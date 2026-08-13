Didukung Bakery China, Ajang Bakery ASEAN Debut pada Agustus dan Hadirkan Inovasi Industri Bakery dan Konfeksioneri ke Asia Tenggara

Lebih dari 150 peserta pameran dari berbagai negara akan berpartisipasi, termasuk lebih dari 100 brand terkemuka asal Tiongkok. Mereka akan memperkenalkan produk, teknologi, serta solusi terintegrasi terbaru untuk industri bakery dan sektor makanan terkait.

"Edisi perdana Bakery ASEAN akan memperkuat kerja sama regional dan membuka potensi besar industri bakery di Asia Tenggara. Didukung jangkauan global dan pengalaman industri Bakery China, kami berkomitmen menghadirkan platform bermutu tinggi yang mendorong perdagangan, inovasi, dan transfer pengetahuan, serta membuka babak baru bagi perkembangan industri bakery di kawasan ASEAN," ujar Zhang Jiukui, President, China Association of Bakery & Confectionery Industry.

Kehadiran Bakery ASEAN dipandang sebagai perkembangan positif bagi industri bakery di ASEAN. Pameran ini membuka kesempatan bagi pelaku industri untuk memperluas jaringan, mengembangkan bisnis, dan menjajaki peluang baru di pasar Asia Tenggara.

Pintu Masuk Strategis ke Pasar Bakery Asia Tenggara

Menurut Bakery China, industri bakery di Asia Tenggara tengah memasuki fase pertumbuhan pesat. Pada 2023–2028, nilai pasar regional diproyeksikan meningkat dari USD 10,89 miliar menjadi USD 14,99 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,60%. Indonesia menjadi salah satu pasar yang menarik perhatian. Pasar bakery Indonesia diperkirakan tumbuh dengan CAGR 8% dan nilainya diproyeksikan melampaui Rp84,4 triliun pada 2028. Dengan populasi sekitar 290 juta jiwa dan usia median 32 tahun, Indonesia memiliki basis konsumen yang relatif muda dan dinamis sehingga turut menopang pertumbuhan pasar.

Dari sisi perdagangan, Bakery ASEAN akan mempertemukan buyer profesional dari berbagai negara ASEAN yang berasal dari beragam kanal bisnis, mulai dari produsen dan manufaktur, distributor, jaringan ritel, supermarket, hotel, hingga sektor food service. Melalui undangan yang menyasar pelaku pasar tertentu dan sesi business matching, pameran ini akan mempertemukan peserta dengan buyer potensial dari kawasan ASEAN untuk membahas peluang bisnis.

Selain pameran, lebih dari 10 acara pendukung akan digelar untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. ASEAN Bakery Industry Forum akan menghadirkan para pemimpin industri dari berbagai negara untuk membahas perkembangan dan tren pasar. Rangkaian masterclass yang dipimpin juara pastry dunia dan chef dari restoran berbintang Michelin juga akan menampilkan teknik serta keahlian kuliner tingkat tinggi. Sementara itu, kompetisi profesional, networking salon, dan seminar teknis akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan bertukar pengalaman di bidang teknologi maupun bisnis.

Bakery ASEAN: Mempertemukan Keahlian Global dengan Pasar Lokal

Sebagai ajang tahunan yang mempertemukan buyer dan pihak pemasok, menampilkan inovasi, serta mendorong kerja sama lintasnegara, Bakery ASEAN hadir sebagai platform perdagangan internasional bagi industri bakery di kawasan ASEAN. Ajang ini turut memudahkan perusahaan dari berbagai negara yang ingin merambah pasar Asia Tenggara, meningkatkan visibilitas brand, serta mengembangkan bisnis regional dan global. Pada saat yang sama, Bakery ASEAN ingin menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh ekosistem industri.

Para praktisi industri bakery dari seluruh dunia dapat menghadiri ajang ini di Jakarta dan menjadi bagian dari babak baru perkembangan industri bakery di Asia Tenggara.

SOURCE Bakery ASEAN