COMAU MEMPERSEMBAHKAN TEKNOLOGI CANGGIH UNTUK NEV DI AJANG SOUTHEAST ASIA - CHINA NEV INDUSTRY CONFERENCE 2024

SHANGHAI, 15 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ajang 2nd Southeast Asia-China New Energy Vehicle Industry Conference berlangsung pada 26-27 September di Bangkok, mempertemukan berbagai perwakilan pemerintah, pakar industri, dan pemimpin bisnis asal Tiongkok, ASEAN, dan wilayah lain. Sejumlah topik pembahasan, antara lain kendaraan listrik (EV), teknologi baterai, manufaktur pintar, serta infrastruktur pengisian daya baterai. Wallace Bie, Head, Marketing, Asia Pasifik, Comau, menyampaikan presentasi berjudul "Comau End-to-End Smart Manufacturing Solutions for New Energy Vehicles", serta membahas kontribusi inovatif dan strategi global Comau di industri tersebut.