Didirikan oleh para Veteran Platform dari Apple, Unity, dan Roblox, Nura Studios Muncul ke Publik Untuk Membangun Masa Depan Penceritaan Berbasis Episode

Dengan platform yang dirancang untuk mengubah aset lama buatan manusia menjadi film seri dan film animasi, Nura memberikan cara baru kepada studio game dan animasi untuk memperluas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)mereka, menjangkau audiens baru, dan memenuhi permintaan konten yang terus meningkat.

SAN FRANCISCO, 1 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Nura Studios mengumumkan bahwa Showcraft™, platform animasi miliknya, akan memasuki Early Access pada tanggal 19 Mei. Nura memungkinkan studio game dan studio animasi mengubah karakter, lingkungan, dan aset produksi yang ada menjadi seri episode dan film dengan menggunakan model AI yang dirancang untuk bekerja berdasarkan konten karya seniman. Tidak seperti alat yang menghasilkan konten berdasarkan perintah saja, platform Nura diciptakan berdasarkan HAKI buatan manusia. Hasilnya adalah cerita episode animasi yang membawa kedalaman emosional dan visi artistik dari materi sumbernya dan tidak terlihat atau terasa seperti buatan mesin.

"Studio dan penerbit game terus-menerus menemukan berbagai cara baru untuk melibatkan pemain dan mengembangkan dunia mereka, sedangkan studio animasi berupaya menghadirkan lebih banyak cerita dengan irama lebih tinggi," kata Sylvio Drouin, CEO dan salah satu pendiri Nura Studios. "Banyak sekali nilai kreatif yang sudah ada di berbagai dunia dan HAKI. Dengan Showcraft, tim-tim dapat memperluas karakter, lingkungan, dan aset produksi mereka menjadi penceritaan berbasis episode untuk memulai format baru bagi keterlibatan tanpa harus memulai dari awal. Berbeda dengan manusia, mesin tidak memiliki profesional berbakat. Showcraft diciptakan untuk memperkuat profesional berbakat."

Showcraft adalah platform terintegrasi milik Nura untuk produksi serial animasi yang menghubungkan pengembangan cerita, pra produksi, pembuatan visual dan suara, dan penyuntingan akhir dalam satu lingkungan. Didukung oleh model AI yang disempurnakan, Showcraft menghilangkan hambatan produksi dan mengurangi rintangan untuk masuk sehingga studio dan pencerita independen dapat menghasilkan konten bermutu tinggi dengan kendali dan konsistensi. Dirancang untuk mengatasi kompleksitas AI di balik layar, Showcraft menawarkan alur kerja yang intuitif dan terkontrol yang menjaga integritas visual dan narasi sehingga menghindari hasil yang terlalu biasa yang sering dikaitkan dengan alat generatif.

Nura Atelier, studio kreatif internal milik Nura Studios, memanfaatkan Showcraft untuk menghidupkan penceritaan berbasis episode bagi sekelompok mitra tertentu. Tim perusahaan menyatukan profesional berbakat peraih Emmy Awards dan Academy Award di bidang penulisan, penyutradaraan, animasi, dan pengisi suara yang dipadukan dengan keahlian produksi berbasis AI generasi baru. Nura Studios juga mempertahankan standar yang sangat ketat terkait manajemen hak dan perlindungan HAKI sehingga memberikan kepercayaan kepada para mitra di setiap tahap produksi.

Nura Studios didirikan oleh para pemimpin di bidang teknologi di waktu nyata, AI, dan alat kreatif. CEO dan salah satu pendiri, Sylvio Drouin, berpengalaman selama lebih dari dua puluh tahun dalam membangun platform bagi kreator. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Senior di Unity untuk memimpin penelitian canggih, laboratorium, dan inovasi AI, dan menjadi pejabat eksekutif di berbagai perusahaan rintisan maupun perusahaan yang sedang bertumbuh di seluruh dunia. Beliau juga menjadi anggota dewan direksi UCLA Technology Development Group. Selama lebih dari sepuluh tahun, CTO Gabriele Farina membentuk arsitektur mesin Unity dan berkontribusi pada salah satu platform pembuatan konten di waktu nyata yang paling banyak digunakan di dunia. Pimpinan dan salah satu pendiri, Stefano Corazza, PhD, Kepala AI Research di Canva dan mantan Pimpinan Roblox Studio & Augmented Reality di Adobe, memiliki keahlian mendalam di bidang AI dan media imersif. Tim kepemimpinan Nura terdiri dari profesional berbakat dari Roblox, Adobe, Unity, Apple, Softimage, Canva, dan Disney.

Nura Studios didukung oleh pendanaan tahap awal dari iGlobe Partners, Fellows Fund dan Shanda Ventures yang membantu pengembangan platform kreatif berbasis AI miliknya. Perusahaan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang untuk penceritaan berbasis episode dan berencana meningkatkan platform, ekosistem kreator, dan kemampuan produksi seiring berjalannya waktu.

Studio game dan animasi dapat bergabung di daftar tunggu Early Access di www.nurastudios.com. Studio yang ingin bermitra dengan Nura Atelier dapat menghubungi [email protected].

Tentang Nura Studios

Didirikan oleh para pelopor dalam menyediakan pembuatan konten, Nura Studios mendukung kreator animasi dengan berbagai alat yang dipimpin manusia untuk menghidupkan cerita episode bermutu tinggi.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2969553/nura_Logo.jpg

SOURCE Nura Studios