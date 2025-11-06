COMAU MEMPERERAT KOLABORASI DENGAN BEIJING FOTON DAIMLER, TINGKATKAN PROSES PRODUKSI TRUK DENGAN METODE MUTAKHIR DI TIONGKOK

Mengutamakan peningkatan produktivitas melalui kegiatan operasional yang fleksibel dan adaptif, solusi Comau mencakup seluruh proses pengelasan body-in-white — mulai dari lantai bodi, sisi bodi, atap, hingga pintu kendaraan. Sistem otomatis ini mudah menangani konfigurasi yang kompleks. Platform A6 mendukung 18 tipe dasar bodi, serta mencakup seluruh lini produk Foton Auman. Lebih lagi, platform A6 menjadi basis untuk 66 varian, serta dapat mengakomodasi pertumbuhan bisnis pada masa depan.

Berkat teknologi otomatisasi canggih Comau, BFDA menyederhanakan proses produksi, mencapai efisiensi peralatan lebih dari 90%, serta menjaga kualitas seluruh model. Sistem kontrol terpusat yang terintegrasi dengan perangkat lunak pabrik utama turut memantau proses produksi secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan berbasiskan data secara cepat. Dengan fitur-fitur intelligent quality assurance dan rapid model changeover, sistem ini meningkatkan visibilitas dan menjamin hasil produksi yang tinggi pada uji pertama (first-pass yield).

Dengan target produksi 120.000 unit truk per tahun, solusi Comau mendukung visi strategis BFDA untuk memimpin pasar Tiongkok lewat truk premium yang hemat energi dan diproduksi secara lokal. Inisiatif tersebut juga memperkuat posisi Comau sebagai pemimpin teknologi otomatisasi pengelasan kendaraan industri, truk besar, dan kendaraan niaga dalam berbagai ukuran.

"Seiring dengan perkembangan industri kendaraan niaga di Tiongkok, kombinasi antara fleksibilitas dan produksi berskala besar menjadi faktor kunci," ujar Jeff Yuan, APAC Leader, Comau. "Proyek ini membuktikan kemampuan Comau dalam menghadirkan solusi otomatisasi yang berdampak nyata agar klien dapat meningkatkan skala produksi secara efisien sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan pasar."

Implementasi solusi ini semakin memperkuat posisi Comau di Asia dan menegaskan komitmen untuk mewujudkan proses manufaktur yang cerdas, fleksibel, dan berkelanjutan di pasar global.

