DAIICHI, Merek "Car Seat" No.1 di Korea, Luncurkan Produk "Portable Car Seat" dan "Portable Stroller" di Indonesia

Lewat koleksi produk perlengkapan bayi, DAIICHI memperkuat statusnya di pasar global, dan kini telah menjual car seat di lebih dari 100 gerai luring (offline store) di Korea. Selain itu, DAIICHI juga mengekspor produknya ke 12 negara, termasuk Jepang, Thailand, Indonesia, Singapura, dan Rumania.

DAIICHI turut mensponsori berbagai drama TV, film, dan program hiburan. DAIICHI juga mendukung serial drama <Spring Night> yang sangat digemari penonton Netflix, dibintangi Jung Hae-in. DAIICHI pun mempromosikan berbagai produknya lewat program hiburan seperti <Dad, Where Are We Going> dan <The Return of Superman>.

Salah seorang perwakilan DAIICHI berkata, "Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Maka, perjalanan menjadi rutinitas masyarakat Indonesia, dan banyak keluarga menempuh perjalanan bersama anak-anaknya. DAIICHI mengembangkan berbagai produk yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan keluarga ketika menempuh perjalanan. Kami berharap, produk-produk yang telah memenuhi standar kualitas Korea, akan digemari orang tua di Indonesia."

Portable stroller yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia

Produk portable stroller "The Space" menggunakan desain yang sangat ringan sehingga dapat dibawa ke kabin. Dengan demikian, "The Space" tak perlu digolongkan sebagai koper saat menempuh perjalanan dengan pesawat terbang. Orang tua pun mudah membawa stroller ini berkat fitur automatic folding sehingga stroller dapat terlipat hanya dengan menekan satu tombol.

Sebagai portable stroller, "The Space" juga mudah diangkut, dilipat, bahkan dipadukan dengan baset car seat. "The Space" segera menjadi produk yang sangat populer di Indonesia sebab masyarakat gemar berjalan-jalan.

Produk portable car seat DAIICHI "'Easy Carry 2" dan portable stroller "The Space" tersedia di stan pameran DAIICHI Premium di aula pameran IMBEX (Jakarta Convention Center) pada 29 November hingga 1 Desember 2024, serta mal Plaza Senayan.

