. Visibilitas Luring : Meluncurkan papan reklame di jalan tol dan spanduk di pusat transportasi utama Jakarta, serta kawasan industri menjelang pameran berlangsung untuk menarik perhatian pasar secara luas.

: Meluncurkan papan reklame di jalan tol dan spanduk di pusat transportasi utama Jakarta, serta kawasan industri menjelang pameran berlangsung untuk menarik perhatian pasar secara luas. Pencocokan Data Cerdas: Memanfaatkan analisis data cerdas untuk mendukung penjajakan kerja sama bisnis (matchmaking) yang tepat antara peserta pameran, pembeli berkualitas, dan pengambil keputusan.

Selain itu, CMES Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah Indonesia dan asosiasi industri terkemuka untuk menyelenggarakan forum industri tingkat tinggi, serta International Buyer Matchmaking Meeting yang menciptakan platform unggulan guna mendorong pertumbuhan bisnis Anda.

