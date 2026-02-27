DoveRunner Perluas Kehadirannya di Asia Tenggara Dengan Membuka Kantor Baru di Jakarta

JAKARTA, Indonesia, 27 Februari, 2026 /PRNewswire/ -- DoveRunner adalah pemimpin global di bidang perlindungan aplikasi seluler dan teknologi keamanan konten. DoveRunner mengumumkan pembukaan kantor baru di Jakarta, Indonesia. Ekspansi ini memperkuat komitmen jangka panjang DoveRunner terhadap pasar Indonesia sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan dan memberikan dukungan di Asia Tenggara.

Kantor di Jakarta akan menjadi pusat regional, sehingga DoveRunner dapat bekerja sama lebih erat dengan perusahaan lokal, lembaga keuangan, dan penyedia layanan digital. Di saat berbagai perusahaan mempercepat inisiatif transformasi digital, mereka menghadapi ancaman keamanan siber yang kian kompleks sehingga mendorong permintaan keamanan aplikasi seluler yang kuat, teknologi anti pembajakan, dan membuat DoveRunner memutuskan untuk memperluas kehadirannya di Indonesia.

DoveRunner bermitra dengan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia seperti Vidio, Sinarmas, Japfa, EMTEK Group, berbagai bank dan perusahaan teknologi keuangan terdepan lainnya. Kemitraan ini telah membantu menciptakan platform keamanan yang kuat untuk melindungi berbagai aplikasi penting yang diandalkan oleh jutaan pengguna setiap hari.

"Indonesia adalah salah satu pasar digital yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara," kata James Ahn, CEO DoveRunner. "Pembukaan kantor di Jakarta menunjukkan komitmen jangka panjang kami terhadap Indonesia dan para pelanggan kami. Bila lebih dekat ke pasar, kami dapat menanggapi dengan lebih cepat, bekerja sama dengan lebih mendalam, dan memberikan solusi keamanan yang menangani masalah operasional dan peraturan di dunia nyata."

Ekspansi di Jakarta adalah bagian dari strategi pertumbuhan global DoveRunner yang lebih luas, yang mencakup ekspansi berkelanjutan di Eropa dan Amerika Latin mulai tahun 2026 dan seterusnya. DoveRunner memiliki kantor di Seoul, San Jose, Mumbai, Bangalore, dan Jakarta, yang menggabungkan keahlian lokal dengan kemampuan tingkat global untuk mendukung pelanggan di seluruh dunia.

"Di saat ancaman siber semakin meluas ke seluruh dunia, pelanggan kami mengharapkan mitra keamanan yang memiliki kehadiran lokal dan jangkauan global," kata James Ahn. "Ekspansi kami yang berkelanjutan di Asia, Eropa, dan Amerika Latin memastikan dukungan yang dapat diandalkan di mana pun pelanggan beroperasi."

Ekspansi ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi keamanan aplikasi seluler dan konten dengan lebih cepat sekaligus memenuhi persyaratan peraturan regional.

Tentang DoveRunner

DoveRunner adalah perusahaan keamanan siber global dengan spesialisasi keamanan aplikasi seluler dan keamanan konten, termasuk solusi anti pembajakan . Dipercaya oleh berbagai platform OTT terkemuka, Bank, lembaga keuangan, dan penyedia layanan digital, DoveRunner memberikan perlindungan runtime dan keamanan konten di seluruh siklus hidup aplikasi. Dengan kantor di Asia dan Amerika Serikat serta kehadiran yang semakin luas di Eropa dan Amerika Latin, DoveRunner memadukan pemahaman pasar lokal dengan keahlian keamanan global untuk mendukung pelanggan di seluruh dunia.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2918181/DoveRunner_Logo.jpg

SOURCE DoveRunner