CUB Raih Empat Penghargaan Retail Banker International atas Keunggulan Teknologi Digital

Personalisasi selalu menjadi fokus dalam cara CUB menjaga hubungan pelanggan. Pada 2020, CUB menjadi pionir di industri keuangan Taiwan dengan mengembangkan berbagai platform cloud. CUB juga berhasil mengembangkan ekosistem finansial pintar dengan menyempurnakan tata kelola cloud dan memperbarui kerangka pemrosesan data. Kini, CUB mampu menangani penyimpanan, pemrosesan, dan komputasi hampir 10 miliar data kompleks. Berkat kapabilitas ini, CUB mengembangkan semakin banyak analisis investasi lintasproduk dan rekomendasi cross-selling. Lebih lagi, CUB memprioritaskan penggunaan cloud native dalam migrasi cloud yang meliputi pemisahan frontend dan backend, microservice, containerization, dan penerapan DevOps. Hasilnya, CUB dengan cepat menyelesaikan implementasi dan ekspansi kapasitas, serta membuat kemajuan dalam pengembangan infrastruktur cloud dan maintenance framework.

CUB telah mengubah sejumlah regulasi cloud internal, serta merampungkan audit dari Google Cloud dan Amazon Web Services sekaligus menyelesaikan proses terpadu dan simulasi migrasi cloud. Pada Agustus 2023, sebelum regulator perbankan mengubah regulasi cloud, enam sistem aplikasi CUB telah mendapatkan izin migrasi cloud.

Hingga kini, CUB telah membangun lebih dari 100 arsitektur keamanan dan infrastruktur Google Cloud, lebih dari 40 infrastruktur AWS dan menyelesaikan implementasi AWS Landing Zone. Untuk mempromosikan aplikasi cloud, CUB juga telah merampungkan 38 proyek sistem, termasuk asesmen, implementasi, pengetesan, dan telah meluncurkan proyek tersebut. Mulai dari tata kelola cloud hingga pelatihan SDM ahli, CUB berhasil membuat pencapaian besar. Setelah menjadi bank pertama di industri yang menuntaskan implementasi cloud untuk lebih dari 20 sistem, CUB layak memenangkan penghargaan dalam kategori Strategy & Planning serta Completed Deployment in Cloud Migration Advances.

Keamanan siber semakin berperan di tengah kemajuan teknologi, sebab keamanan transaksi digital harus terjaga mengingat aksi penipuan yang bertambah kompleks. Sebagai respons, CUB menjadi pionir metode pemindaian wajah langsung (direct facial recognition) pada sistem verifikasi identitas. Berbeda dari verifikasi identitas yang mengandalkan ponsel, teknologi ini memverifikasi identitas dengan menganalisis ratusan karakteristik wajah. Metode tersebut kini diterapkan dalam non-designated transfer, penarikan uang tunai tanpa kartu, aplikasi akun mata uang asing digital, serta sembilan layanan lain. Bahkan, metode tersebut telah dipakai hingga 1,8 juta kali per bulan. Di sisi lain, banyak layanan over-the-counter ditangani layanan pelanggan lewat live video pada Aplikasi CUBE. Dengan demikian, nasabah tidak perlu lagi berkunjung secara langsung ke kantor cabang. Berkat kemudahannya, layanan pelanggan CUB lewat live video telah melayani hampir satu juta orang hingga saat ini. Layanan ini pun meraih penghargaan berskala internasional, Advances in the use of Biometrics in Security.

Sejalan dengan perkembangan pesat teknologi, CUB selalu berkomitmen meningkatkan keahlian karyawan dan menyediakan kesempatan pengembangan karier. Misalnya, sistem pengembangan karier CUB menyediakan konsultasi karier melalui analisis big data sehingga memenangkan penghargaan Best Training and Development Course.

