Coda Perluas Upaya Pencegahan Penipuan melalui Kampanye Terbaru Guard Your Game

Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari kampanye "Guard Your Game" yang pertama kali diluncurkan pada Februari 2026 dengan menghadirkan berbagai materi edukasi konsumen, termasuk Buku Panduan "Jaga Akunmu" versi Bahasa Indonesia serta fitur Pengecekan Domain untuk Keamanan Daring dari Coda, yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF). Kampanye ini kini telah memperluas jangkauannya melalui konten video media sosial, dengan menghadirkan panduan dari Codee kepada audiens di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Video ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Codee kembali lawan penipuan

Pertama kali diperkenalkan pada peluncuran Guard Your Game, Codee dirancang untuk menjadi representasi kampanye pencegahan penipuan Coda yang bertujuan untuk memberikan sentuhan yang menyenangkan dan mudah dikenali dalam rangka meningkatkan kesadaran akan penipuan di kalangan pemain gim. Video terbaru ini melanjutkan momentum dari buku panduan dan materi daring yang sebelumnya dipublikasikan , dengan membimbing para pemain gim dalam mengenali tanda-tanda bahaya penipuan umum, seperti notifikasi hadiah secara tiba-tiba, tautan mencurigakan, dan situs yang meniru platform tepercaya seperti Codashop, marketplace konten digital Coda.

Video ini juga kembali menekankan penggunaan fitur Pengecekan Domain untuk Keamanan Daring Coda di coda.co/online-safety, yang memungkinkan pemain gim memverifikasi keaslian suatu situs web sebelum melakukan interaksi, dan juga merupakan sebuah alat penting yang diperkenalkan pada Fase 1 kampanye.

Ancaman yang terus berlanjut di seluruh Asia Tenggara

Di kawasan Asia Tenggara, penipuan digital semakin marak terjadi, dan sayangnya, pemain gim Indonesia termasuk yang paling banyak menjadi sasaran. Laporan State of Scams in Southeast Asia 2025 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA) menunjukkan bahwa hampir dua pertiga orang dewasa Indonesia pernah menghadapi upaya penipuan dalam setahun terakhir, di mana satu dari tiga di antaranya menjadi korban. Total kerugian di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai Rp. 49 triliun (sekitar US$3,3 miliar) dalam 12 bulan terakhir. Modus penipuan seperti peniruan identitas, klaim hadiah palsu, dan tautan phishing yang menargetkan platform pembelian digital termasuk di antara taktik yang paling sering dilaporkan, dan pola ini juga terlihat konsisten di wilayah di mana kampanye Guard Your Game aktif.

"Di Coda, komitmen kami terhadap transaksi yang aman dan terpercaya berjalan seiring dengan upaya kami menghadirkan pengalaman terbaik bagi para pemain gim," kata Liz Adam, VP Corporate Affairs di Coda. "Guard Your Game" merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut. Seiring dengan terus berkembangnya modus penipu, pendekatan kami dalam mengedukasi dan melindungi konsumen juga harus terus beradaptasi. Video ini merupakan langkah yang dirancang secara strategis untuk menjangkau para pemain gim di platform yang mereka gunakan, sekaligus menumbuhkan kewaspadaan berkelanjutan terhadap berbagai ancaman penipuan. Kami ingin setiap pemain dapat bertransaksi dengan percaya diri, serta memahami dengan jelas langkah yang perlu diambil ketika menemukan hal yang mencurigakan."

"Keberlanjutan kampanye Guard Your Game ini adalah contoh kuat bagaimana industri dan pemerintah dapat bekerja sama untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna. Seiring dengan terus berkembangnya ekonomi kreatif Indonesia, terdapat urgensi yang semakin meningkat untuk melindungi konsumen, termasuk komunitas gim. Kami mengapresiasi pendekatan kreatif Coda dalam menghadirkan kembali Codee sebagai maskot utama untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan dalam gim daring. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran konsumen seperti ini sangat penting dalam membangun kepercayaan yang dibutuhkan agar sektor ekonomi kreatif dapat terus berkembang. Dengan mengadaptasi inisiatif regional ini ke dalam konteks lokal, kampanye ini memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai keamanan digital dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas hingga ke tingkat komunitas, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi para pemain gim dan seluruh pengguna baik di Indonesia maupun di seluruh Asia Tenggara." — Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF)

Video Guard Your Game kini tersedia di kanal media sosial resmi Codashop di keempat wilayah utama:

Untuk mengakses materi pencegahan penipuan daring lebih lanjut dan fitur Pengecekan Domain untuk Keamanan Daring Coda, silakan kunjungi: https://www.coda.co/online-safety/

Tentang Coda

Coda adalah pemimpin global dalam monetisasi dan distribusi konten digital. Kami dipercaya oleh lebih dari 300 penerbit — termasuk Activision, Electronic Arts, dan Riot Games — untuk mengembangkan audiens dan pendapatan mereka di seluruh dunia. Solusi out-of-app kami mencakup Custom Commerce, web store yang sepenuhnya dapat dikustomisasi; Codapay, yang memungkinkan pembayaran langsung yang mudah melalui integrasi API tunggal di situs web penerbit; Codashop, marketplace pilihan jutaan gamer untuk membeli konten dalam game; dan Distribution, yang memperluas jangkauan konten melalui jaringan mitra perdagangan tepercaya. Didirikan pada tahun 2011, Coda berkantor pusat di Singapura dengan tim lebih dari 550 Codan di seluruh dunia. Coda baru-baru ini mengakuisisi Recharge, platform pembayaran prabayar terkemuka di Eropa. Coda didukung oleh Apis Partners, Insight Partners, dan Smash Capital, dan telah dinobatkan sebagai APAC High Growth Company (2023) oleh Financial Times, salah satu NextGenTech 30 dari Granite Asia (2024), pemimpin pembayaran dalam daftar Fintech Innovation Asia dari Fortune (2024), dan terdaftar dalam The Straits Times Fastest Growing Fintechs (2024). Untuk informasi lebih lanjut tentang Coda, kunjungi coda.co.

