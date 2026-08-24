Coway Raih Penghargaan IDEA Design Awards 2026, Lengkapi "Grand Slam" Desain Internasional

Pada tahun ini, dua produk Coway dari kategori solusi perawatan udara, Square Fit Air Purifier Series dan Inverter Dehumidifier 23L, sukses meraih penghargaan IDEA. Kedua produk ini sebelumnya juga telah memenangkan penghargaan dalam 2026 iF Design Award dan Red Dot Design Awards. Dengan demikian, kedua produk Coway ini berhasil menyapu bersih tiga penghargaan desain yang paling bergengsi di dunia dalam satu tahun sehingga mencatat "Grand Slam" desain internasional.

Square Fit Air Purifier Series (model 38㎡ dan 82㎡):

Lebih Hemat Ruang: Meski berukuran 24% dan 19% lebih kecil dibandingkan model sebelumnya di masing-masing kelas, Square Fit Air Purifier Series tetap mampu memberikan performa unggulan dengan cakupan area yang lebih luas.

Meski berukuran 24% dan 19% lebih kecil dibandingkan model sebelumnya di masing-masing kelas, Square Fit Air Purifier Series tetap mampu memberikan performa unggulan dengan cakupan area yang lebih luas. Desain Rapi dan Mudah Digunakan : Desain rampingnya menyembunyikan komponen internal sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menyatu. Berkat panel kontrol yang intuitif, produk ini juga sangat praktis. Kombinasi tersebut mendapat apresiasi tinggi dari juri IDEA.

: Desain rampingnya menyembunyikan komponen internal sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menyatu. Berkat panel kontrol yang intuitif, produk ini juga sangat praktis. Kombinasi tersebut mendapat apresiasi tinggi dari juri IDEA. Gampang Dibersihkan: Untuk mengurangi penumpukan debu, Square Fit Series menggunakan saluran udara bagian atas antistatis yang dapat dilepas dan dicuci. Fitur ini membuat proses pembersihan dan perawatan menjadi semakin mudah.

Inverter Dehumidifier 23L:

Performa Lebih Cepat: Dengan kapasitas hingga 23 liter per hari, Inverter Dehumidifier 23L mampu mencapai tingkat kelembapan optimal dalam 30 menit, atau tiga kali lebih cepat dibandingkan model sebelumnya.

Dengan kapasitas hingga 23 liter per hari, Inverter Dehumidifier 23L mampu mencapai tingkat kelembapan optimal dalam 30 menit, atau tiga kali lebih cepat dibandingkan model sebelumnya. Desain Minimalis : Produk ini mengusung desain dua warna yang elegan sehingga mudah menyatu dengan berbagai gaya interior dan turut meningkatkan tampilan ruangan.

: Produk ini mengusung desain dua warna yang elegan sehingga mudah menyatu dengan berbagai gaya interior dan turut meningkatkan tampilan ruangan. Mudah Dipindahkan: Inverter Dehumidifier 23L memiliki tangki air yang dapat dilepas dari samping dan dioperasikan dengan satu tangan. Roda yang dapat berputar 360 derajat serta pegangan tersembunyi membuat produk lebih mudah dipindahkan.

"Keberhasilan meraih tiga penghargaan desain yang paling bergengsi di dunia pada tahun ini mencerminkan komitmen Coway untuk memahami gaya hidup konsumen dan menghadirkan produk yang tidak hanya menarik secara visual, namun juga praktis," kata Jinsang Hwang, Head of Coway Design Lab. "Ke depan, kami akan terus mendengarkan kebutuhan konsumen untuk menghadirkan inovasi yang berpusat pada pengguna dan menyatu secara alami dengan kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Tentang Coway Co., Ltd.

Didirikan di Korea Selatan pada 1989, Coway (KRX: 021240), "Best Life Solution Company", merupakan perusahaan global yang mengembangkan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, mulai dari perangkat rumah tangga berbasis teknologi lingkungan hingga solusi kesehatan dan kebugaran premium. Coway dikenal melalui produk pemurni air, pemurni udara, dan bidet. Perusahaan juga terus mengembangkan BEREX, merek premium perlengkapan tidur dan kesehatan, melalui produk seperti kasur pintar dan kursi pijat canggih untuk memperluas bisnis gaya hidupnya di pasar global. Berbekal riset intensif dan teknologi yang telah meraih berbagai penghargaan, Coway terus memperkuat jangkauannya di sejumlah pasar utama, termasuk Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Eropa. Informasi selengkapnya: https://www.coway.com/ atau http://newsroom.coway.com.

SOURCE Coway Co., Ltd.